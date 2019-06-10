17 современных звезд, которые будто позаимствовали образ у выдающихся артистов ХХ века

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Неподражаемый Марлон Брандо, блистательная Вивьен Ли, очаровательная Одри Хепберн -иконы ХХ века не ушли в забвение и до сих пор остаются объектами восхищения, снова и снова поражая нас своим талантом и харизмой. XXI век также подарил нам немало талантливых знаменитостей. И иногда мы с удивлением отмечаем сходство популярных артистов разных эпох.

На этот раз мы в AdMe.ru сравнили звезд ХХ и ХХI века и нашли несколько невероятных совпадений. Оцените, ведь и вправду похожи?

1. Одри Хепберн и Ариана Гранде

2. Мик Джаггер и Гарри Стайлз

3. Джуди Гарленд и Кэтрин Хайгл

4. Ли Джей Кобб и Джейсон Сигел

5. Джинджер Роджерс и Кристина Агилера

6. Кристофер Пламмер и Майкл Фассбендер

7. Марлон Брандо и Энсел Эльгорт

8. Кларк Гейбл и Джордж Клуни

9. Вивьен Ли и Меган Фокс

10. Роберт Редфорд и Брэд Питт

11. Катрин Денев и Гвинет Пэлтроу

12. Клинт Иствуд и Хью Джекман

13. Ракель Уэлч и Ева Мендес

14. Джеймс Дин и Джеймс Франко

15. Клаудия Кардинале и Лана Дель Рей

16. Одри Хепберн и Лили Коллинз

17. Марлон Брандо и Том Харди

Какие еще примеры удивительного сходства знаменитостей вы знаете? Поделитесь в комментариях.

Фото на превью EAST NEWS, BIGPICTURESPHOTO.COM: 506 / EAST NEWS

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