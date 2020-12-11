17 знакомых нам продуктов, которые в других странах готовят так, что у нас дар речи пропадает

Кетчунезом сегодня уже никого не удивишь. А что вы скажете о яйцах во фритюре, коктейле со сгущенкой и авокадо или о курице в соусе из всеми любимого газированного напитка? Но пока мы с вами округляем глаза, люди в других странах за милую душу уплетают эти и другие необычные блюда.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие привычные нам продукты совершенно иначе едят в других уголках мира, и даже решились приготовить кое-что из этой подборки.

1. Сэндвич с солеными огурцами и арахисовым маслом

Арахисовое масло обычно ассоциируется с десертом, однако его можно сочетать даже с солеными огурцами. Впервые рецепт этого сэндвича был опубликован в The New York Times, и он разделил читателей на 2 лагеря. Одни посчитали это издевкой, зато другие были уверены: огуречный маринад смягчает жирное арахисовое масло. Сэндвич уже заслужил звание непризнанной кулинарной классики, а некоторые рекомендуют добавлять туда еще и майонез.

2. Чипсы со вкусом кленового сиропа

В Стране кленового листа можно встретить чипсы со вкусом кленового сиропа и блюда пути́н. Канадские чипсы вообще отличаются нестандартными вкусами: например, чтобы ощутить вкус чесночного хлеба с сыром, луковых колец или пиццы, достаточно купить пачку снеков с соответствующими ароматизаторами и добавками.

3. Яйца во фритюре

На Филиппинах яйца едят не совсем так, как мы привыкли. Их покрывают смесью из муки и куркумы, после чего жарят во фритюре до хрустящей корочки. Если блюдо готовят из перепелиных яиц, это называется токнененг. Вариация из утиных яиц — квек-квек.

4. Запеканка из курицы и банана

В 70-е годы прошлого века шведский пилот Уве Якобссон придумал запеканку из банана, курицы, соуса чили, арахиса, бекона и сливок. Это блюдо получило название «Летающий Якоб». Оно попало на страницы кулинарного журнала и влюбило в себя всю страну. Запеканку по рецепту летчика готовят до сих пор, причем в разных вариациях: добавляют рис, творог и другие ингредиенты.

5. Мокрый бургер

В Турции решили усовершенствовать гамбургер на свой манер. В жаркой стране булочки обильно пропитывают томатно-чесночным соусом, после чего отправляют в паровой шкаф. Его нередко едят, запивая айраном. Его также любят есть на следующий день после шумных вечеринок, ведь мокрый бургер — прекрасный абсорбент.

6. Блюдо из йогурта, яиц и паприки

Еще одно турецкое ноу-хау, берущее начало еще из Османской империи. Яйца готовят так, чтобы желток не растекался, но и не был слишком твердым — как яйцо пашот. К ним добавляют йогурт и приправляют паприкой. Иногда в чылбыр (так называется эта смесь) добавляют чеснок и топленое масло.

7. Жареная пицца

В таком виде любимое многими блюдо едят на его родине, в Италии. Это неаполитанский способ готовки. В тесто добавляют мясо, сыр и зелень, после чего обжаривают. Преимущество странного способа подачи: фритту (оригинальное название жареной пиццы) можно приготовить даже без духовки.

8. Пудинг из сала и сухофруктов

Британская кухня известна своими пудингами. Кроме рисового или мясного, англичане готовят блюдо под названием «Пятнистая собака» или «Железнодорожный пирог». В составе традиционные десертные ингредиенты (яйца, сахар, молоко, цедра, мука, изюм или черная смородина) теснит говяжье сало. Их смешивают, сворачивают в колбаску, после чего готовят на пару 1,5–2 часа. Кушанье подают с заварным кремом.

9. Соленый лимон

Мы привыкли консервировать грибы, томаты и другие овощи. А в странах Северной Африки ту же процедуру проделывают с лимонами: их приправляют солью, ароматными травами и отправляют настаиваться в банках. Рекомендуется подавать в небольших количествах к картофельному пюре с рыбой. Незабываемый восточный оттенок вкуса обеспечен!

10. Сгущенка с шоколадом и авокадо

Авокадо можно встретить не только в салатах или роллах, но и в коктейлях. В Индонезии из него делают коктейль, сочетая со сгущенным молоком и шоколадом. Его сливочная текстура и своеобразный вкус влюбили в себя местных сладкоежек. Иногда вместо шоколада в коктейль добавляют черный кофе.

11. Кола и курица

Нет, речь не о том, чтобы есть наггетсы, запивая стаканом газировки. В азиатских странах курицу готовят в соусе из колы, соевого соуса, кетчупа и соуса барбекю. В процессе готовки жидкость из гремучей смеси выпаривается, а аромат усиливается. А еще эта смесь создает отличную глазурь.

12. Картофель фри с медом

Картошку фри можно есть не только с кетчупом, горчицей или майонезом. В Южной Корее ее готовят с маслом и медом. Блюдо появилось на свет в 2015 году и наделало много шуму по всей стране.

13. Мороженое с острым соусом сирача

Этот необычный микс стал известен после его появления в книге Амьеля Станека. Именно такое мороженое он подавал, когда работал в Филадельфии. Рецепт разлетелся по интернету, словно горячие пирожки. Пользователи сети отмечают, что такой десерт одновременно сливочный, холодный и горячий.

14. Майонез и арахисовая паста

Это на первый взгляд странное сочетание появилось во времена Великой депрессии по простой причине: из-за нехватки ресурсов. Эти продукты были не только сытными, но и недорогими. Их могли позволить себе даже небогатые люди. Постепенно сэндвич с соусом из майонеза и арахисовой пасты прочно вошел в повседневную жизнь.

15. Арбуз и сыр фета

Летний салат из арбуза и феты очень популярен в Египте. Арбузная сладость уравновешивается соленым сыром, салат отлично освежает в жаркий день. Местные добавляют к ингредиентам щепотку черного перца, пару капель оливкового масла и лук.

16. Молоко и чипсы

Идея соединить в одном блюде чипсы (желательно Cheetos) и молоко возникла у авторов филиппинского сайта Pepper. Блюдо готовится 20 минут и на выходе напоминает нечто вроде сырной каши.

17. Яблочный пирог с расплавленным сыром

Яблочный пирог с сыром — старинное блюдо, которое появилось в Англии много веков назад и позже распространилось и в других странах. Сегодня способ подачи зависит от семейного рецепта: сыр запекают в качестве корочки пирога, добавляют в начинку или просто кладут сверху в виде холодного куска.