17 знаменитостей, которые попали в неловкую ситуацию, но даже бровью не повели

Порой диву даешься, как знаменитости умеют держаться на публике. У одной звезды туфля слетела прямо перед камерами, а она гордо разулась и продефилировала босиком, будто так и было задумано. У другой накладные волосы сползли, а она так обворожительно улыбнулась, что все тут же забыли об этой досадной мелочи.

В общем, быть известным человеком — значит, всегда держать марку, что бы ни происходило. Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся таким талантом звезд и считаем, что нам есть чему у них поучиться.

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