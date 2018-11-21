17 предметов, которые называются совсем не так, как мы думали

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В нашем мире у любой мелочи есть свое название — точное, короткое и емкое. Проблема в том, что обычно оно известно только узкому кругу специалистов. А нам, простым смертным, приходится сооружать многословные конструкции типа «это такая ленточка в книге» или «это штука, которой лаборант палец прокалывает».

AdMe.ru попробует выяснить, приходилось ли кому-то из нас снимать мюзле или держать в руках пипидастр.

1. Скарификатор

Спорим, вы хоть раз задумывались о том, как называется острая штука, которой вам прокалывают палец при заборе крови? Так вот, это скарификатор.

2. Шхера

Шхера — это вовсе не ругательство, а просто узкий пролив между скалами или островами. Возможно, именно в таком месте отважный Одиссей проводил корабль между Сциллой и Харибдой.

3. Мегаскоп

Мегаскоп — незаменимая вещь в работе ювелира. Это прибор с увеличительным стеклом, предназначенный для оценки небольших драгоценных камней.

4. Слайдер

Многие из нас знают, что застежка-молния — это зиппер. Но у скользящего по ней замка тоже есть свое официальное название — такая штука именуется слайдером.

5. Диастема

Так медики называют щель между передними резцами, которая существенно ухудшает эстетику зубного ряда. Впрочем, современная стоматология позволяет легко замаскировать диастему с помощью виниров.

6. Мюзле

Вещица с поэтическим названием «мюзле» (от фр. museler — «надевать намордник») — это свернутая особым образом проволока. Именно она удерживает от случайного вылетания пробку в бутылках с игристыми и шипучими винами.

7. Постижер

Это человек довольно необычной профессии. В свое рабочее время он изготавливает парики из натуральных или искусственных волос, а также скручивает всевозможные шиньоны и накладные прически.

8. Нёрдл

Нёрдл — это остатки в тюбике зубной пасты. Те самые капельки, ради которых вам приходится сворачивать тюбик с конца и давить на него изо всех сил.

9. Мисофония

«Мисофония» дословно переводится как «отвращение к звукам». Люди, страдающие этим расстройством, обычно срываются на того, кто громко ест или даже дышит во время совместной трапезы. Приступ ярости могут вызвать чужое чихание, зевота, храп и даже щелканье ножницами или щипчиками во время обрезания ногтей.

10. Ляссе

Ляссе — это специальная ленточка или тесемка, используемая для закладывания страниц в дорогих и подарочных изданиях. В отличие от обычной закладки, вытащить из переплета ее можно только «с мясом»: этот кусочек ткани прикрепляется к корешку еще во время изготовления книги.

11. Кенотаф

Кенотаф — это памятная пустая могила. Такие обелиски устанавливают, если прах недоступен для погребения (тело утрачено, место гибели неизвестно и т. д.). К примеру, кенотаф на лондонском Уайтхолле появился в честь солдат, погибших в Первой мировой войне. Он посвящен воинам, которые по тем или иным причинам не были погребены на родине.

12. Пендельтюр

Это дверь на качающихся (маятниковых) петлях, которая умеет открываться и по ходу движения, и против него. Раньше такие конструкции можно было увидеть на входе в ковбойские салуны, а сейчас многие из нас ежедневно проходят через пендельтюр, спускаясь в метро.

13. Пантограф

Наверняка вы хоть раз задумывались, как называется металлическая штука наверху трамвая, которой он цепляется за провода. Эта деталь носит название «пантограф» и выполняет роль токоприемника, обеспечивающего надежное соединение с проходящим наверху проводом контактной сети.

14. Пеладофобия

Под этим названием скрывается боязнь облысения. Именно это нервное расстройство заставляет некоторых людей чуть ли не ежедневно пересчитывать волоски на собственной макушке.

15. Инсигния

Инсигния — это внешние знаки могущества или власти (скипетр, трон, диадема, держава). У римских императоров в их число входили особые сандалии и перчатки, у рыцарей средневековых орденов — мантии, медальоны и нашейные цепи. Сейчас инсигниями могут называть знаки отличия и привилегии всевозможных званий и должностей — от государственных до научных.

16. Кёрлер

Это те самые щипчики, с помощью которых полагается подкручивать ресницы. Незаменимый бьюти-инструмент каждой модницы.

17. Атомайзер

Именно так называется миниатюрная емкость с пульверизатором, предназначенная для хранения духов. В магазинах подобные штуки обычно используют в качестве пробников. Популярен и дорожный вариант: небольшую порцию парфюма наливают в атомайзер, чтобы не таскать с собой в сумке целый флакон.

Знаете другие непростые названия обычных вещей? Тогда давайте пополним этот небольшой словарик.