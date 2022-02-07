17 примеров того, как изменился образ молодоженов разных стран за последние 100 лет

Когда ученые только научились делать фотографии, люди отнеслись к новинке с опаской. Существовало мнение, что фотоаппарат может украсть душу человека. Позже общество все же приняло изобретение, ведь оно позволяло запечатлеть важные жизненные события: официальные мероприятия, дни рождения, свадьбы. Благодаря этому сегодня мы можем видеть, как выглядели, к примеру, новобрачные около ста лет назад.

Погрузившись в просмотр кадров, которые были сделаны век назад, мы в AdMe.ru захотели сравнить молодоженов разных национальностей: как они выглядели тогда и как теперь. Особое внимание мы уделили нарядам, ведь в них часто отражается культура всего народа.

Поляки

Китайцы

Англичане

Румыны

Австралийцы

Ирландцы

Индонезийцы

Шведы

Украинцы

Чехи

Американцы

Нидерландцы

Норвежцы

Японцы

Тайцы

Русские

Индийцы