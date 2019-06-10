17 современных звезд, которые будто позаимствовали образ у выдающихся артистов ХХ века

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Неподражаемый Марлон Брандо, блистательная Вивьен Ли, очаровательная Одри Хепберн -иконы ХХ века не ушли в забвение и до сих пор остаются объектами восхищения, снова и снова поражая нас своим талантом и харизмой. XXI век также подарил нам немало талантливых знаменитостей. И иногда мы с удивлением отмечаем сходство популярных артистов разных эпох.