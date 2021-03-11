17 пар наших и зарубежных звезд, которые запросто могли бы быть дублерами друг друга
Говорят, у каждого человека есть двойник. Может, где-то в мире действительно бродит ваша копия — с улыбкой как у вашей матери, глазами как у вашего отца и родинкой, доставшейся вам от бабушки. Обычному человеку узнать о наличии своего близнеца крайне сложно. Но знаменитостям в этом плане повезло гораздо больше: за них это делают преданные поклонники.
Мы в AdMe.ru решили провести маленький эксперимент и с вашей помощью выяснить, насколько похожи 17 пар наших и зарубежных знаменитостей, сходство которых обнаружили пользователи сети.
Блогер Ассоль Васильева и Анджелина Джоли
Марина Федункив и американская актриса Кристен Джонстон
Марат Сафин и американский актер Эрик Дэйн
Алла Михеева и звезда американского телевидения 60-х Памела Роджерс
Елена Подкаминская и бразильская актриса Жизель Батиста
Саша Савельева и голливудская актриса 60-х Шэрон Тейт
Виктор Конисевич и Эрик Робертс
Елена Борщева и Адам Драйвер
Валерий Гаркалин и Джереми Айронс
Варвара Владимирова и Эшли Олсен
Французский актер Даниэль Отёй и Леонид Ярмольник
Лариса Вербицкая и британская актриса Миранда Ричардсон
Александр Кайдановский и Вуди Харрельсон
Евгения Симонова и американская актриса Ким Дарби
Виктор Вержбицкий и Тобин Белл
Илья Подстрелов и Джастин Тимберлейк
Ирина Шейк и немецкая модель Николь Потуральски
Какие из этих пар показались вам наиболее схожими?
Фото на превью lenaborshcheva / Instagram, 0000524 / Reporter / East News
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