17 похожих, но разных вещей, которые давно пора перестать путать

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В современном мире столько понятий и явлений. Даже образованные люди часто, сами того не подозревая, путают их между собой. Возможно, любители всех поправлять уже ставили вас в неловкое положение своими замечаниями. В любом случае от этого никто не застрахован.

Мы в AdMe.ru вспомнили вещи, которые очень легко перепутать и попасть впросак.

Паста и макароны

Паста — общее название для всех видов изделий из теста разнообразных форм и размеров, которые у нас часто называют «макаронные изделия». Состоит из муки твердых сортов пшеницы и воды. Спагетти, лазанья, фарфалле (бантики), равиоли (итальянский аналог пельменей) — это все паста. Макароны — это разновидность пасты, объединяющая все трубчатые и полые внутри изделия. Самые популярные виды макарон — каннеллони (большие трубки), каватанни (трубчатые спиральки), пенне (перья), ригатони (короткие трубки).

Депиляция и эпиляция

Депиляция — метод удаления волос, не разрушающий волосяной фолликул. Депиляция — это не только бритье и использование крема-депилятора, но и удаление волос с помощью воска, сахарной пасты (шугаринг), эпилятора, щипчиков. Эпиляция — способ удаления волос путем разрушения волосяных луковиц. В отличие от депиляции, эпиляция нацелена на то, чтобы волос перестал расти. К этому методу относятся электроэпиляция, фотоэпиляция, лазерная эпиляция, ЭЛОС-эпиляция.

Специи и приправы

Специи — добавки, усиливающие вкус блюд или придающие им соленый, сладкий, горький или острый привкус. Специями считаются уксус, алкоголь, соль, сахар, сода, лимонная кислота, глутамат натрия. Приправы — это добавки из нескольких компонентов, которые придают особый вкус готовым блюдам. К приправам относятся как смеси специй (хмели-сунели, карри), так и любые соусы (горчица, сметана, кетчуп). Часто специи и приправы путают также с пряностями. Пряности — это продукт из различных частей растений (листья, коренья, стебли, семена, плоды, кора) с устойчивым вкусом и ароматом, которые добавляют в пищу в небольшом количестве. Проще говоря, все, что растет, — это пряности. К пряностям относятся, например, укроп, петрушка, имбирь, корица, тмин, сельдерей, ваниль, лук и чеснок.

Бальзам и кондиционер

Бальзам предназначен для насыщения волос и кожи головы полезными веществами, которые легче проникают в структуру волоса после мытья. Благодаря наличию в составе натуральных масел бальзам заметно улучшает состояние поврежденных и ломких волос. Часто после нанесения он не требует смывания. Бальзам часто путают с бальзамом-ополаскивателем, который является смываемым экспресс-средством от спутывания волос, как и кондиционер — средство, «закрывающее» чешуйки волос после мытья, создающее защитную пленку. Кондиционер предотвращает повреждение волос от воздействий при укладке, расчесывании, факторов внешней среды. В нем, как правило, содержание масел невелико, а защитный эффект обеспечивают силиконы и аммоний. Бальзам рекомендуется наносить на всю длину волос и даже иногда на кожу головы. Если же вы нанесете на корни волос кондиционер, он сделает вашу прическу менее объемной. Более жирный бальзам подходит для сухих поврежденных волос, а кондиционер незаменим для обладательниц волнистой и кудрявой шевелюры.

«Цельнозерновые» и «из твердых сортов пшеницы»

Цельнозерновые продукты — это изделия из необжаренных неочищенных круп, в составе которых содержатся все компоненты зерна (оболочка, зародыш, эндосперм). В цельнозерновых продуктах нет пшеничной муки ни высшего, ни первого, ни второго сорта, только обойная мука крупного помола. Продукты из твердых сортов пшеницы — это изделия из богатой клейковиной твердой пшеницы, которая используется для приготовления итальянской пасты. Из этого сорта пшеницы делают булгур, кускус и получают муку для макаронных изделий. Продукты с маркировкой «из твердых сортов пшеницы» не сравнятся по пользе с цельнозерновыми. Последние содержат больше белков, сложных углеводов, клетчатки и витаминов. Производители часто прибегают к маркетинговым уловкам и добавляют в тесто зерна и семена, но от этого хлеб не становится цельнозерновым.

