17 секретов выбора идеальных джинсов, которые мы подсмотрели у модных блогеров

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Пожалуй, не существует одежды более распространенной, привычной и любимой, чем джинсы. Редкие выпады в духе «да это же спецовка!» не делают эти удобнейшие штаны менее популярными — практически у каждого человека в гардеробе есть пара джинсов, а то и не одна, а ежегодные продажи только в США составляют 450 миллионов пар!

При всей практичности джинсовых штанов большинству из нас хочется, чтобы они были еще и красивыми, хорошо сидели, подчеркивая все, что нужно подчеркнуть. AdMe.ru отыскал в модных блогах несколько нетривиальных советов по выбору идеальных джинсов.

Цвет

Темный цвет стройнит, а светлый — полнит. Это одно из самых распространенных суждений касательно цвета одежды. На самом деле очень многое зависит от модели джинсов и типа фигуры их обладательницы. У вас могут быть джинсы любого цвета, которые хорошо будут на вас смотреться. Гораздо более целесообразно деление цвета джинсов «по сезону». Черные, индиго, сложные, богатые цвета — любые темные джинсы хорошо сочетаются с «утепленным» образом, замечательно вписываясь в зимние и осенние ансамбли. Светло-голубые, белые, чистые «конфетные» цвета незаменимы для создания весенне-летних комплектов. Синий деним — вне времени, пространства и конкуренции.

Потертости на джинсах работают примерно так же, как хайлайтер в макияже — зрительно увеличивают и выпячивают высветленную область. Поэтому они могут сыграть как на вашей стороне, так и против вас. Например, добавить нежелательного объема в бедрах.

Посадка

Обычно выбор посадки джинсов принято связывать с ростом. Но гораздо важнее учитывать пропорции фигуры. Замерьте длину своих ног (от самой выступающей вбок косточки таза до пятки) — если она равна примерно половине вашего роста (± 2 см), то лучше выбирать модели, которые зрительно удлиняют ноги.

О типах фигуры уже сказано очень много, поэтому не станем тратить на них время в этой статье. Но назовем несколько универсальных джинсовых фасонов, подходящих практически всем, — для тех, кому лень или некогда заморачиваться классификацией. Классические — джинсы средней глубины посадки, хорошо сидящие на бедрах, но не обтягивающие их, с прямыми штанинами. Классика — потому и классика, что противопоказаний практически не имеет.

— джинсы средней глубины посадки, хорошо сидящие на бедрах, но не обтягивающие их, с прямыми штанинами. Классика — потому и классика, что противопоказаний практически не имеет. Mom-джинсы — джинсы с высокой посадкой, допускающие достаточную свободу в области бедер, с чуть зауженными книзу штанинами. К слову о важности посадки пояса: mom-джинсы с низкой посадкой — это уже бойфренды, о них скажем ниже.

Нелишне будет упомянуть и о наиболее капризных моделях джинсов, от которых часто можно ждать неприятных сюрпризов: Скинни — максимально обтягивающая бедра и ноги модель. Неправильно подобранные скинни могут укорачивать ноги, добавлять лишние сантиметры в талии и вносить диспропорцию в общий силуэт.

— максимально обтягивающая бедра и ноги модель. Неправильно подобранные скинни могут укорачивать ноги, добавлять лишние сантиметры в талии и вносить диспропорцию в общий силуэт. Бойфренды — наименее комплиментарный вид джинсов для любого типа фигуры, так как они всегда укорачивают ноги. Отсюда вывод: наиболее выгодно они смотрятся на тех, кто может себе это позволить. Характерные признаки бойфрендов — низкая посадка и очень свободный крой.

Детали кроя

Знакома ситуация, когда из двух похожих пар джинсов одна сидит безупречно, а вторая — так, что хочется поскорее ее снять и спрятать? В чем же дело? Что-то не так с фигурой? Вовсе не обязательно — просто мы иногда забываем, что дьявол кроется в деталях.

Например, выбирая джинсы с высокой посадкой, нужно обратить внимание на расстояние от пахового шва до нижнего края ширинки — оно не должно быть больше 7–9 см. Если же это расстояние слишком велико, мы получаем нелепый образ, наводящий на мысль о том, что штаны натянуты выше, чем нужно.

