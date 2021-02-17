17 знаменитостей, которые занашивают любимые вещи до дыр и не стесняются этого

Считается, что знаменитостей практически невозможно увидеть в одной и той же одежде дважды. В их распоряжении находятся сотни пар обуви, бесчисленное количество дорогостоящих аксессуаров и роскошные наряды от самых известных дизайнеров мира. Но при всем этом многообразии даже звезды иногда привязываются к конкретным вещам.

Наши герои не понаслышке знают, как сложно расставаться с любимой одеждой, и своим примером доказывают, что выглядеть на все сто можно не только в вещах из последних коллекций, но и в поношенных кедах и прошлогоднем пальто. А нам в AdMe.ru не остается ничего, кроме как снять шляпу перед ними.

1. Из аксессуаров Моника Беллуччи предпочитает серьги. И среди них есть любимые

2. В гардеробе Джонни Деппа наверняка не один десяток пар обуви, но эти ботинки явно были его любимыми

3. Дакота Джонсон умело сочетает любимые джинсы с лоферами и босоножками

4. В день объявления о своей помолвке Меган Маркл позировала перед фотографами в совсем не новых туфлях

5. Хелена Бонем Картер имеет парочку любимых цепочек с подвесками, которые она часто сочетает друг с другом

Также у музы Тима Бертона есть любимая пара обуви. Эти полусапожки из серой замши актриса без стеснения носила на протяжении нескольких лет.

6. Киану Ривз настолько прикипел к этим ботинкам, что в буквальном смысле износил их до дыр

А вот какой вид они имели в 2017 году.

7. В 2019 году Джулия Робертс появилась на публике в очках-авиаторах, которые надевала за год до этого

А в 2018 году звезда «Красотки» дважды вышла в свет в облегающих кожаных штанах.

8. Кажется, Диана Крюгер никогда не расстается с любимыми очками и беретом с козырьком

9. Кейт Бланшетт всегда дает своим платьям второй шанс. Одно необычное украшение — и образ заиграл новыми красками

10. На протяжении всего лета 2018 года Эмбер Херд не расставалась с лаковыми лоферами

11. Преданность Роберта Паттинсона этим кедам поражает и восхищает одновременно

12. Сиенна Миллер, как и большинство из нас, покупает вещи на сезон. И с удовольствием носит их на протяжении нескольких месяцев

А вот и любимые ботинки актрисы.

13. Разлучить Памелу Андерсон с любимой водолазкой не удалось даже катышкам

14. Эти черные туфли должны быть суперудобными, ведь Кирстен Данст не изменяет им на протяжении многих лет

15. Кажется, мы знаем, каким вещам в гардеробе Киры Найтли уделено особое место

16. Кэмерон Диас без любимой сумки никуда: актриса берет ее и в спортзал, и в супермаркет за покупками

И даже на публичные мероприятия.

17. Годы идут, прически Брэда Питта меняются, но одно в его образе неизменно — это его фирменная кепка