17 пар наших и зарубежных звезд, которые запросто могли бы быть дублерами друг друга

Говорят, у каждого человека есть двойник. Может, где-то в мире действительно бродит ваша копия — с улыбкой как у вашей матери, глазами как у вашего отца и родинкой, доставшейся вам от бабушки. Обычному человеку узнать о наличии своего близнеца крайне сложно. Но знаменитостям в этом плане повезло гораздо больше: за них это делают преданные поклонники.