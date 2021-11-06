17 пар знаменитостей, которые родились в одной стране, а выглядят так, будто на разных континентах
Существует множество стереотипов о том, какие особенности внешности характерны для жителей определенных стран. Например, многие уверены, что ирландцы рождаются только с рыжими шевелюрами, а жители Мексики — сплошь смуглые знойные брюнеты.
Мы в AdMe.ru посмотрели на 17 пар знаменитостей, родившихся в одной стране, и поняли, что человеческая красота и разнообразие выходят за рамки устоявшихся стереотипов.
Кэтрин Зета-Джонс, Розамунд Пайк — Великобритания
Лесли-Энн Брандт, Шарлиз Терон — ЮАР
Сальма Хайек, Паулина Рубио — Мексика
Донал Глисон, Колин О’Донахью — Ирландия
Таис Араужо, Жизель Бюндхен — Бразилия
Анна Фальки, Пихла Вийтала — Финляндия
Александр Скарсгард, Петер Стормаре — Швеция
Мелани Лоран, Ноэми Ленуар — Франция
Марго Робби, Натали Имбрулья — Австралия
Марева Галанте, Элла Кун — Французская Полинезия
Светлана Ходченкова, Ирина Шейк — Россия
Пенелопа Крус, Эльса Патаки — Испания
Миа Маэстро, Луисана Лопилато — Аргентина
Рашель Лефевр, Эммануэль Вожье — Канада
Розалин Санчес, Мариана Висенте — Пуэрто-Рико
Диана Крюгер, Нина Хаген — Германия
Галь Гадот, Алона Таль — Израиль
А у вас есть устоявшиеся представления о том, как выглядят жители конкретных стран? Вы сами сильно отличаетесь внешне от своих соотечественников?
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