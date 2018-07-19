17 вещей, увидев которые вы захотите сказать только одно слово: «О-фи-геть!»

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В мире постоянно происходит много необычного, и нам непременно хочется об этом знать, чтобы удовлетворить свое природное любопытство. Есть такие вещи, увидев которые мы говорим: «Интересно!» А в нашей статье мы собрали такое, при виде чего челюсть отвисает в прямом смысле слова. Так может произойти, когда вы увидите, например, молнию, ударившую прямо в дерево.

AdMe.ru нашел 17 редких вещей и явлений, которые у каждого вызовут неподдельное удивление.

1. Мимоза стыдливая реагирует на прикосновение

2. Лапа орла

3. Фейерверки поспособствовали возникновению молний

4. Дождь надвигается

5. Самый маленький в мире компьютер рядом с рисовым зернышком

6. Эти парни, кажется, побили все рекорды

7. «Я целый день работаю под палящим солнцем. Вот как загорели мои ноги»

8. Всего лишь воздушный змей

9. Лягушка проглотила светлячка

10. Трансатлантический оптоволоконный кабель в разрезе

11. Солнечное затмение с борта самолета

12. Челюсть и зубы ската

13. Молния при замедленной съемке

14. Этот старый пикап «Тойота» ломает законы физики и вытворяет невозможное

15. Танец дельфинов

16. Осьминог просит дайвера помочь ему приподнять бревно

17. Молния продемонстрировала на дереве всю свою мощь

Солнечное затмение с самолета смотрится фантастически. А вас что больше всего впечатлило?