17 вопросов по русскому языку, на которые смогут ответить только настоящие отличники
Проведенный среди россиян опрос о знании родного языка показал, что лишь 12 % из тех, кто окончил школу, уверенно ставят себе по русскому пятерку. Остальные участники опроса все же сомневаются и хотели бы повысить уровень грамотности и знаний по одному из главных школьных предметов.
Мы в AdMe.ru любим правильную речь и для того, чтобы в очередной раз проверить себя и освежить знание русского языка, уже ответили на 17 непростых вопросов этого теста. Теперь ваша очередь.
1. Слитно, раздельно или через дефис?
2. Какое из этих слов имеет только одно значение?
3. В каком словосочетании нет ошибки?
4. В каком ряду оба слова пишутся с маленькой буквы?
5. В каком ряду в обоих словах ударение ставится на последний слог?
6. Какое из этих выражений обособляется запятыми?
7. В каком ряду в обоих словах должна быть удвоенная согласная?
8. Выберите правильный вариант написания слова
9. В каком ряду все сочетания написаны верно?
10. В каком ряду все слова написаны правильно?
11. Укажите форму множественного числа существительного «шило»
12. Какое словосочетание написано верно?
13. Укажите правильное написание фразы
14. Выберите верное написание слова
15. Какого рода существительное «зануда»?
16. Какое значение у слова «фраппировать»?
17. Как правильно?
Ну что, какую оценку себе поставите? Поделитесь в комментариях своими результатами!