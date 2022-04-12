17 знаменитых женщин, которые сделали брови по последней моде и изменились до неузнаваемости

За последние 20 лет модные тренды изменились на диаметрально противоположные. Казалось бы, еще вчера мы все дружно носили джинсы со стразами и приталенные кофточки, а сегодня выбираем брюки с минималистичным дизайном и просторные толстовки. Изменчивость моды отразилась и на форме бровей. Некогда популярные «ниточки» встречаются нынче весьма редко.

Мы в AdMe.ru отыскали снимки звезд тех времен, когда тонкие брови были в тренде, и сопоставили их с фотографиями 2020-х. Посмотрите, как меняют лицо ширина и яркость бровей.

Рэйчел Вайс

Алисса Милано

Кейт Бекинсейл

Джессика Альба

Дженнифер Энистон

Меган Фокс

Кортни Кокс

Дженнифер Лопес

Хилари Дафф

Скарлетт Йоханссон

Дженнифер Лоуренс

Николь Ричи

Ким Кардашьян

Мэнди Мур

Кэтрин Зета-Джонс

Кейт Уинслет

Эмма Стоун