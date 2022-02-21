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17 пар наших и зарубежных звезд, которые выгуляли похожие наряды, и мы не можем решить, кому больше идет

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Часто знаменитые женщины выбирают одинаковые или очень похожие наряды, но выглядят в них совершенно по-разному. И это понятно, ведь за образ отвечает не только одежда, но и параметры фигуры, прическа и аксессуары. Звездные модницы, зная это, без стеснения повторяют друг за другом наряды и не теряют при этом свой уникальный стиль.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда нашим и зарубежным знаменитостям пришлись по вкусу похожие платья.

Кейт Хадсон и Виктория Боня

Блейк Лайвли и Яна Рудковская

Зои Дойч и Наталья Ионова

Ева Лонгория и Анастасия Волочкова

Дженнифер Энистон и Рената Литвинова

Аманда Холден и Анна Михалкова

Кьяра Ферраньи и Яна Рудковская

Дженнифер Лопес и Анастасия Волочкова

Николь Кидман и Светлана Устинова

Кейли Куоко и Екатерина Волкова

Пэрис Хилтон и Анастасия Костенко

Хлои Кардашьян и Лолита Милявская

Роузи Хантингтон-Уайтли и Зара

Моника Беллуччи и Ляйсан Утяшева

Кайли Миноуг и Светлана Лобода

Пэрис Хилтон и Ксения Собчак

Ким Кардашьян и Наталья Ионова

Какой из звездных образов вам показался наиболее удачным? Какой наряд запомнился больше остальных?

Фото на превью AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, volochkova_art / Instagram
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