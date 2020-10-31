17 свежих бестселлеров, которые ворвались в книжный топ 2020 года

Что может быть лучше, чем предвкушение чтения новой интересной книги? Писатели знают это и не дают нам долго скучать в ожидании увлекательных новинок. Таких, с которыми забываешь о времени и откладываешь все дела, чтобы погрузиться в интригующие и захватывающие миры.

И у нас в AdMe.ru есть свежая подборка книг, которые были написаны или переведены на русский язык в последние несколько лет и отмечены читателями как яркие бестселлеры 2020 года.

«Институт» Стивен Кинг 12-летнего мальчика Люка похищают неизвестные на внедорожнике. Вскоре он просыпается в комнате без окон, которая похожа на его собственную. Позже выясняется, что юноша находится в секретном Институте, где содержатся и другие дети. Это не обычные ребята: они владеют телекинезом, телепатией и другими сверхъестественными способностями. А группа сумасшедших ученых ставит над ними эксперименты. Ребята во главе с Люком решают выбраться из плена Института. Но получится ли у них это сделать? Ведь отсюда еще никто не выходил живым. Купить

«Десятый остров. Как я нашла себя, радость жизни и неожиданную любовь» Диана Маркум Главную героиню с позором увольняют с работы, а ее парень говорит ей, что серьезные отношения не для него. Чтобы обдумать все это, она уезжает на прекрасные Азорские острова, где природа буквально кричит о том, что жизнь прекрасна. Но любое путешествие когда-нибудь заканчивается, и девушка возвращается к обычной жизни. Однако она помнит о чудесном месте и спустя годы решает вернуться туда. И снова находит вкус жизни, новых друзей и, конечно, любовь. Купить

«Женщина в окне» А. Дж. Финн Анна — детский психолог. Год назад она пережила страшную трагедию и уже много месяцев не выходит из дома, страдая агорафобией. Она ни с кем не видится, а время коротает за книгами и наблюдениями за соседями. Однажды в дом напротив въезжает благополучная семья с сыном-подростком, но спустя время Анна становится свидетелем ужасного преступления. Полиция не верит ее словам, окружающие не воспринимают ее всерьез, и ей самой уже начинает казаться, что это было обманом зрения. Где правда, а где иллюзии? Анна чувствует, что ее жизнь рушится, и ей придется докопаться до истины во что бы то ни стало. Купить

«Лягушки» Мо Янь В центре сюжета — история акушерки Вань Синь. Она жила в те годы, когда в Китае действовал жесткий закон для контроля прироста рождаемости «Одна семья — один ребенок». Историю Вань Синь рассказывает ее племянник. Он пишет письма своему учителю литературы, в которых описывает жизнь семьи и работу тети. Женщине пришлось стать одной из первых профессиональных акушерок в стране и претворять в жизнь жестокий закон об ограничении рождаемости. Купить

«Секта с Туманного острова» Мариэтт Линдстин Молоденькая студентка София случайно попадает на лекцию духовного лидера Франца Освальда. Он невероятно харизматичный, очень энергичный и современный молодой человек. Она увлекается мужчиной и его идеями и принимает приглашение поехать на Туманный остров — курорт, где находится штаб-квартира общества. Все здесь восхищает девушку, она думает, что сможет быть полезной своим новым друзьям. Но пока она еще не знает, что попала в ловушку, а Освальд решил: София отсюда уже не уедет. Купить

«Заветы» Маргарет Этвуд Продолжение романа «Рассказ служанки». С момента событий, описанных в нем, прошло более 15 лет. Республика удерживает власть, но первые признаки разлада уже появились. В центре сюжета — переплетающиеся судьбы 3 разных женщин. Две из них принадлежат первому поколению, выросшему при новом порядке. К их голосам присоединяется третий — голос тетки Лидии с ее непростой судьбой и туманным прошлым. Теперь каждая из героинь должна понять, кто она и как далеко может зайти для того, чтобы изменить свою жизнь. Купить

«Одна история» Джулиан Барнс Критики описали роман как необычное и тонкое повествование о том, что происходит в голове у влюбленного человека. Полу 19 лет. Однажды в элитном теннисном клубе в пригороде Лондона он знакомится с 48-летней миссис Сьюзен Маклауд. С этого момента и начинается история любви, которая, как кажется влюбленным, не укладывается ни в какие рамки и правила. Купить

