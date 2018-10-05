17 современных правил бельевого этикета, о которых знают только настоящие леди

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Нижнее белье не только может успешно маскировать недостатки фигуры, но и вполне способно испортить внешний вид, если будет подобрано неправильно по размеру или фасону. Помимо этого, для создания красивого и невульгарного образа при выборе белья стоит учитывать и актуальные этические нормы.

AdMe.ru собрал 17 правил этикета, следуя которым вы всегда будете чувствовать себя уверенными при выборе трусов, бюстгальтеров и колготок.

Правила полупрозрачных блузок

Под блузы из тонкой ткани стоит выбирать бюстгальтер похожего оттенка. Если раньше заметно просвечивающее белье было модным (часто встречались сочетания белых блуз и черных лифчиков), то теперь это считается дурным тоном.

Под белое лучше надевать белье, максимально близкое по цвету к вашей коже.

Выбранный бюстгальтер должен быть однотонным.

Если одежда откровенно прозрачная, лифчик следует заменить на кружевной бралетт или обтягивающую майку в цвет блузы.

Стоит избегать нижнего белья белого цвета, независимо от оттенка блузы, поскольку оно будет слишком заметным.

Правила бюстгальтеров

Все рекомендуемые стилистами правила ношения бюстгальтеров имеют один принцип: белье не должно быть заметным. В первую очередь нужно обратить внимание на фактуру материала, из которого изготовлены лифчик и одежда.

Чем толще и свободнее одежда, тем фактурнее может быть бюстгальтер (допустимы рюши, кружево и объемный пушап).

Если вы предпочитаете обтягивающие вещи, лифчик стоит выбирать гладкий, без выпирающих косточек и с хорошей поддержкой.

Правила колготок

Колготки способны стать отличным дополнением для любого образа, однако неумение выбирать цвет и фактуру этого изделия может привести к грубому провалу. Особое внимание при этом нужно обратить на формальность обстановки и свою обувь.

В офисе нужно соблюдать правило одного цвета: под светлую одежду выбирать телесные колготки, а под темную — черные или коричневые. При этом колготки не должны быть темнее юбки, идеальный вариант — тон в тон или немного светлее.

Сеточка и узоры — отличный выбор для вечеринки, а вот для повседневной носки они не подходят.

К туфлям лучше подбирать изделия средней плотности, а под сапоги — плотные колготки.

Правила чулок

Чулки — летняя палочка-выручалочка для женщин, которые работают в офисе и вынуждены соблюдать дресс-код. Избежать неловкой ситуации помогут правила гармоничного сочетания этого предмета одежды с основным образом.

Белые чулочки хороши с нарядом медсестры или как свадебное нижнее белье. В других случаях стоит отдать предпочтение нейтральным тонам.

Рисунок на чулках (как и колготках) больше идет девушкам с очень стройными ногами, поскольку визуально полнит. Обладательницам полных ножек лучше носить однотонные изделия.

Оптимальная длина чулок определяется просто: манжеты должны быть на одну ладонь выше уровня юбки или шортов.

Правила трусов

Казалось бы, выбор трусов никак не связан с правилами сочетания элементов одежды. Однако вспомним об одной маленькой детали, которая способна уничтожить всю прелесть любого образа: речь идет об острых резиночках, врезающихся в бока. Чуть менее распространенная, но не менее досаждающая проблема — очертания трусов на попе, видные через ткань брюк или юбки.

Подбирать белье следует исходя из внешнего вида ягодиц. Например, отлично работает правило: чем более упругие ягодицы, тем более открытые трусики можно себе позволить.

Ткань белья находится в прямой зависимости от материала верхней одежды: если вы носите вещи из очень тонкой, почти воздушной ткани, то и трусы стоит подбирать примерно такой же плотности.

Чтобы избавиться от ненавистных резиночек, которые буквально «вгрызаются» в тело, достаточно соблюдать 2 простых принципа: 1) выбирать белье с посадкой выше проблемных мест и 2) отдавать предпочтение бесшовным шортикам вместо стрингов и бикини.

Правила кружевных топов — бралеттов

Бралетт — это небольшой топ без косточек, кружевной и часто украшенный декоративными элементами. Носить это изделие можно как самостоятельный элемент или в качестве нижнего белья.

Бралетт подходит девушкам с небольшой грудью, потому что плохо поддерживает и при пышных формах раскрывает чуть больше, чем стоило бы показать. В качестве самостоятельного кружевной топ лучше носить в сочетании с юбкой или брюками, которые имеют завышенную талию.

Идеальный вариант носки — под блузку, которая слишком открыта для того, чтобы надевать ее с простым бюстгальтером. Виднеться бралетт может спереди, сзади или в проймах. Единственное органичение здесь в фактуре блузки: она не должна быть кружевной.