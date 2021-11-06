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17 пар знаменитостей, которые родились в одной стране, а выглядят так, будто на разных континентах

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Существует множество стереотипов о том, какие особенности внешности характерны для жителей определенных стран. Например, многие уверены, что ирландцы рождаются только с рыжими шевелюрами, а жители Мексики — сплошь смуглые знойные брюнеты.

Мы в AdMe.ru посмотрели на 17 пар знаменитостей, родившихся в одной стране, и поняли, что человеческая красота и разнообразие выходят за рамки устоявшихся стереотипов.

Кэтрин Зета-Джонс, Розамунд Пайк — Великобритания

Лесли-Энн Брандт, Шарлиз Терон — ЮАР

Сальма Хайек, Паулина Рубио — Мексика

Донал Глисон, Колин О’Донахью — Ирландия

Таис Араужо, Жизель Бюндхен — Бразилия

Анна Фальки, Пихла Вийтала — Финляндия

Александр Скарсгард, Петер Стормаре — Швеция

Мелани Лоран, Ноэми Ленуар — Франция

Марго Робби, Натали Имбрулья — Австралия

Марева Галанте, Элла Кун — Французская Полинезия

Светлана Ходченкова, Ирина Шейк — Россия

Пенелопа Крус, Эльса Патаки — Испания

Миа Маэстро, Луисана Лопилато — Аргентина

Рашель Лефевр, Эммануэль Вожье — Канада

Розалин Санчес, Мариана Висенте — Пуэрто-Рико

Диана Крюгер, Нина Хаген — Германия

Галь Гадот, Алона Таль — Израиль

А у вас есть устоявшиеся представления о том, как выглядят жители конкретных стран? Вы сами сильно отличаетесь внешне от своих соотечественников?

Фото на превью Jean_Nelson / Depositphotos.com, s_bukley / Depositphotos.com, s_bukley / Depositphotos.com, 0000554 / Reporter / East News
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