17 слегка безумных изобретений прошлого, которые и сегодня бы вызывали у публики ажиотаж

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Люди во все времена старались изобретать какие-то вещи, которые бы облегчали жизнь, делали ее комфортнее, здоровее и приятнее. А по мере развития научно-технического прогресса выдумщики смогли создавать настолько занимательные предметы, что они и сегодня кажутся крутыми.

Мы в AdMe.ru откопали фотографии вещей, которые, хоть и были созданы 50–100 лет назад, без сомнения, и сейчас могли бы стать успешными стартап-проектами.

Вилка с механизмом, который помогает быстро накрутить спагетти. Разработана изобретателем-любителем Расселом Э. Оуксом

Этот же изобретатель демонстрирует свое другое детище — защитное устройство, которое оберегает рукава людей от масла, когда те тянутся через стол

Электрическая согревающая маска для лица и кожи головы, разработанная экспертом по красоте Энн Дрю

Отпугиватель мышей в виде механического кота. 10 раз в минуту устройство мяукает, а глаза загораются ярким светом

Английский комик Эрик Сайкс разработал «станок для массового бритья», который одновременно может брить 12 мужчин

Защитный бампер из губчатой резины, который, по замыслу создателей, должен был спасти пешеходов в случае наезда на них

Соединенные туфли, специально разработанные для бальных танцев

Новомодная детская коляска, на которой можно ездить со скоростью 2,5 км/ч

Очки со стеклоочистителями, предназначенные для гонщиков во время заездов в дождливую погоду

Моноколесо и его создатель Уолтер Нильссон (слева) рядом с мужчиной на велосипеде пенни-фартинг

Радиоприемник, встроенный в шляпу и прикрепленный к наушникам

Пианино для прикованных к постели людей

Женщина в «электрической ванне», которая предназначалась для светотерапии. Это устройство является предшественником современного солярия

Шляпа с карманами

Купальники из дерева, которые, по задумке, должны были значительно облегчить плавание

Презентация плиты, работающей на солнечной энергии

С помощью этого автомата человек за 30 секунд мог распылить на свое тело специальный аэрозоль, чтобы кожа выглядела загорелой