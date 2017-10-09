17 важнейших событий, которые произойдут до 2050 года

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Чтобы предсказать будущее, совсем не обязательно быть экстрасенсом. Иногда достаточно лишь проанализировать настоящее. AdMe.ru составил список из 17 событий, которые с большой долей вероятности произойдут до конца первой половины XXI века.

2019 год: на карте мира могут появиться новые страны

Остров Бугенвиль в Тихом океане формально является автономной территорией Папуа — Новой Гвинеи, но уже в 2019 году он может стать отдельным государством, при условии что большинство его жителей проголосует за это решение на референдуме. Также отдельным государством может стать и Новая Каледония, которая в настоящее время входит в состав Франции.

2020 год: будет завершено строительство самого высокого здания в мире

На сегодняшний день самым высоким зданием в мире является небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае, но уже в 2020 году этот рекорд будет побит. К тому времени в Саудовской Аравии будет закончено строительство здания «Джидда Тауэр», высота которого вместе со шпилем составит 1 007 метров.

2020 год: откроется первый космический отель

Частная компания Bigelow Aerospace планирует вывести на околоземную орбиту жилой модуль, рассчитанный на прием гостей с Земли. Испытания подобных модулей прошли успешно, а один из них даже используется космонавтами МКС в качестве кладовой.

2024 год: ракета SpaceX отправится к Марсу

Компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском, планирует отправить к Красной планете сначала грузовой корабль, а в дальнейшем и первого человека.

2025 год: население Земли достигнет 8 млрд человек

Согласно прогнозам ООН, население нашей планеты в 2025 году будет составлять 8 млрд человек, а к 2050 году оно, по некоторым оценкам, может достигнуть цифры в 10 млрд.

2026 год: будет достроен собор Саграда Фамилия в Барселоне

Эта церковь — самый настоящий долгострой, ведь ее начали возводить на народные пожертвования еще в 1883 году. Скорому окончанию строительства препятствует сложность изготовления каменных блоков, так как каждый из них требует индивидуальной обработки и подгонки.

2028 год: Венеция может стать непригодной для жизни

Это не означает, что город полностью уйдет под воду (если такое и произойдет, то не ранее 2100 года). Но существуют опасения, что уровень воды в Венецианской лагуне поднимется настолько, что дома станут непригодными для жизни.

2029 год: состоится сближение Земли с астероидом Апофис на расстояние 38 400 км

По первоначальным оценкам ученых, вероятность столкновения этого астероида с Землей в 2029 году составляла 2,7 %. Но затем она была полностью исключена, чего пока нельзя сказать о следующих сближениях Апофиса с нашей планетой.

2030 год: площадь ледяного покрова Арктики достигнет нового минимума

Размеры ледяного покрова Арктики неуклонно уменьшаются и, по некоторым утверждениям, до конца XXI века Северный Ледовитый океан начнет полностью освобождаться ото льда в летний период.

2033 год: состоится пилотируемый полет на Марс по программе «Аврора»

Программа Европейского космического агентства направлена на изучение Луны, Марса и астероидов и включает в себя как автоматические полеты, так и пилотируемые. До того, как на Марс отправят людей, туда направят груз и будут отрабатывать технологии посадки и возвращения на Землю.

2035 год: в России планируют внедрить квантовую телепортацию

Сразу оговоримся, что ни о каком мгновенном перемещении материальных объектов в пространстве речи здесь не идет. Квантовая телепортация предусматривает создание надежной системы связи, которая будет осуществлять перенос поляризационного состояния фотонов в пространстве.

2036 год: зонды отправятся исследовать звездную систему Альфа Центавра

В рамках проекта Breakthrough Starshot к ближайшей к нам Солнечной системе предполагается отправить флот из космических кораблей, снабженных солнечным парусом. Им понадобится около 20 лет, чтобы достигнуть системы Альфа Центавра и еще около 5 лет, чтобы сообщить на Землю об успешном прибытии.

2038 год: Национальный архив США раскроет тайну убийства Джона Ф. Кеннеди

Несмотря на то что убийцей Джона Ф. Кеннеди был признан Ли Харви Освальд, эта версия по сей день вызывает много вопросов: далеко не все в нее верят. Но, как бы то ни было, информация об этом преступлении была засекречена до 2038 года — вероятно, на то есть веские причины.

2040 год: введут в эксплуатацию Международный экспериментальный термоядерный реактор

Строительство Международного экспериментального термоядерного реактора началось в 2007 году на юге Франции, в 60 км от Марселя. Стоит отметить, что такой реактор значительно безопаснее традиционных ядерных, так как в случае аварии выбросы будут незначительными и эвакуация населения не потребуется.

2045 год: наступит время технологической сингулярности

По мнению сторонников теории технологической сингулярности, рано или поздно наступит момент, когда технический прогресс станет настолько сложным, что окажется недоступным для понимания. Некоторые считают, что в это время произойдет интеграция человечества с вычислительными машинами, что приведет к появлению совершенно нового типа человека.

2048 год: будет снят мораторий на добычу полезных ископаемых в Антарктиде

Согласно «Договору об Антарктике», все территориальные претензии на этот континет заморожены, а сама Антарктида объявлена безъядерной зоной. Добыча каких бы то ни было полезных ископаемых на шестом континенте в настоящее время запрещена, но не исключено, что после 2048 года соглашение о недрах будет пересмотрено.

2050 год: состоится колонизация Марса