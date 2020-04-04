17 пар звезд, которые надели очень похожие наряды, но выглядели в них совершенно по-разному

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Один из главных страхов знаменитостей — выход в свет в наряде, который кто-то надевал до них. И как бы ни старались стилисты, такие упущения случаются очень часто. Но это не повод расстраиваться. Ведь одно и то же платье может одинаково прекрасно смотреться на разных женщинах. И наши героини — яркое подтверждение этому.

Мы в AdMe.ru вспомнили 17 пар знаменитостей, которые появились на публике в одинаковых нарядах и обыграли их по-своему, доказав, что самое главное в платье — женщина, надевшая его.

Тейлор Свифт и Хайди Клум

Шарлиз Терон и Ким Кардашьян

Белла Хадид и Рита Ора

Роузи Хантингтон-Уайтли и Крисси Тайген

Джесси Джей и Эшли Грэм

Моника Беллуччи и Леди Гага

Тина Кароль и Бейонсе

Кристен Стюарт и Кристина Агилера

Эмма Стоун и Дженнифер Лопес

Мин Си и Рианна

Констанс Ву и Келли Брук

Кендалл Дженнер и Дженнифер Лопес

Кейт Миддлтон и Екатерина, герцогиня Кентская

Кристина Агилера и Анджелина Джоли

Летиция Каста и Николь Кидман

Дженнифер Лопес и Лолита

Белла Хадид и Кристина Орбакайте

И все же мы не можем не спросить вас: чей образ вам кажется наиболее удачным, а на каких знаменитостях наряды смотрятся одинаково хорошо?

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