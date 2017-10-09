17 важнейших событий, которые произойдут до 2050 года
Чтобы предсказать будущее, совсем не обязательно быть экстрасенсом. Иногда достаточно лишь проанализировать настоящее.
AdMe.ru составил список из 17 событий, которые с большой долей вероятности произойдут до конца первой половины XXI века.
2019 год: на карте мира могут появиться новые страны
Остров Бугенвиль в Тихом океане формально является автономной территорией Папуа — Новой Гвинеи, но уже в 2019 году он может стать отдельным государством, при условии что большинство его жителей проголосует за это решение на референдуме. Также отдельным государством может стать и Новая Каледония, которая в настоящее время входит в состав Франции.
2020 год: будет завершено строительство самого высокого здания в мире
На сегодняшний день самым высоким зданием в мире является небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае, но уже в 2020 году этот рекорд будет побит. К тому времени в Саудовской Аравии будет закончено строительство здания «Джидда Тауэр», высота которого вместе со шпилем составит 1 007 метров.
2020 год: откроется первый космический отель
Частная компания Bigelow Aerospace планирует вывести на околоземную орбиту жилой модуль, рассчитанный на прием гостей с Земли. Испытания подобных модулей прошли успешно, а один из них даже используется космонавтами МКС в качестве кладовой.
2024 год: ракета SpaceX отправится к Марсу
Компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском, планирует отправить к Красной планете сначала грузовой корабль, а в дальнейшем и первого человека.
2025 год: население Земли достигнет 8 млрд человек
Согласно прогнозам ООН, население нашей планеты в 2025 году будет составлять 8 млрд человек, а к 2050 году оно, по некоторым оценкам, может достигнуть цифры в 10 млрд.
2026 год: будет достроен собор Саграда Фамилия в Барселоне
Эта церковь — самый настоящий долгострой, ведь ее начали возводить на народные пожертвования еще в 1883 году. Скорому окончанию строительства препятствует сложность изготовления каменных блоков, так как каждый из них требует индивидуальной обработки и подгонки.
2028 год: Венеция может стать непригодной для жизни
Это не означает, что город полностью уйдет под воду (если такое и произойдет, то не ранее 2100 года). Но существуют опасения, что уровень воды в Венецианской лагуне поднимется настолько, что дома станут непригодными для жизни.
2029 год: состоится сближение Земли с астероидом Апофис на расстояние 38 400 км
По первоначальным оценкам ученых, вероятность столкновения этого астероида с Землей в 2029 году составляла 2,7 %. Но затем она была полностью исключена, чего пока нельзя сказать о следующих сближениях Апофиса с нашей планетой.
2030 год: площадь ледяного покрова Арктики достигнет нового минимума
Размеры ледяного покрова Арктики неуклонно уменьшаются и, по некоторым утверждениям, до конца XXI века Северный Ледовитый океан начнет полностью освобождаться ото льда в летний период.
2033 год: состоится пилотируемый полет на Марс по программе «Аврора»
Программа Европейского космического агентства направлена на изучение Луны, Марса и астероидов и включает в себя как автоматические полеты, так и пилотируемые. До того, как на Марс отправят людей, туда направят груз и будут отрабатывать технологии посадки и возвращения на Землю.
2035 год: в России планируют внедрить квантовую телепортацию
Сразу оговоримся, что ни о каком мгновенном перемещении материальных объектов в пространстве речи здесь не идет. Квантовая телепортация предусматривает создание надежной системы связи, которая будет осуществлять перенос поляризационного состояния фотонов в пространстве.
2036 год: зонды отправятся исследовать звездную систему Альфа Центавра
В рамках проекта Breakthrough Starshot к ближайшей к нам Солнечной системе предполагается отправить флот из космических кораблей, снабженных солнечным парусом. Им понадобится около 20 лет, чтобы достигнуть системы Альфа Центавра и еще около 5 лет, чтобы сообщить на Землю об успешном прибытии.
2038 год: Национальный архив США раскроет тайну убийства Джона Ф. Кеннеди
Несмотря на то что убийцей Джона Ф. Кеннеди был признан Ли Харви Освальд, эта версия по сей день вызывает много вопросов: далеко не все в нее верят. Но, как бы то ни было, информация об этом преступлении была засекречена до 2038 года — вероятно, на то есть веские причины.
2040 год: введут в эксплуатацию Международный экспериментальный термоядерный реактор
Строительство Международного экспериментального термоядерного реактора началось в 2007 году на юге Франции, в 60 км от Марселя. Стоит отметить, что такой реактор значительно безопаснее традиционных ядерных, так как в случае аварии выбросы будут незначительными и эвакуация населения не потребуется.
2045 год: наступит время технологической сингулярности
По мнению сторонников теории технологической сингулярности, рано или поздно наступит момент, когда технический прогресс станет настолько сложным, что окажется недоступным для понимания. Некоторые считают, что в это время произойдет интеграция человечества с вычислительными машинами, что приведет к появлению совершенно нового типа человека.
2048 год: будет снят мораторий на добычу полезных ископаемых в Антарктиде
Согласно «Договору об Антарктике», все территориальные претензии на этот континет заморожены, а сама Антарктида объявлена безъядерной зоной. Добыча каких бы то ни было полезных ископаемых на шестом континенте в настоящее время запрещена, но не исключено, что после 2048 года соглашение о недрах будет пересмотрено.
2050 год: состоится колонизация Марса
Предполагается, что к 2050 году на Марсе поселятся колонисты, которые прибудут туда в рамках проекта Mars One, но перед этим ученым предстоит решить немало задач. Впрочем, есть и те (например, Стив Возняк), кто считает, что ни на какие другие планеты мы не полетим. Но, как говорится, поживем — увидим.
Фото на превью Kirschner/depositphotos.com, M.F. Naaldenberg/depositphotos.com