17 вещей, которые оказались намного больше, чем мы привыкли считать

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Синдром Алисы в Стране чудес — это когда окружающие предметы кажутся гораздо меньше или гораздо больше, чем они есть на самом деле. Но некоторые вещи в реальности оказываются настолько огромными, что, находясь рядом с ними, невольно начинаешь сомневаться: а не превратился ли ты сам в сказочную Алису?

Мы в AdMe.ru отыскали предметы, настоящий размер которых по-настоящему удивляет.

1. Светофор

Мы не привыкли видеть его с такого ракурса, поэтому он всегда казался нам меньше. На самом деле габаритные размеры транспортного светофора — 360×900×284 см.

2. Картина «Купание красного коня»

Мало кто догадывается, что известная картина художника Кузьмы Петрова-Водкина отличается немалыми размерами — 160×186 см.

3. Экскаватор

Экскаватор «ЭРШР-7000» — настоящий гигант в мире землеройной техники. Эта машина снимает верхний слой земли, перед тем как там начнут добывать полезные ископаемые. У него 16 ковшей, которыми за час он может переработать 7 тыс. куб. м грунта. Еще он умеет «шагать» со скоростью 120 м/ч. Приглядитесь, каким крохотным рядом с ним выглядит человек.

4. Кремлевские звезды

Звезды на башнях Московского Кремля с земли кажутся одинаковыми, но на самом деле размер каждой из них зависит от архитектуры и высоты башни. Самая маленькая звезда установлена на Водовзводной башне: расстояние между концами ее лучей 3 м. Размер звезд на Боровицкой и Троицкой башнях — 3,2 и 3,5 м соответственно. Самые большие звезды установлены на Спасской и Никольской башнях: размах их лучей — 3,75 м.

5. Цветок

Аморфофаллус титанический имеет одно из крупнейших соцветий в мире (цветок вырастает до 3 м в высоту) и пахнет тухлым мясом. Раньше такие цветы росли в лесах индонезийского острова Суматра, сейчас — в ботанических садах мира. Красавицу на фото (мы про цветок) назвали Мортисией. Она родом из зоопарка Франклина, расположенного недалеко от Бостона.

6. Соты

Огромные желтые штуки — это дикий мед. Его в Непале делают «пчелы трудолюбивые» (это их название в переводе с лытыни), которые в 2 раза крупнее европейских. Они живут на высоте 1,2–4 тыс. м над уровнем моря. Примерный размер гнезд — около 1,2 м в ширину и 1,5 м в длину.

7. Комар

Самого большого в мире комара с размахом крыльев более 11 см поймали в Китае. Он относится к виду Holorusia mikado. Обычные представители данного вида вдвое меньше этого гиганта. Несмотря на свою жутковатую внешность, он не сосет кровь и очень плохо летает.

8. Лайнер

Круизный лайнер Allure of the Seas — одно из крупнейших пассажирских судов в мире. Высота судна от киля до верхнего края трубы составляет 72 м, длина — 360 м. Здесь могут ехать 6,4 тыс. пассажиров и более 2 тыс. членов экипажа.

9. Шина

Вот такую шину высотой более 4 м японского производителя Bridgestone ставят на самый большой карьерный самосвал в мире. Ее вес совсем немного не дотягивает до 6 т.

10. Авокадо

Woman thinks this avocado is the world’s biggest https://t.co/washWveUu0 pic.twitter.com/27lE1y8iwM — New York Post (@nypost) December 6, 2017

Во время воскресной прогулки по пляжу на Гавайях Памела Ван нашла плод авокадо весом 2,37 кг. До этого самым большим считался плод, который весил 1,8 кг.

11. Бассейн

Самый большой бассейн в мире расположен в Чили на берегу Тихого океана на курорте San Alfonso del Mar. Километровый бассейн вмещает 250 тыс. куб. м морской воды, его общая площадь — 8 га, а глубина — 35 м. Температура воды составляет +26° (это на целых 9° больше, чем в океане).

12. Орех

На сейшельской пальме растет самый крупный в мире орех. Его называют морским кокосом (Coco de mer), мальдивским или сейшельским орехом. Обхват этого «орешка» достигает почти 1 м, его длина более 1,5 м, а весит он около 25 кг.

13. Бочки для вина

Эта бочка вмещает в себя 204 574 л вина. А теперь внимание: в винодельческих подвалах Кейптауна есть 5 аналогичных бочек, и самая крупная из них вмещает в себя 207 302 л вина.

14. Дерево

Дерево «Генерал Шерман» (General Sherman) растет в национальном парке «Секвойя» в США. Это самое большое живое существо на планете. Высота дерева составляет более 83 м, окружность ствола — более 24 м, окружность кроны — 33 м.

15. Якорная цепь

Это якорная цепь круизного лайнера Queen Mary 2, совершившего кругосветное путешествие с 5 тыс. пассажиров на борту. Если одно из этих звеньев разрезать, диаметр среза составит 8 или даже 12 см.

16. Велопарковки

Это даже не самая большая велопарковка в Амстердаме. Парковка Fietsflat у здания Центрального вокзала может вместить 2,5 тыс. велосипедов и насчитывает 4 уровня. При этом место на ней найти всегда непросто.

17. Скульптура «Чижик-Пыжик»

Для разнообразия мы включили в нашу подборку один из самых маленьких памятников в мире. Высота «Чижика-Пыжика» всего 11 см, масса — около 5 кг.

Давайте пооткровенничаем: есть ли в этом мире такая вещь, которую бы вы не задумываясь купили, будь она в разы больше обыкновенной?