«Женщина справа» Валентен Мюссо Дэвид Бадина когда-то был очень популярным сценаристом, но сейчас находится в творческом кризисе. Неожиданно к нему обращается известный режиссер, который решил снять свой последний шедевр. На героя нахлынули воспоминания: именно на съемках фильма этого режиссера бесследно пропала мать Дэвида, которой прочили будущее суперзвезды, а дело так и не раскрыли. Дэвид решает, что должен пролить свет на это преступление, несмотря на то что оно произошло так давно. Купить

«Наследство» Вигдис Йорт Спустя почти 20 лет после смерти отца 3 сестры и брат собираются вместе, чтобы решить спор. Кажется, что наследство было поделено совершенно неправильно. Однако конфликт окажется гораздо глубже, чем все предполагали. Критики отмечают неповторимую скандинавскую атмосферу и беспощадный, шокирующий сюжет. Купить

«Внутри убийцы» Майк Омер Профайлер — человек, который может по нескольким деталям воссоздать образ мыслей преступников. Но как быть, если профайлер — женщина, которая узнает в преступлениях знакомую ситуацию из своего детства? Хитроумный преступник, который делает очень странные вещи, но для чего? И кому удастся разгадать эту тайну? Купить

«Лживая взрослая жизнь» Элена Ферранте Юная Джованна чувствует, что ее семья скрывает какую-то тайну. Впрочем, это неудивительно, ведь она растет в постоянной атмосфере секретов и недомолвок. Однажды она слышит разговор родителей, где отец с горечью говорит матери, что дочь стала слишком похожа на свою тетю Витторию. Девушка почти не знает ее, но понимает, что родители презирают эту женщину и с ней связано то, что Джованна обязательно должна узнать. Она решает, что правда о себе и странных родственниках должна быть раскрыта. Купить

«Нормальные люди» Салли Руни Книга ирландской писательницы Салли Руни стала мировым бестселлером. Психологический любовный роман об отношениях между Коннеллом и Марианной, которые дружат, но на людях делают вид, что они незнакомы. Коннелл — популярный парень, а Марианна — скромная девушка из небогатой семьи. Так было в школе, а вот когда они встретятся в колледже, то все изменится. Здесь уже Марианна будет звездой, а Коннелл поймет, что влюблен в нее. Купить

«Подменыш» Джой Уильямс Молодая женщина Перл теряет в авиакатастрофе мужа. Ей приходится остаться жить на острове с его семьей. Очень странной семьей. Она состоит из брата мужа, его жены и 12 детей. Но только действительно ли это дети? Сказочный, жутковатый, магический, но в то же время реалистичный роман о любви, отчаянии, материнстве и познании себя. Купить

«Скажи, что тебе жаль» Мелинда Ли У успешного адвоката Морган были муж и 3 дочери, но муж погиб. Женщина возвращается в родной городок в попытке наладить свою жизнь. Но тихое место потрясает гибель девушки, которая работала у Морган няней. Все улики указывают на молодого соседа, но никто не верит в его виновность. Морган берется защищать парня, привлекает к делу своего друга, частного детектива. Сложное дело оборачивается тем, что они сами становятся мишенями. Купить

«Обман» Джонатан Келлерман Гибель учительницы Элизы Фриман выглядит очень странно. Полиция находит диск с видеозаписью, где она обличает своих коллег по колледжу. Дело начинают расследовать, но ситуация все больше запутывается. Купить

«Девять совсем незнакомых людей» Лиана Мориарти Курорт, санаторий, пансионат? Неважно, как его называют, но это место обещает своим постояльцам полное избавление от стресса, недомоганий и неврозов. Писательница Фрэнсис приезжает на курорт и оказывается в обществе 8 соседей, которые кажутся ей приятными, а хозяйка этого места и вовсе очаровывает ее. Но какими окажутся методы лечения и через что придется пройти Фрэнсис и остальным? Может, еще есть время сбежать? Купить

«Пожирающая Серость» Кристина Линн Эрман Вайолет приезжает в небольшой провинциальный городок, чтобы прийти в себя после гибели сестры. Это место полно тайн, а знакомство с жителями убеждает девушку в том, что в городе что-то не так. Здесь постоянно пропадают люди. Остальные боятся, но никуда не уезжают. Вайолет не так проста, ведь ее семья — одна из 4 семей-основательниц этого странного места, а значит, ответы на все вопросы стоит искать в прошлом. Купить