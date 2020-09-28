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17 русских слов, которые как ни крути, но дословно перевести на английский не удастся

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В каждом языке мира найдется хоть одно слово, которое невозможно дословно перевести на другой. Девушка под ником @AAluminium сравнила два популярных языка и посвятила тред-опровержение всем, кто говорит, будто в английском есть слова, которые на русский не переводятся, а русский перевести можно всегда!

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый язык богат и уникален, поэтому так важно обогащать свой словарный запас, чтобы вкусить все прелести их смыслов и тонкостей.

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© AAluminium / twitter

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© AAluminium / twitter

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© AAluminium / twitter

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© AAluminium / twitter

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© AAluminium / twitter

6.

© AAluminium / twitter

7.

© AAluminium / twitter

8.

© AAluminium / twitter

9.

© AAluminium / twitter

10.

© AAluminium / twitter

11.

© AAluminium / twitter

12.

© AAluminium / twitter

13.

© AAluminium / twitter

14.

© AAluminium / twitter

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© AAluminium / twitter

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© AAluminium / twitter

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© AAluminium / twitter

Давайте продолжим этот список слов, которые сложно перевести на другие языки.

Фото на превью AAluminium / twitter
1541014
3k