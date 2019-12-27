17 пар «наших» и зарубежных знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах

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Пожалуй, каждой девочке хотя бы раз в жизни хотелось платье как у подружки. А у девушек и дам постарше возникало желание создать образ, вдохновившись идеями модного блогера. И знаменитости не исключение. Впрочем, выходы в одинаковых нарядах могут произойти не только из-за желания повторить удачный образ коллег по звездному цеху, но и случайно или из-за недосмотра стилистов. В любом случае в этом нет ничего страшного — одно и то же платье выглядит совершенно по-разному в зависимости от того, как его обыграть, и от типа фигуры.

AdMe.ru с интересом рассматривает фото зарубежных и «наших» знаменитостей, которые выбрали для своих выходов одинаковые наряды. И предлагает вам решить, кому из них идет больше.

17. Дрю Бэрримор и Любовь Успенская

16. Кортни Кардашьян и Вера Брежнева

15. Пенелопа Крус и Яна Рудковская

14. Анита Цой и Бейонсе

13. Роуэн Бланчард и Светлана Лобода

12. Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и Тина Канделаки

11. Аманда Сейфрид и Виктория Лопырева

10. Эмилия Кларк и Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)

9. Бейонсе и Наталия Водянова

8. Анна Делло Руссо и Ксения Собчак

7. Кейт Бекинсейл и Татьяна Навка

6. Падма Лакшми и Ляйсан Утяшева

5. Белла Хадид и Полина Гагарина

4. Меган, герцогиня Сассекская, и Тина Канделаки

3. Миранда Керр и Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)

2. Пэрис Хилтон и Жасмин

1. Леди Гага и Вера Брежнева

А вам случалось появиться на мероприятии в одинаковых нарядах с другой дамой?

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