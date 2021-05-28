17 пар известных женщин, которые неожиданно для всех оказались ровесницами
Хорошо выглядеть — это, можно сказать, одна из главных задач знаменитостей. В каком бы настроении звезда в этот момент ни была, она улыбается нам с экрана телевизора. В какой бы форме ни находилась, она блистает на красной дорожке. И так будет продолжаться год за годом, десятилетие за десятилетием.
AdMe.ru сравнил фотографии звездных ровесниц, сделанные в один и тот же год. И мы еще раз убедились в том, что цифры в паспорте ничего не значат. И в 20, и в 40, и в 60 лет героини нашего материала достойны восхищения.
Винни Харлоу и Зои Дойч, 26 лет
Кара Делевинь и Деми Ловато, 28 лет
Ана де Армас и Никки Рид, 33 года
Эмбер Херд и Александра Даддарио, 35 лет
Приянка Чопра-Джонас и Элизабет Мосс, 38 лет
Ева Грин и Кристина Агилера, 40 лет
Мишель Родригес и Зои Салдана, 42 года
Риз Уизерспун и Мелисса Джоан Харт, 45 лет
Оливия Колман и Элизабет Бэнкс, 47 лет
Кейт Бекинсейл и Кристен Уиг, 47 лет
Клаудия Шиффер и Мелисса Маккарти, 50 лет
Хизер Грэм и Ума Турман, 51 год
Джейми Ли Кертис и Анджела Бассетт, 62 года
Эллен Дедженерес и Мишель Пфайффер, 63 года
Иман и Изабель Аджани, 65 лет
Анна Винтур и Мерил Стрип, 71 год
Миа Фэрроу и Присцилла Пресли, 76 лет
Как вам кажется, кто из знаменитостей совсем не выглядит на свой возраст?
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