17 пар наших и зарубежных звезд, которые выгуляли похожие наряды, и мы не можем решить, кому больше идет
Часто знаменитые женщины выбирают одинаковые или очень похожие наряды, но выглядят в них совершенно по-разному. И это понятно, ведь за образ отвечает не только одежда, но и параметры фигуры, прическа и аксессуары. Звездные модницы, зная это, без стеснения повторяют друг за другом наряды и не теряют при этом свой уникальный стиль.
Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда нашим и зарубежным знаменитостям пришлись по вкусу похожие платья.
Кейт Хадсон и Виктория Боня
Блейк Лайвли и Яна Рудковская
Зои Дойч и Наталья Ионова
Ева Лонгория и Анастасия Волочкова
Дженнифер Энистон и Рената Литвинова
Аманда Холден и Анна Михалкова
Кьяра Ферраньи и Яна Рудковская
Дженнифер Лопес и Анастасия Волочкова
Николь Кидман и Светлана Устинова
Кейли Куоко и Екатерина Волкова
Пэрис Хилтон и Анастасия Костенко
Хлои Кардашьян и Лолита Милявская
Роузи Хантингтон-Уайтли и Зара
Моника Беллуччи и Ляйсан Утяшева
Кайли Миноуг и Светлана Лобода
Пэрис Хилтон и Ксения Собчак
Ким Кардашьян и Наталья Ионова
Какой из звездных образов вам показался наиболее удачным? Какой наряд запомнился больше остальных?
Фото на превью AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, volochkova_art / Instagram
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