Корректор и консилер

Корректор имеет более плотную текстуру и предназначен для точечного исправления серьезных недостатков кожи: покраснений, сосудистых звездочек, пигментных пятен, прыщей, расширенных пор. Корректор наносится под тональный крем. Он может быть подобран в тон кожи или для решения конкретных проблем (зеленый — для прыщей, белый и желтый — от синяков и покраснений, фиолетовый — от желтых пятен). Консилер — средство легкой текстуры, которое наносится поверх тонального крема для маскировки несовершенств кожи. Оттенок консилера должен быть на тон светлее вашей кожи, чтобы придать сияние или объем нужным участкам лица — области вокруг глаз, Т-зоне, подбородку, спинке носа, области над верхней губой.

Тоник и лосьон

Лосьон — очищающее средство для лица, которое помогает удалить остатки загрязнений после умывания и дезинфицировать кожу. В лосьонах содержится спирт, поэтому они не подходят для сухой и обезвоженной кожи. Зато это средство поможет тем, кто хочет убрать жирный блеск и очистить кожу лица «до скрипа». Тоник — средство ухода, которое выравнивает pH-баланс кожи после умывания и очищения лосьоном, а также подготавливает ее для нанесения сыворотки или крема. В состав тоников, как правило, входят увлажняющие компоненты. Обладательницам жирной кожи стоит искать тоники с цинком, AHA- и BHA-кислотами. Для сухой и чувствительной кожи подойдут средства с глицерином, растительными маслами и гиалуроновой кислотой.

Бокал и фужер

Бокал — сосуд для напитков из стекла или хрусталя с тонкими стенками. Это название объединяет все виды изделий для различных напитков — от рюмки до стакана для виски. Фужер — разновидность бокала, предназначенная для шампанского, игристых вин, фруктовых вод и шипучих коктейлей. Конструкция этого узкого сосуда позволяет минимизировать площадь поверхности, которая соприкасается с воздухом, что помогает напитку не «выдыхаться» и дольше удерживает пузырьки.

Веранда и терраса

Терраса — открытая площадка, чаще всего с уступом, предназначенная для отдыха. Террасы могут располагаться во дворах домов, на крышах в парках и садах, в живописных местах на берегу водоемов. Уступ террасы формируется благодаря деревянному настилу или с помощью использования части природного ландшафта — камня, земли, растений. Веранда — открытое или застекленное пространство, примыкающее к дому. Это всегда пристройка к дому или комната, имеющая с домом общий фундамент. В отличие от остальной части дома, веранда — неотапливаемое помещение.

Эклер и профитроли

Эклер — любимое всеми пирожное с заварным кремом — всегда имеет продолговатую форму и подается в качестве десерта. Профитроли похожи на эклер по составу теста, однако они непременно круглые. На этом различия между популярными французскими блюдами не заканчиваются. Профитроли могут начиняться не только кремом, но и мясной и грибной начинкой и подаваться к супам.

Шторы и занавески

Шторы — любые изделия из ткани для занавешивания окон. Гардины, портьеры, раздвижные, римские — это все разновидности штор. Занавески же используют для того, чтобы закрыть, завесить не только окна, но и дверные проемы, арки. Занавеской также можно отделить одну часть помещения от другой. Поскольку занавеска всегда была атрибутом небогатой жизни, помогая скрасить недостатки тесных помещений, то со временем этим термином стали называть простые шторы из недорогой ткани — как правило, кухонные.