Не менее важно расстояние между подъягодичной складкой и нижним краем задних карманов . Если оно слишком велико (от 10 см и больше), карманы будут как бы «лежать» на ягодицах сверху, не добавляя им красоты и выглядя лишними.

. Если оно слишком велико (от 10 см и больше), карманы будут как бы «лежать» на ягодицах сверху, не добавляя им красоты и выглядя лишними. Еще хуже, если карманы пришиты слишком низко и их нижний край находится почти вровень с паховым швом — такие карманы зрительно уничтожат даже самые красивые ягодицы, сделав их плоскими и бесформенными.

Шов задней кокетки — именно эта деталь отвечает за плотную посадку джинсов по фигуре, и, к слову, чем больше кокетка, тем глубже посадка. Однако иногда в недорогих моделях кокетка фальшивая (отстрочена декоративным швом, а не выкроена отдельно и пришита) либо отсутствует вовсе. Такие джинсы могут пузыриться на спине и сползать.

Дополнительно...

Есть еще несколько мелочей, которые позволят вам не ошибиться при покупке джинсов.

Внутренняя этикетка. На ней не должно быть разводов краски — если джинсы так легко поделились красителем с этикеткой, то к вашей коже они будут не менее щедры.

На ней не должно быть разводов краски — если джинсы так легко поделились красителем с этикеткой, то к вашей коже они будут не менее щедры. Ширина пояса. Обозначается на этикетке литерой W и, как правило, соответствует ширине пояса в дюймах, но фактическая ширина пояса может различаться у разных производителей и у различных моделей в зависимости от посадки. Универсальной считается плотная посадка, когда фактическая ширина пояса ровно на дюйм меньше указанной.

Обозначается на этикетке литерой W и, как правило, соответствует ширине пояса в дюймах, но фактическая ширина пояса может различаться у разных производителей и у различных моделей в зависимости от посадки. Универсальной считается плотная посадка, когда фактическая ширина пояса ровно на дюйм меньше указанной. Выбор джинсов. Не стоит ограничивать себя моделями, рассчитанными исключительно на ваш пол и размер. Многие женщины уже открыли для себя мужские отделы — иногда идеальную пару можно обнаружить именно там. А уж выбор размера зависит только от ваших личных вкусов и предпочтений — мода на oversize дает нам карт-бланш.

Интернет-шопинг. Выбор новой для себя модели джинсов через интернет — не лучшая идея. Во-первых, можно здорово промахнуться с размером, а во-вторых, джинсы — та вещь, которая должна обязательно сесть по фигуре. Поэтому в виртуальных магазинах лучше покупать уже проверенные в деле штаны, а экспериментировать — в реальных торговых точках.

Выбор новой для себя модели джинсов через интернет — не лучшая идея. Во-первых, можно здорово промахнуться с размером, а во-вторых, джинсы — та вещь, которая должна обязательно сесть по фигуре. Поэтому в виртуальных магазинах лучше покупать уже проверенные в деле штаны, а экспериментировать — в реальных торговых точках. Ремень. Не все модели джинсов обязывают нас носить ремень. Но, к примеру, джинсы с низкой посадкой во время движения имеют свойство сползать, поэтому их лучше носить с ремнем, чтобы не поддергивать поминутно.

Не все модели джинсов обязывают нас носить ремень. Но, к примеру, джинсы с низкой посадкой во время движения имеют свойство сползать, поэтому их лучше носить с ремнем, чтобы не поддергивать поминутно. А если вы выбрали джинсы с высокой посадкой, чтобы подчеркнуть талию, то и ремень нельзя хватать первый попавшийся — наденьте его и посмотрите в зеркало, не «украл» ли он пару сантиметров вашей изящности? Как правило, такого подвоха можно ждать от толстых кожаных поясов, пряжка которых по ширине примерно равна самому ремню.

А у вас есть свои секреты, которые позволяют вам из всего «джинсового» многообразия выбирать ту самую идеальную пару? Готовы поделиться тайным знанием в комментариях?