17 повзрослевших детей отечественных звезд, которые унаследовали от родителей максимум харизмы

Дети публичных личностей с самого детства находятся под пристальным вниманием общественности. Поклонников и репортеров интересует каждая мелочь: какие школы они посещают, как живут и что едят. Ну а вопрос, насколько звездные отпрыски похожи на своих известных мам или пап, мучает даже тех, кто не следит за жизнью селебрити.

Мы в AdMe.ru также задались этим вопросом и сравнили фотографии отечественных знаменитостей и их повзрослевших чад. Не можем не отметить, что сходство некоторых героев действительно поражает.

1. Ульяна, дочь Ренаты Литвиновой

2. Андрей, сын Полины Гагариной

3. Анна, дочь Анастасии Заворотнюк

4. Нина, дочь Ивана Урганта

5. Николай, сын Николая Расторгуева

6. Сафина, дочь Алсу

7. Александра, дочь Сергея Жукова

8. Константин, сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

9. Мария (слева вверху) и Варвара (справа внизу), дочери Анны Плетневой

10. Александра, дочь певицы Славы

11. Софья, дочь Анны Ардовой

12. Тимофей, сын Елены Ксенофонтовой

13. Сара, дочь Веры Брежневой

14. Ева, дочь Григория Лепса

15. Мария и Василиса, дочери Василия Вакуленко (Басты)

16. Артем, сын Ирины Дубцовой

17. Алина, дочь Анны Седоковой