Яйца пашот и яйца бенедикт

Яйцо пашот — это свежее куриное яйцо, опущенное в горячую, но не кипящую воду на несколько секунд. В результате желток остается кремообразным, а белок — нежным и тающим во рту. Французское слово «пашот» обозначает лишь способ приготовления яиц (как, например, яйца всмятку). Яйцо пашот входит состав многих блюд — от сэндвичей до супов. Яйца бенедикт — один из самых известных завтраков с яйцом пашот. Это популярный в США бутерброд, куда помимо основного ингредиента добавляют ветчину или беконом и голландский соус, а в качестве основы используют половинку английской булки.

Тюлень и морской котик

Представители семейства настоящих тюленей могут достигать 6,5 метра в длину и весить до 3,5 тонны. Самые миниатюрные из них — кольчатые нерпы, самые грозные — морские слоны. У настоящих тюленей немного шерсти, она даже может отсутствовать, а подкожный жир составляет четверть массы тела. Длинные задние ласты животных не сгибаются и всегда вытянуты назад. Шея короткая, голова круглая, а ушные раковины отсутствуют. Морские котики и морские львы принадлежат к семейству ушастых тюленей. В отличие от своих сородичей по подотряду псообразных (моржи, морские слоны, нерпы), они сохранили больше черт своих родственников — медведей. У морских котиков выраженные ушные раковины, а также густая грубая шерсть. Если вы видели в океанариуме тюленя, который передвигается, опираясь не только на передние, но и на задние лапы, это точно морской котик или морской лев. А если заметите неподалеку его милого сородича, похожего на плавающий бочонок с жиром — это, скорее всего, нерпа.

Поезд и электричка

Поезд — состав, состоящий из вагонов. Лишь один или несколько из них являются локомотивными или моторными. Проще говоря, у поезда всегда есть вагон или вагоны, которые тянут остальной состав. Электричка или электропоезд не имеют локомотивных вагонов. Его моторы получают энергию от внешней контактной сети (провода, рельсы). В отличие от обычных поездов, электрички более экологичны, бесшумны и способны быстро разгоняться и тормозить. Именно поэтому они используются в пригородных маршрутах с большим количеством остановок и для передвижения в городе (метро).

Бра и настенный светильник

Бра — это осветительные приборы, закрепленные на стене, у которых есть собственный выключатель в виде веревочки или кнопки. Бра чаще всего устанавливают у кроватей, туалетных столиков, в ванных комнатах, коридорах. Настенный светильник отличается от бра только тем, что его выключатель расположен удаленно и подключен к общей сети вместе с выключателем от люстры и других осветительных приборов.

Арнаутка и пшеничная крупа

Пшеничная крупа — это общее название продукта из зерна пшеницы. Сорта крупы «Полтавская» и «Артек», как правило, получают из мягкой пшеницы. Они различаются по степени дробления и шлифовки. «Полтавская» имеет 4 типа — от целого зерна, подвергшегося шлифовке, до дробленой крупы небольшого размера. Ее используют в супах и гарнирах. Арнаутка — стекловидная крупа из твердой пшеницы. Она полностью освобождена от зародыша, плодовых и семенных оболочек. Зерно подвергнуто дроблению и шлифовке. Из арнаутки делают каши и запеканки. В отличие от арнаутки, пшеничная крупа бывает также цельнозерновой, ее часто путают с перловкой.

Курага и кайса

Курага — высушенные половинки плодов абрикоса. Кайса — это абрикосы, высушенные целиком, без косточки. Косточку из абрикоса выдавливают, не надрезая фрукт. Также различают урюк — это высушенный целиком абрикос, но, в отличие от кайсы, с косточкой. Обычно это мелкоплодные сорта, произрастающие преимущественно в Средней Азии. В тюркоязычных странах словом «урюк» часто называют плоды абрикосового дерева, а не только сухофрукт.

А какими пунктами вы бы дополнили этот список?