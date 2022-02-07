17 примеров того, как изменился образ молодоженов разных стран за последние 100 лет
Когда ученые только научились делать фотографии, люди отнеслись к новинке с опаской. Существовало мнение, что фотоаппарат может украсть душу человека. Позже общество все же приняло изобретение, ведь оно позволяло запечатлеть важные жизненные события: официальные мероприятия, дни рождения, свадьбы. Благодаря этому сегодня мы можем видеть, как выглядели, к примеру, новобрачные около ста лет назад.
Погрузившись в просмотр кадров, которые были сделаны век назад, мы в AdMe.ru захотели сравнить молодоженов разных национальностей: как они выглядели тогда и как теперь. Особое внимание мы уделили нарядам, ведь в них часто отражается культура всего народа.
Поляки
Китайцы
Англичане
Румыны
Австралийцы
Ирландцы
Индонезийцы
Шведы
Украинцы
Чехи
Американцы
Нидерландцы
Норвежцы
Японцы
Тайцы
Русские
Индийцы
Как вам кажется, в какой культуре свадебные наряды претерпели наибольшие изменения?
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