17 пар «наших» и зарубежных знаменитостей, которые вышли в свет в одинаковых нарядах

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Пожалуй, каждой девочке хотя бы раз в жизни хотелось платье как у подружки. А у девушек и дам постарше возникало желание создать образ, вдохновившись идеями модного блогера. И знаменитости не исключение. Впрочем, выходы в одинаковых нарядах могут произойти не только из-за желания повторить удачный образ коллег по звездному цеху, но и случайно или из-за недосмотра стилистов. В любом случае в этом нет ничего страшного — одно и то же платье выглядит совершенно по-разному в зависимости от того, как его обыграть, и от типа фигуры.