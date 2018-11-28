17 твитов от тех, кто действительно понял эту жизнь

  • 28
  • 27
  • 10
  • 27.7k

Твиттер — неиссякаемый источник народной мудрости. Сколько же там действительно прозревших людей, которые неустанно делятся своими открытиями с нами! Скажем им спасибо, а сами соберем их крутые высказывания в этой статье.

AdMe.ru в который раз поражается человеческой проницательности и напоминает, что если и у вас есть примеры подобных прозрений, то мы с удовольствием почитаем о них в комментариях.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Фото на превью yourixes / twitter

  • 28
  • 27
  • 10
  • 27.7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!