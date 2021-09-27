17 знаменитых женщин, которые доказывают, что настоящая красота не вписывается в общепринятые стандарты

Люди часто сталкиваются с навязанными шаблонами красоты: пухлые губы, фактурные скулы, точеная фигура. Однако есть звезды, которые с уверенностью доказывают, что красота — это не соответствие общепринятым идеалам, а естественность и уверенность в себе.

Мы в AdMe.ru искренне уважаем знаменитостей, которые не боятся показать, что они такие же обычные люди, как и остальные.

У супермодели Винни Харлоу нарушения пигментации кожи. Свою особенность она сумела сделать козырем и прославилась на весь мир

Даже у признанной красотки Дженнифер Лоуренс есть галифе на бедрах. Согласитесь, это не делает фигуру девушки менее привлекательной

Как известно, руки выдают возраст. Сара Джессика Паркер принимает его с достоинством и выглядит превосходно

Даже у стройной Марго Робби есть складки в области подмышек. Актриса вовсе не стесняется их, ведь это нормальное явление

Тейлор Свифт не спешит обращаться к хирургам из-за нависшего века. Ее взгляд и так очаровательный

Нина Добрев позволяет себе быть просто женщиной, а не только звездой. Отсутствие педикюра не мешает ей блистать на публике

Ева Мендес спокойно относится к пигментации на лице и не пытается маскировать веснушки. Они даже добавляют ее лицу миловидности

Кирстен Данст является обладательницей не самого четкого овала лица. Но не спешит бежать к хирургам, ведь и так выглядит великолепно

Сейчас в моде маленький вздернутый нос, у Лизы Боне же нос «уточкой». Но он добавляет ее лицу уникальности

Бразильская модель Алессандра Амбросио доказывает, что каждый человек красив в своей неповторимости. Она даже не думает избавляться от «комков Биша»

Леди Гага не боится выбирать открытые наряды и спокойно демонстрирует растяжки на талии. Ее пример мотивирует никогда не стесняться своего тела

Морщины на шее — это естественное явление, в котором нет ничего постыдного. Натали Портман это понимает и избавляться от них не спешит

Оливия Уайлд прекрасна и с «гусиными лапками» возле глаз. Если даже голливудская звезда не комплексует по этому поводу, то и нам не стоит

С возрастом кожа может терять свою упругость. Сандра Буллок не делает из этого трагедию и спокойно носит любимые наряды

Лора Дерн не спешит закрашивать седые волосы или избавляться от морщин на лбу. Уверенный в себе человек не стесняется своего возраста

Мелкие высыпания на лице — это не катастрофа. Сирша Ронан не пытается скрыть их тонной косметики и пленяет своей естественностью

Из-за перенесенной в детстве операции у Каролины Курковой нет пупка. Эта особенность не помешала девушке стать моделью с мировым именем