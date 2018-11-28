17 твитов от тех, кто действительно понял эту жизнь

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Твиттер — неиссякаемый источник народной мудрости. Сколько же там действительно прозревших людей, которые неустанно делятся своими открытиями с нами! Скажем им спасибо, а сами соберем их крутые высказывания в этой статье.

AdMe.ru в который раз поражается человеческой проницательности и напоминает, что если и у вас есть примеры подобных прозрений, то мы с удовольствием почитаем о них в комментариях.