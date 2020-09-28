17 русских слов, которые как ни крути, но дословно перевести на английский не удастся

В каждом языке мира найдется хоть одно слово, которое невозможно дословно перевести на другой. Девушка под ником @AAluminium сравнила два популярных языка и посвятила тред-опровержение всем, кто говорит, будто в английском есть слова, которые на русский не переводятся, а русский перевести можно всегда!