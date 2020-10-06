17 колоритных женщин со всего мира, которые доказывают, что у красоты тысячи граней

Красота — абстрактное понятие, и у каждого народа свое представление о ней. Некоторые особенности внешности нам могут показаться довольно необычными, а у местных они считаются показателями красоты.

Мы в AdMe.ru убеждены в том, что красота не имеет стандартов и рамок, и лишний раз убедились в этом, посмотрев на жительниц разных стран и континентов.

1. Женщины племени химба

Женщины племени химба, обитающего на территории Намибии, считаются эталоном красоты в Африке. В традиционной культуре химба огромное значение имеют прическа, цвет кожи и украшения. Из-за нехватки воды в качестве гигиенических процедур девушки каждый день принимают дымные ванны, а для придания привлекательности наносят на тело и волосы особую маску. Она состоит из коровьего молока, глины, масел и ароматных трав. Этот состав также используется как скраб и солнцезащитный крем. В качестве украшений женщины носят браслеты на руках и ногах и чокеры на шее.

2. Саамки

Древнему коренному народу Карелии саами около 5 тысяч лет. Скандинавы называли его lappar, и именно от этого слова произошло название Лапландия. У женщин этого народа своеобразная внешность, поскольку она сочетает в себе как европейские, так и монголоидные черты. Как правило, у саамок светлые волосы, довольно низкий рост, чуть согнутые колени, лицо с большим лбом и широко посаженные, немного раскосые глаза. Традиционный наряд включает в себя меховую накидку печок и яркий головной убор шамшуру, украшенный бисером и оловянной нитью.

3. Женщины штата Махараштра (Индия)

Индианку всегда легко вычислить в толпе по ее нежно-смуглой коже, иссиня-черным волосам, грациозной пластике и, конечно, выразительному взгляду. Чтобы сделать взгляд еще более ярким, женщины пользуются натуральной подводкой для глаз под названием «кохль» (сурьма). Это средство также стимулирует рост ресниц и защищает роговицу от яркого солнечного света. Еще одной отличительной особенностью женщин в Индии считается пирсинг в носу — натх. Это не просто украшение, а неотъемлемая часть индийской культуры и религии. Как правило, девочке делают пирсинг по достижении ею физической зрелости. Это означает, что теперь она имеет право вступать в брак. Обычно прокалывают левую ноздрю: аюрведическая медицина связывает это место с женскими репродуктивными органами.

4. Угандийки

В Уганде, как и во многих африканских странах, ценятся женщины с пышными формами. Более того, местное министерство туризма в прошлом году даже решило провести конкурс красоты «Мисс Пышная Уганда». Кстати, такая выраженная нижняя часть спины у африканских женщин обусловлена особым типом ношения грудных детей: мамы привязывают младенцев к спине и как бы поддерживают их поясничным отделом. Чтобы малышу было удобно, приходится немного изгибаться. Так и формируется африканская фигура. Также местных женщин отличает любовь к украшениям. Модницы обожают надевать на себя многослойные бусы, браслеты из дерева и металла и массивные серьги.

5. Балийки

Характерными особенностями жительниц острова Бали считаются высокий бюст безупречной формы и великолепная осанка. Такая фигура достигается благодаря ежедневным физическим нагрузкам: индонезийки привыкли носить любой груз на голове, поддерживая его руками, так что нужные мышцы постоянно находятся в тонусе. Кроме того, у многих местных девушек отличная пластика, так как они с детства учатся танцам. В целом коренные балийки отличаются невысоким ростом, блестящими темными волосами и ослепительными улыбками.

6. Женщины-масаи

Женщины древнего племени масаи, проживающего в Танзании и Кении, сохранили множество самобытных традиций. Например, всем девочкам в раннем возрасте прокалывают уши, а потом растягивают мочки различными грузами — тяжелыми бусинами или осколками рогов животных. Считается, что чем длиннее мочка уха, тем женщина красивее. Также представительницы племени часто коротко стригутся или вовсе бреют себе голову, чтобы казаться еще привлекательнее.

7. Йеменки

В Йемене женщины редко выставляют лицо напоказ. Как правило, на улице они прикрыты плотной одеждой — видны только глаза. Поэтому выразительный взгляд — характерная особенность местных девушек. В зависимости от региона проживания меняется и внешность женщин. На севере у йеменок более светлые кожа и глаза. Некоторые даже могут похвастаться светлыми волосами, что нетипично для арабских женщин. А вот южные йеменки — темнокожие, невысокие, с темными глазами. Кстати, во внешности местных женщин можно увидеть черты африканских и индийских женщин, а также турчанок и бедуинок.

8. Женщины-афар

Эфиопское племя афар также старается сохранять свою традиционную культуру. Женщины уделяют особое внимание прическам. Обычно они заплетают множество причудливых косичек и укладывают их всевозможными способами либо надевают на голову украшения из бисера или бусин. Нередко местные модницы делают на лицах специальные ритуальные татуировки, которые говорят о родовой принадлежности и статусе.

