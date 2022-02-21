17 пар наших и зарубежных звезд, которые выгуляли похожие наряды, и мы не можем решить, кому больше идет

Часто знаменитые женщины выбирают одинаковые или очень похожие наряды, но выглядят в них совершенно по-разному. И это понятно, ведь за образ отвечает не только одежда, но и параметры фигуры, прическа и аксессуары. Звездные модницы, зная это, без стеснения повторяют друг за другом наряды и не теряют при этом свой уникальный стиль.