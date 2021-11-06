17 пар знаменитостей, которые родились в одной стране, а выглядят так, будто на разных континентах

Существует множество стереотипов о том, какие особенности внешности характерны для жителей определенных стран. Например, многие уверены, что ирландцы рождаются только с рыжими шевелюрами, а жители Мексики — сплошь смуглые знойные брюнеты.

Мы в AdMe.ru посмотрели на 17 пар знаменитостей, родившихся в одной стране, и поняли, что человеческая красота и разнообразие выходят за рамки устоявшихся стереотипов.