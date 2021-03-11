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17 пар наших и зарубежных звезд, которые запросто могли бы быть дублерами друг друга

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Говорят, у каждого человека есть двойник. Может, где-то в мире действительно бродит ваша копия — с улыбкой как у вашей матери, глазами как у вашего отца и родинкой, доставшейся вам от бабушки. Обычному человеку узнать о наличии своего близнеца крайне сложно. Но знаменитостям в этом плане повезло гораздо больше: за них это делают преданные поклонники.

Мы в AdMe.ru решили провести маленький эксперимент и с вашей помощью выяснить, насколько похожи 17 пар наших и зарубежных знаменитостей, сходство которых обнаружили пользователи сети.

Блогер Ассоль Васильева и Анджелина Джоли

Марина Федункив и американская актриса Кристен Джонстон

Марат Сафин и американский актер Эрик Дэйн

Алла Михеева и звезда американского телевидения 60-х Памела Роджерс

Елена Подкаминская и бразильская актриса Жизель Батиста

Саша Савельева и голливудская актриса 60-х Шэрон Тейт

Виктор Конисевич и Эрик Робертс

Елена Борщева и Адам Драйвер

Валерий Гаркалин и Джереми Айронс

Варвара Владимирова и Эшли Олсен

Французский актер Даниэль Отёй и Леонид Ярмольник

Лариса Вербицкая и британская актриса Миранда Ричардсон

Александр Кайдановский и Вуди Харрельсон

Евгения Симонова и американская актриса Ким Дарби

Виктор Вержбицкий и Тобин Белл

Илья Подстрелов и Джастин Тимберлейк

Ирина Шейк и немецкая модель Николь Потуральски

Какие из этих пар показались вам наиболее схожими?

Фото на превью lenaborshcheva / Instagram, 0000524 / Reporter / East News
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