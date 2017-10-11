17 знаменитостей, которых не узнать на старых фотографиях

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Многих знаменитостей не узнать на старых фотографиях. И очень интересно, когда они делятся рассказами о своих шалостях и приключениях в школьные годы. AdMe.ru собрал несколько фактов из детства звезд, после которых, возможно, вы откроете для себя в этих известных людях что-то новое.

Стив Мартин в школе выступал в составе группы поддержки и по выходным работал в «Диснейленде»

Джозеф Гордон-Левитт считал одноклассниц ведьмами и легко окончил школу на пятерки

Джек Блэк ходил в школу с карманами, полными проводов, чтобы убедить друзей, что он робот

Бейонсе избегала мальчиков до 16 лет и терпеть не могла историю и математику

Ферги обожала игры на выживание в походах и с удовольствием участвовала в школьных олимпиадах

Хайди Клум красила волосы в разные цвета, эксцентрично одевалась и была той еще бунтаркой

Эминем познакомился в школе с будущей женой, но в 17 лет бросил учебу, чтобы стать музыкантом

Крис Прэтт увлекался в школе реслингом. В колледже бросил учебу, стал бездомным и брался за любую работу, пока его наконец не взяли в кино

Родители Энн Хэтэуэй отдали ее в школу Монтессори, чтобы увлечь хоть чем-то, кроме театра

Хью Джекмана в школе звали «Червяк». Он был капитаном баскетбольной команды и обожал историю России

Адель до окончания школы ни разу не целовалась, постоянно попадала в неприятности и слыла соней

Девочки избегали Джастина Тимберлейка, ребята считали его странным. Пережить подростковые комплексы ему помогла мама

Риз Уизерспун была заучкой. На книги она до сих пор тратит целое состояние

Кэти Перри так и не окончила среднюю школу, из-за чего до сих пор плохо умеет читать

Кейт Хадсон была гиперэнергичным ребенком и успела попробовать себя в разных амплуа: музыка, танцы, спорт, искусство. Пока не стала актрисой

Билл Гейтс взломал код школьной программы, чтобы попасть в класс, где были одни девочки

Кейт Бекинсейл притворялась, что чихает, чтобы ее отпустили домой. Уроки она прогуливала в кино