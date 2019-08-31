17 российских и зарубежных звезд, которые похожи как близкие родственники

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Говорят, что у каждого из нас на свете есть двойник. Человек со схожими чертами лица, телосложением и манерами. И хотя в реальной жизни одинаковые люди встречаются нечасто, почти идентичные черты можно проследить даже у знаменитостей, живущих на разных континентах.

Мы в AdMe.ru вспомнили российских и мировых звезд, которые вполне могли бы сойти за близких родственников.

Варвара и Шарлиз Терон

Екатерина Шпица и Келли Леброк

Александр Петров и Шон Эшмор

Паулина Андреева и Нина Добрев

Татьяна Терешина и Кармен Электра

Иван Дорн и Том Харди

Александра Попова (группа «Фабрика») и Оливия Уайлд

Лада Дэнс и Линда Евангелиста

Марина Доможирова и Риз Уизерспун

Яна Троянова и Вера Фишер

Ксения Бородина и Леа Мишель

Ирена Понарошку и Джордана Брюстер

Амалия Мордвинова и Тильда Суинтон

Алексей Воробьев и Роберт Бакли

Светлана Устинова и Клаудия Шиффер

Антон Макарский и Фредди Принц — младший

Аглая Шиловская и Дженнифер Лоуренс

Какие отечественные артисты напоминают зарубежных звезд вам?

Фото на превью EAST NEWS, gettyimages

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