9. Женщины из Непала

Непал хоть соседствует с Индией, однако непальские женщины отличаются по внешности от своих соседок. Во-первых, у них несколько иной разрез глаз, а также более светлая кожа. По традиции в женской фигуре здесь ценится округлость в целом и наличие живота. Более молодое поколение уже игнорирует эти стандарты, но женщины в возрасте любят подчеркивать эту часть тела. Иногда они даже специально наматывают платки и шали вокруг талии, чтобы сделать живот более выдающимся.

10. Женщины индейского народа не-персе

Этот малочисленный индейский народ проживает в резервации в штате Айдахо. Название nez percé произошло от французского словосочетания «проколотый нос», из чего можно сделать вывод, что многие женщины и мужчины этого народа с давних пор носили амулеты в носу. Также местные модницы любят украшения из ракушек, бисера, меха и камней. В целом женщины этого североамериканского племени славятся своей природной красотой: «кошачий» разрез глаз, смуглая гладкая кожа, густые брови и длинные темные волосы.

11. Женщины племени мурси

Одной из особенностей внешнего вида женщин племени мурси, обитающего на стыке границ Южного Судана, Эфиопии и Кении, считаются нагубные тарелки. Эти пластины встречаются только у женщин и только на нижней губе. Как правило, процедура проводится до свадьбы, в 15–18 лет. Диски могут быть деревянными или глиняными. С давних пор считалось, что они мешают злым духам вселяться в женщину. Кроме того, это символ женственности и красоты, так что чем больше будет губа девушки, тем удачнее она выйдет замуж и тем больше скота даст семья жениха в качестве «выкупа». Конечно, сегодня некоторые женщины племени отказываются от традиций, но многие все еще соблюдают этот ритуал.

12. Боливийки

Боливийки покоряют не только своими искренними улыбками, но и весьма колоритными нарядами. Даже в обычной жизни многие местные женщины носят традиционную одежду — шляпы-котелки, которые в народе называются «бомбин», многослойные юбки-поллеры и накидки на плечи под названием «манта». Причем, как правило, модницы предпочитают одежду ярких цветов и орнаментов. Также настоящую боливийку можно вычислить по прическе. Обычно женщины плетут длинные толстые косы. Часто на концы кос привязываются украшения из меха или бусин.

13. Женщины-туареги

Туареги — это народ группы берберов, живущий на территории Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Марокко, Алжира и Ливии. Представительницы туарегов отличаются довольно темным оттенком кожи и выразительным взглядом. На улице женщины покрывают голову особым головным убором, а вот лицо им прятать необязательно. Туареги — единственный в мире народ, у которого принято, чтобы не женщина, а мужчина закрывал лицо таким образом, чтобы были видны только глаза.

14. Яванки

Как и многие жительницы жарких стран, индонезийки ценят светлую кожу, поэтому тщательно скрываются от солнца и отбеливают лицо. Чтобы спрятаться от солнца, девушки носят палантины, жакеты и перчатки даже в самый зной. Также яванки уделяют особое внимание своей коже. Местные невесты перед свадьбой проводят особую процедуру — лулур, чтобы полностью очистить и обновить кожу. Раньше лулур делали в течение 40 дней до свадьбы, но сейчас невесты ограничиваются 7 днями.

15. Женщины Тибета

Тибетские женщины славятся не только своей природной красотой, но и здоровьем. Тибетская медицина известна во всем мире, и она помогает местным красавицам сохранить белые зубы, здоровые волосы и гладкую кожу. Также местные девушки стараются регулярно делать массаж лица, который улучшает кровоснабжение и препятствует появлению морщинок. Отдельного упоминания достойны украшения. Обычно они делаются из золота, серебра и камней. Часто украшения носят в качестве амулетов, наиболее мощными из которых считаются бусины дзи. Их делают из агата и халцедона.

16. Бушменки

Бушмены — небольшая группа охотничьих племен в Южной Африке. Бушменок отличает характерный красноватый оттенок кожи, а также низкий рост — до 150 см. По традиции девушки украшают себя ожерельями из скорлупы страусиных яиц или бисера, браслетами из травы, крашеных косточек и семян растений. Также многие женщины носят специальный головной убор в виде повязки, которая открывает макушку. По местным обычаям важно демонстрировать другим свою прическу, которая создается при помощи бритья. При этом на макушке принято оставлять несколько прядей.

17. Эскимоски

Женщины этого северного народа, как правило, невысокого роста и довольно хрупкого телосложения. Их отличает особый округлый овал лица с широкими скулами и «северный» разрез глаз. Настоящая гордость эскимосок — их очень темные, прямые и очень густые волосы.

В традиционном костюме женщин непременно присутствует мех и характерные эскимосские узоры и орнаменты.