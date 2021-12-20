17 знаменитостей, которые выбрали для красных дорожек смелые наряды от-кутюр и не прогадали
Асимметричный крой, яркие принты и сочетание порой кажущихся совсем друг другу не подходящими материалов и декора — то, без чего редко обходятся экстравагантные наряды с подиумов мировых столиц моды. Казалось бы, такое и не наденешь-то никуда. Но премьеры фильмов, церемонии вручения кинонаград и прочие светские мероприятия как раз подходят для того, чтобы эпатировать публику. И многие знаменитые женщины надевают по такому случаю именно провокационные наряды от-кутюр.
Нам в AdMe.ru кажется, что все эти звезды не прогадали и благодаря такому смелому выбору их красота засияла еще ярче.
Рианна — Comme des Garçons
Хлоя Грейс Морец — Simone Rocha
Марго Робби — Dries Van Noten
Николь Кидман — Alexander McQueen
Сандра Буллок — Stella McCartney
Фрэнсис Макдорманд — Valentino
Граймс — Givenchy
Майли Сайрус — Moschino
Тесса Томпсон — Christian Siriano
Тильда Суинтон — Schiaparelli
Шейлин Вудли — Christian Dior
Селин Дион — Iris Van Herpen
Рита Ора — Antonio Grimaldi
Гвендолин Кристи — Giles
Кэти Перри — Maison Margiela
Yseult — Vivienne Westwood
Скарлетт Йоханссон — Tom Ford
Как вам кажется, на ком из звезд дизайнерские вещи стали смотреться даже выигрышнее, чем на моделях?
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