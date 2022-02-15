17 загадочных объектов, над предназначением которых люди ломали голову, пока умники не раскрыли им глаза

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Бывает, гуляешь по неизвестному району и вдруг натыкаешься на чудну́ю постройку. Вот стоит посреди поля огромный столб или притаился бетонный бункер около шоссе. Сразу и не догадаешься об истинном назначении подобных строений. Хорошо, что в интернете можно найти ответ на любой вопрос.

Мы в AdMe.ru любим рассекречивать тайны, потому предлагаем вместе отправиться на виртуальную прогулку по миру. Из статьи вы узнаете неочевидные вещи о загадочных урбанистических постройках.

Что это за деревянный туннель на дороге? Есть ли у него конкретное название?

Эта штука нужна для предотвращения накопления снега на дороге. Называется «крытый мост».

Что за парящий над землей замок?

Это зернохранилище, используемое в сельском хозяйстве.

Что это за белые купола разного размера? Встречаются по всему Андалузскому региону Испании. Они цельные, без отверстий

Вероятно, это альджибе. Представляет собой защитную крышку заброшенного колодца.

Что это за бетонные столбы по всему Южному Техасу?

Это трубы, которые вентилируют ирригационную систему. С ее помощью вода стекает на поля.

Какой-то гигантский трейлер, который блокировал перекресток добрых 5 минут. Зачем он нужен?

Это E-House — подстанции, разрабатываемые под разные требования. Они обслуживают оборудование, которому необходимо среднее напряжение.

«Увидел на районе белую переносную башню с синими и красными мигалками. Для чего она?»

Это мобильные подразделения наблюдения. Их используют полицейские для мониторинга ситуации в определенном районе. На устройстве есть камеры и датчики.

«Нашел на дюнах Доллимаунта в Дублине. Что это такое?»

Это специальные заборы для контроля за передвижением песчаных холмов.

«Заметил на крышах разных построек в парке эти штуковины. Что они делают?»

Это система обнаружения молний, а также оповещения об их обнаружении — для этого там установлены сирены.

Сооружение вблизи железнодорожного моста через реку. Интересно зачем?

Это часть старой гидроэлектростанции, которая была построена в начале-середине 1900-х годов, а затем разрушена.

Искусственный камень на лужайке, с небольшим отверстием. Это что?

Их устанавливают провайдеры для эстетики. Это один из способов скрыть телекоммуникационный пьедестал.

«Обнаружил между фермой и старым общежитием цементную раковину без слива. Для чего ее использовали?»

Это старая «прачечная», такие использовали на ферме. С одной стороны была вода с мыльной пеной, с другой — для полоскания. Как только появились современные стиральные машины, их перепрофилировали в поилки для скота.

3-этажное деревянное строение на вершине отдаленной горы. Зачем оно было нужно?

Одна женщина рассказала, что раньше это был какой-то телевизионный ретранслятор. 1-й этаж занимал генератор, на 2-м было помещение для оборудования, а на 3-м располагалась спальня. Он заброшен более 30 лет. Раньше был известен как «лыжная кабина на горе Фланниган».

Что это за башня посреди торгового центра?

Оказалось, все просто: это вышка сотовой связи.

Что это может быть? Укрытие? Найдено в парке Кентукки недалеко от тропы

Сотрудник, работавший в парке, рассказал пользователю, что это старый резервуар для хранения воды.

Сооружение, похожее на печь или духовку. А на самом деле что это?

И действительно, это остатки коммунальной хлебной печи прошлого века. В те времена личные печи были запрещены, а крупные принадлежали владельцам поместий и только в них простые люди могли выпекать хлеб.

На фото деревянно-железный каркас, найденный в подвале. Для чего он нужен?

Этот прижимной механизм выступал в роли пресса. Вероятно, это пресс для сыра.

Что это за бетонные бункеры вдоль шоссе?

Это точка доступа к подземному трубопроводу прибрежной ветки водоснабжения.