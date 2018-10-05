17 современных правил бельевого этикета, о которых знают только настоящие леди
Нижнее белье не только может успешно маскировать недостатки фигуры, но и вполне способно испортить внешний вид, если будет подобрано неправильно по размеру или фасону. Помимо этого, для создания красивого и невульгарного образа при выборе белья стоит учитывать и актуальные этические нормы.
AdMe.ru собрал 17 правил этикета, следуя которым вы всегда будете чувствовать себя уверенными при выборе трусов, бюстгальтеров и колготок.
Правила полупрозрачных блузок
Под блузы из тонкой ткани стоит выбирать бюстгальтер похожего оттенка. Если раньше заметно просвечивающее белье было модным (часто встречались сочетания белых блуз и черных лифчиков), то теперь это считается дурным тоном.
- Под белое лучше надевать белье, максимально близкое по цвету к вашей коже.
- Выбранный бюстгальтер должен быть однотонным.
- Если одежда откровенно прозрачная, лифчик следует заменить на кружевной бралетт или обтягивающую майку в цвет блузы.
- Стоит избегать нижнего белья белого цвета, независимо от оттенка блузы, поскольку оно будет слишком заметным.
Правила бюстгальтеров
Все рекомендуемые стилистами правила ношения бюстгальтеров имеют один принцип: белье не должно быть заметным. В первую очередь нужно обратить внимание на фактуру материала, из которого изготовлены лифчик и одежда.
- Чем толще и свободнее одежда, тем фактурнее может быть бюстгальтер (допустимы рюши, кружево и объемный пушап).
- Если вы предпочитаете обтягивающие вещи, лифчик стоит выбирать гладкий, без выпирающих косточек и с хорошей поддержкой.
Правила колготок
Колготки способны стать отличным дополнением для любого образа, однако неумение выбирать цвет и фактуру этого изделия может привести к грубому провалу. Особое внимание при этом нужно обратить на формальность обстановки и свою обувь.
- В офисе нужно соблюдать правило одного цвета: под светлую одежду выбирать телесные колготки, а под темную — черные или коричневые. При этом колготки не должны быть темнее юбки, идеальный вариант — тон в тон или немного светлее.
- Сеточка и узоры — отличный выбор для вечеринки, а вот для повседневной носки они не подходят.
- К туфлям лучше подбирать изделия средней плотности, а под сапоги — плотные колготки.
Правила чулок
Чулки — летняя палочка-выручалочка для женщин, которые работают в офисе и вынуждены соблюдать дресс-код. Избежать неловкой ситуации помогут правила гармоничного сочетания этого предмета одежды с основным образом.
- Белые чулочки хороши с нарядом медсестры или как свадебное нижнее белье. В других случаях стоит отдать предпочтение нейтральным тонам.
- Рисунок на чулках (как и колготках) больше идет девушкам с очень стройными ногами, поскольку визуально полнит. Обладательницам полных ножек лучше носить однотонные изделия.
- Оптимальная длина чулок определяется просто: манжеты должны быть на одну ладонь выше уровня юбки или шортов.
Правила трусов
Казалось бы, выбор трусов никак не связан с правилами сочетания элементов одежды. Однако вспомним об одной маленькой детали, которая способна уничтожить всю прелесть любого образа: речь идет об острых резиночках, врезающихся в бока. Чуть менее распространенная, но не менее досаждающая проблема — очертания трусов на попе, видные через ткань брюк или юбки.
- Подбирать белье следует исходя из внешнего вида ягодиц. Например, отлично работает правило: чем более упругие ягодицы, тем более открытые трусики можно себе позволить.
- Ткань белья находится в прямой зависимости от материала верхней одежды: если вы носите вещи из очень тонкой, почти воздушной ткани, то и трусы стоит подбирать примерно такой же плотности.
- Чтобы избавиться от ненавистных резиночек, которые буквально «вгрызаются» в тело, достаточно соблюдать 2 простых принципа: 1) выбирать белье с посадкой выше проблемных мест и 2) отдавать предпочтение бесшовным шортикам вместо стрингов и бикини.
Правила кружевных топов — бралеттов
Бралетт — это небольшой топ без косточек, кружевной и часто украшенный декоративными элементами. Носить это изделие можно как самостоятельный элемент или в качестве нижнего белья.
- Бралетт подходит девушкам с небольшой грудью, потому что плохо поддерживает и при пышных формах раскрывает чуть больше, чем стоило бы показать.
- В качестве самостоятельного кружевной топ лучше носить в сочетании с юбкой или брюками, которые имеют завышенную талию.
- Идеальный вариант носки — под блузку, которая слишком открыта для того, чтобы надевать ее с простым бюстгальтером. Виднеться бралетт может спереди, сзади или в проймах. Единственное органичение здесь в фактуре блузки: она не должна быть кружевной.
А вы какими правилами руководствуетесь, когда выбираете, какое белье надеть?