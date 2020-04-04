17 пар звезд, которые надели очень похожие наряды, но выглядели в них совершенно по-разному

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Один из главных страхов знаменитостей — выход в свет в наряде, который кто-то надевал до них. И как бы ни старались стилисты, такие упущения случаются очень часто. Но это не повод расстраиваться. Ведь одно и то же платье может одинаково прекрасно смотреться на разных женщинах. И наши героини — яркое подтверждение этому.