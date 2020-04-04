17 пар звезд, которые надели очень похожие наряды, но выглядели в них совершенно по-разному
Один из главных страхов знаменитостей — выход в свет в наряде, который кто-то надевал до них. И как бы ни старались стилисты, такие упущения случаются очень часто. Но это не повод расстраиваться. Ведь одно и то же платье может одинаково прекрасно смотреться на разных женщинах. И наши героини — яркое подтверждение этому.
Мы в AdMe.ru вспомнили 17 пар знаменитостей, которые появились на публике в одинаковых нарядах и обыграли их по-своему, доказав, что самое главное в платье — женщина, надевшая его.
Тейлор Свифт и Хайди Клум
Шарлиз Терон и Ким Кардашьян
Белла Хадид и Рита Ора
Роузи Хантингтон-Уайтли и Крисси Тайген
Джесси Джей и Эшли Грэм
Моника Беллуччи и Леди Гага
Тина Кароль и Бейонсе
Кристен Стюарт и Кристина Агилера
© Dimitrios Kambouris / Staff / Gettyimages © Gregorio Binuya / Everett Collection Staff / Everett Collection / EA / East News
Эмма Стоун и Дженнифер Лопес
Мин Си и Рианна
Констанс Ву и Келли Брук
Кендалл Дженнер и Дженнифер Лопес
Кейт Миддлтон и Екатерина, герцогиня Кентская
© MD/EXPRESS SYNDICATION / MEGA / Mega Agency / East News © CHRIS RADBURN / Contributor / Gettyimages
Кристина Агилера и Анджелина Джоли
Летиция Каста и Николь Кидман
Дженнифер Лопес и Лолита
Белла Хадид и Кристина Орбакайте
И все же мы не можем не спросить вас: чей образ вам кажется наиболее удачным, а на каких знаменитостях наряды смотрятся одинаково хорошо?
Фото на превью Matt Sayles / Invision / AP / East News, wikimedia