Такие же, как мы: 17 звезд, которые не собираются прятать свои недостатки

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Время, когда мы смотрели на знаменитых людей как на идеал, отходит в прошлое. Если раньше нам казалось, что они и выглядят безупречно, и любое их желание исполняется по щелчку пальцев, то сегодня благодаря интернету мы можем понаблюдать за ними и открыть для себя новые стороны звездной жизни. AdMe.ru предлагает вам заглянуть в будни знаменитостей и убедиться в том, что вовсе они не идеальны, да и различий между нами гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд.

Крисси Тейген показала свои растяжки

Крисси Тейген поделилась со всем миром фотографиями растяжек на теле. Фанаты поблагодарили ее за откровенность и назвали примером для подражания. Крисси заявила, что больше не использует фотошоп для Instagram. «Это нечестно», — сказала она.

Блейк Лайвли ничего не успевает

Такой востребованной актрисе, как Блейк, порой не хватает времени даже на завтрак. Когда приходится заниматься несколькими делами одновременно, она не жалуется, а делится этим с миром. «Я не заслуживаю особого отношения», — пишет Блейк в своем Instagram, давая понять, что она ничем не отличается от своих фанатов.

Дженнифер Энистон все-таки 48

Эта красотка как будто не стареет, а только хорошеет с каждым годом. Но, увы, даже ей не удалось уберечь фигуру от некоторых возрастных перемен. К счастью, Дженнифер это не заботит — она смело делится пляжными фото со своими поклонниками.

Дрю Бэрримор не ретуширует морщины

Дрю всегда старалась выглядеть естественно и поэтому смело выкладывает в интернет селфи, на которых видны морщины и невыщипанные брови. Актрисе также ничего не стоит запостить фотоотчет о домашних бьюти-процедурах.

Марго Робби смело делится неудачами

Эту звездную красавицу не всегда сопровождает успех — к примеру, во время занятий серфингом она потерпела поражение. Но уверенная в себе Марго не делает вид, будто с ней не происходят неудачи, и не боится показать подписчикам свои неидеальные фото.

У Милы Кунис и Генри Кавилла необычные глаза

Мила Кунис с детства знает, что такое гетерохромия: один глаз у нее зеленый, а другой — светло-коричневый. А вот у супермена Генри Кавилла оба глаза голубые, зато на левом зрачке есть коричневое пятнышко. Впрочем, такая «разноцветность» глаз сейчас популярна и многим кажется удачей, а не проблемой.

Летиция Каста и ее неголливудская улыбка

Улыбка Летиции явно отличается от сверкающих идеальных голливудских улыбок, однако это не помешало ей построить весьма успешную карьеру топ-модели и актрисы. Видимо, талант все же имеет большее значение, чем тон и ровность зубов, и это верно.

Марк Уолберг не парится из-за третьего соска

Вы только посмотрите на эти мышцы! Хотя у Марка есть третий сосок, он совсем не заморачивается по этому поводу и смело фотографируется с обнаженным торсом, привлекая все новых поклонниц.

Эшли Грэм не скрывает свой целлюлит

Всемирно известная модель формата plus-size своими успехами и любовью к собственному телу вдохновляет многих женщин. Подпись под очередным фото в Instagram отражает один из жизненных принципов Эшли: «...Я не стесняюсь целлюлита и пары „бугорков“ на коже... И вы не должны».

Эмилия Кларк прячется от забот

Между съемками и сотней других дел Эмилию порой охватывает такая усталость, что ничего не остается, кроме как посидеть, а лучше полежать в каком-нибудь укромном месте. Например, на этом фото актриса прячется в детском тоннеле, и, судя по всему, там вполне уютно.

Гвинет Пэлтроу носит очки

Большинство людей предпочитают носить линзы, ставшие настоящим спасением для всех, кому не нравится собственный вид в очках. А вот Гвинет Пэлтроу надела их, как только ухудшилось зрение, и, пожалуй, очки ей даже к лицу.

Камерон Диас и Леди Гага без макияжа

Не пытаясь скрыть свой возраст, Камерон часто делится фотографиями, на которых видны носогубные складки и мелкие морщинки. Ну а Леди Гага хоть и прославилась своими экстравагантными нарядами и броским макияжем, все же не боится показаться без них. Приходя домой после тяжелого дня, поп-дива смывает косметику с лица и делает вечерние селфи, представая перед фанатами такой, какая она есть.

Сил не стесняется своих шрамов

Многие люди комплексуют из-за шрамов, особенно если они находятся на видном участке тела. Многие, но только не Сил — у певца открытое лицо, приятная улыбка и уверенный взгляд.

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