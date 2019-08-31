17 российских и зарубежных звезд, которые похожи как близкие родственники
Говорят, что у каждого из нас на свете есть двойник. Человек со схожими чертами лица, телосложением и манерами. И хотя в реальной жизни одинаковые люди встречаются нечасто, почти идентичные черты можно проследить даже у знаменитостей, живущих на разных континентах.
Мы в AdMe.ru вспомнили российских и мировых звезд, которые вполне могли бы сойти за близких родственников.
Варвара и Шарлиз Терон
Екатерина Шпица и Келли Леброк
Александр Петров и Шон Эшмор
Паулина Андреева и Нина Добрев
Татьяна Терешина и Кармен Электра
Иван Дорн и Том Харди
Александра Попова (группа «Фабрика») и Оливия Уайлд
Лада Дэнс и Линда Евангелиста
Марина Доможирова и Риз Уизерспун
Яна Троянова и Вера Фишер
Ксения Бородина и Леа Мишель
Ирена Понарошку и Джордана Брюстер
Амалия Мордвинова и Тильда Суинтон
Алексей Воробьев и Роберт Бакли
Светлана Устинова и Клаудия Шиффер
Антон Макарский и Фредди Принц — младший
Аглая Шиловская и Дженнифер Лоуренс
Какие отечественные артисты напоминают зарубежных звезд вам?
Фото на превью EAST NEWS, gettyimages