17 вопросов по русскому языку, на которые смогут ответить только настоящие отличники

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Проведенный среди россиян опрос о знании родного языка показал, что лишь 12 % из тех, кто окончил школу, уверенно ставят себе по русскому пятерку. Остальные участники опроса все же сомневаются и хотели бы повысить уровень грамотности и знаний по одному из главных школьных предметов.

Мы в AdMe.ru любим правильную речь и для того, чтобы в очередной раз проверить себя и освежить знание русского языка, уже ответили на 17 непростых вопросов этого теста. Теперь ваша очередь.

1. Слитно, раздельно или через дефис?

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2. Какое из этих слов имеет только одно значение?

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3. В каком словосочетании нет ошибки?

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4. В каком ряду оба слова пишутся с маленькой буквы?

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5. В каком ряду в обоих словах ударение ставится на последний слог?

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6. Какое из этих выражений обособляется запятыми?

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7. В каком ряду в обоих словах должна быть удвоенная согласная?

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8. Выберите правильный вариант написания слова

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9. В каком ряду все сочетания написаны верно?

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10. В каком ряду все слова написаны правильно?

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11. Укажите форму множественного числа существительного «шило»

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12. Какое словосочетание написано верно?

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13. Укажите правильное написание фразы

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14. Выберите верное написание слова

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15. Какого рода существительное «зануда»?

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16. Какое значение у слова «фраппировать»?

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17. Как правильно?

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