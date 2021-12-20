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17 знаменитостей, которые выбрали для красных дорожек смелые наряды от-кутюр и не прогадали

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Асимметричный крой, яркие принты и сочетание порой кажущихся совсем друг другу не подходящими материалов и декора — то, без чего редко обходятся экстравагантные наряды с подиумов мировых столиц моды. Казалось бы, такое и не наденешь-то никуда. Но премьеры фильмов, церемонии вручения кинонаград и прочие светские мероприятия как раз подходят для того, чтобы эпатировать публику. И многие знаменитые женщины надевают по такому случаю именно провокационные наряды от-кутюр.

Нам в AdMe.ru кажется, что все эти звезды не прогадали и благодаря такому смелому выбору их красота засияла еще ярче.

Рианна — Comme des Garçons

Хлоя Грейс Морец — Simone Rocha

Марго Робби — Dries Van Noten

Николь Кидман — Alexander McQueen

Сандра Буллок — Stella McCartney

Фрэнсис Макдорманд — Valentino

Граймс — Givenchy

Майли Сайрус — Moschino

Тесса Томпсон — Christian Siriano

Тильда Суинтон — Schiaparelli

Шейлин Вудли — Christian Dior

Селин Дион — Iris Van Herpen

Рита Ора — Antonio Grimaldi

Гвендолин Кристи — Giles

Кэти Перри — Maison Margiela

Yseult — Vivienne Westwood

Скарлетт Йоханссон — Tom Ford

Как вам кажется, на ком из звезд дизайнерские вещи стали смотреться даже выигрышнее, чем на моделях?

Фото на превью Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News, x / Zeppelin Photo / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, East News
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