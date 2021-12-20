17 знаменитостей, которые выбрали для красных дорожек смелые наряды от-кутюр и не прогадали

Асимметричный крой, яркие принты и сочетание порой кажущихся совсем друг другу не подходящими материалов и декора — то, без чего редко обходятся экстравагантные наряды с подиумов мировых столиц моды. Казалось бы, такое и не наденешь-то никуда. Но премьеры фильмов, церемонии вручения кинонаград и прочие светские мероприятия как раз подходят для того, чтобы эпатировать публику. И многие знаменитые женщины надевают по такому случаю именно провокационные наряды от-кутюр.