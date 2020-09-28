17 русских слов, которые как ни крути, но дословно перевести на английский не удастся
В каждом языке мира найдется хоть одно слово, которое невозможно дословно перевести на другой. Девушка под ником @AAluminium сравнила два популярных языка и посвятила тред-опровержение всем, кто говорит, будто в английском есть слова, которые на русский не переводятся, а русский перевести можно всегда!
Мы в AdMe.ru уверены, что каждый язык богат и уникален, поэтому так важно обогащать свой словарный запас, чтобы вкусить все прелести их смыслов и тонкостей.
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Давайте продолжим этот список слов, которые сложно перевести на другие языки.
Фото на превью AAluminium / twitter