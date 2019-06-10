17 современных звезд, которые будто позаимствовали образ у выдающихся артистов ХХ века
Неподражаемый Марлон Брандо, блистательная Вивьен Ли, очаровательная Одри Хепберн -иконы ХХ века не ушли в забвение и до сих пор остаются объектами восхищения, снова и снова поражая нас своим талантом и харизмой. XXI век также подарил нам немало талантливых знаменитостей. И иногда мы с удивлением отмечаем сходство популярных артистов разных эпох.
На этот раз мы в AdMe.ru сравнили звезд ХХ и ХХI века и нашли несколько невероятных совпадений. Оцените, ведь и вправду похожи?
1. Одри Хепберн и Ариана Гранде
2. Мик Джаггер и Гарри Стайлз
3. Джуди Гарленд и Кэтрин Хайгл
4. Ли Джей Кобб и Джейсон Сигел
5. Джинджер Роджерс и Кристина Агилера
6. Кристофер Пламмер и Майкл Фассбендер
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7. Марлон Брандо и Энсел Эльгорт
8. Кларк Гейбл и Джордж Клуни
9. Вивьен Ли и Меган Фокс
10. Роберт Редфорд и Брэд Питт
11. Катрин Денев и Гвинет Пэлтроу
12. Клинт Иствуд и Хью Джекман
13. Ракель Уэлч и Ева Мендес
14. Джеймс Дин и Джеймс Франко
15. Клаудия Кардинале и Лана Дель Рей
16. Одри Хепберн и Лили Коллинз
17. Марлон Брандо и Том Харди
Какие еще примеры удивительного сходства знаменитостей вы знаете? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью EAST NEWS, BIGPICTURESPHOTO.COM: 506 / EAST NEWS