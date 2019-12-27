17 пар «наших» и зарубежных знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах
Пожалуй, каждой девочке хотя бы раз в жизни хотелось платье как у подружки. А у девушек и дам постарше возникало желание создать образ, вдохновившись идеями модного блогера. И знаменитости не исключение. Впрочем, выходы в одинаковых нарядах могут произойти не только из-за желания повторить удачный образ коллег по звездному цеху, но и случайно или из-за недосмотра стилистов. В любом случае в этом нет ничего страшного — одно и то же платье выглядит совершенно по-разному в зависимости от того, как его обыграть, и от типа фигуры.
AdMe.ru с интересом рассматривает фото зарубежных и «наших» знаменитостей, которые выбрали для своих выходов одинаковые наряды. И предлагает вам решить, кому из них идет больше.
17. Дрю Бэрримор и Любовь Успенская
16. Кортни Кардашьян и Вера Брежнева
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15. Пенелопа Крус и Яна Рудковская
14. Анита Цой и Бейонсе
13. Роуэн Бланчард и Светлана Лобода
12. Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и Тина Канделаки
11. Аманда Сейфрид и Виктория Лопырева
10. Эмилия Кларк и Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)
9. Бейонсе и Наталия Водянова
8. Анна Делло Руссо и Ксения Собчак
7. Кейт Бекинсейл и Татьяна Навка
6. Падма Лакшми и Ляйсан Утяшева
5. Белла Хадид и Полина Гагарина
4. Меган, герцогиня Сассекская, и Тина Канделаки
3. Миранда Керр и Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)
2. Пэрис Хилтон и Жасмин
1. Леди Гага и Вера Брежнева
А вам случалось появиться на мероприятии в одинаковых нарядах с другой дамой?