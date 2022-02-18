17 примеров жилья, переворачивающих наши представления о том, в каких условиях могут жить люди

Все мы чаще всего проживаем в одном доме не один год, и за это время неоднократно сталкиваемся с тем, что нам что-то мешает: постоянно ремонтирующие квартиру соседи, лающие во дворе собаки, растущая квартплата — всего и не перечислить. Но представьте себе, насколько могут меркнуть неприятные изъяны вашей квартиры по сравнению с жильем людей, которое, находится, например, прямо под автомобильным шоссе.

Нам в AdMe.ru подвернулась возможность посмотреть на то, какими нелепыми и вызывающими негодование или, наоборот, неправдоподобно шикарными могут быть дома, в которых живут люди.

Этот дом в Сан-Франциско с 2 ванными и без нормальных спален на участке площадью 200 квадратных метров был продан за $ 1,97 млн

Что ж, зато есть гараж. © pabut / Reddit

Русская версия проектов Нью-Йорка, в этом жилищном комплексе проживает 20 000 человек

Проектами Нью-Йорка (New York City Projects) в поп-культуре называют районы с доступным жильем в виде многоквартирных домов для людей с низким и средним доходом. Зачастую у таких домов не самое лучшее качество строительных работ и коммунальных услуг. — Прим. AdMe.ru.

В этом здании людей в 11 раз больше, чем в моем родном городе. © theprofessional1 / Reddit

Соотношение мест парковки и количества квартир примерно 1:292836271. © RatPoisonCupcake / Reddit

«Прекрасный вид из моей квартиры в Нью-Йорке»

Жилой комплекс Interlace в Сингапуре был спроектирован таким образом, чтобы из каждого корпуса было видно парк

«Мои апартаменты в Испании»

Я бы просто открывал окна каждую ночь и потом засыпал под шум волн. © Small_Droplets / Reddit

«Дом моего соседа в снегу выглядит очень уютно»

Он похож на мини-версию дома из фильма «Один дома». © easytorememberuserid / Reddit

«Если у кого-то есть телефон архитектора, пришлите мне его в личные сообщения. Я преклоняюсь!»

Вид из люксовых апартаментов в Атланте

«Сегодня закончили переделывать нашу застекленную террасу»

«Вид из квартиры, в которой я жил. Дакка, Бангладеш»

«Жара была довольна терпимая. Но в последние несколько недель, пока мы здесь жили, в квартире напротив поселился новый сосед. К сожалению, его ванная комната выходила на мой балкон. Так что можете себе представить, как запах от соседского туалета доносился до моей комнаты».

Жилые дома под шоссе в Неаполе, Италия

Здесь должно быть чертовски шумно. © FabulousTrade / Reddit

«В моем городе (Белу-Оризонти, Бразилия) до конца 90-х не было никаких ограничений относительно свободного пространства между зданиями. Вот результат»

Интересно, есть ли какое-то пространство между зданиями или они соприкасаются друг с другом? © fakealternativefacts / Reddit

Там промежуток около 10 или 20 сантиметров. © Dehast / Reddit

«Мой домашний офис в Южной Финляндии»

Зимой.

И летом.

Квартира с видом на море в Батуми

Абсурдно тонкий дом, в котором находится 6 квартир. Абердин, Шотландия

Странный дом на крыше здания. Сиракузы, Нью-Йорк

«В моей деревне Лавенем (Саффолк, Англия) находится дом, который использовался для съемок событий в Годриковой впадине во вселенной Гарри Поттера»

«Пара забавных фактов, кому интересно:

— Недавно он был выставлен на продажу за 950 тысяч фунтов стерлингов ($ 1,28 млн).

— Его история начинается с 1485 года, когда он был построен семьей Де Вере».