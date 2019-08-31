17 российских и зарубежных звезд, которые похожи как близкие родственники

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Говорят, что у каждого из нас на свете есть двойник. Человек со схожими чертами лица, телосложением и манерами. И хотя в реальной жизни одинаковые люди встречаются нечасто, почти идентичные черты можно проследить даже у знаменитостей, живущих на разных континентах.