17 пар известных женщин, которые неожиданно для всех оказались ровесницами

Хорошо выглядеть — это, можно сказать, одна из главных задач знаменитостей. В каком бы настроении звезда в этот момент ни была, она улыбается нам с экрана телевизора. В какой бы форме ни находилась, она блистает на красной дорожке. И так будет продолжаться год за годом, десятилетие за десятилетием.

AdMe.ru сравнил фотографии звездных ровесниц, сделанные в один и тот же год. И мы еще раз убедились в том, что цифры в паспорте ничего не значат. И в 20, и в 40, и в 60 лет героини нашего материала достойны восхищения.

Винни Харлоу и Зои Дойч, 26 лет

Кара Делевинь и Деми Ловато, 28 лет

Ана де Армас и Никки Рид, 33 года

Эмбер Херд и Александра Даддарио, 35 лет

Приянка Чопра-Джонас и Элизабет Мосс, 38 лет

Ева Грин и Кристина Агилера, 40 лет

Мишель Родригес и Зои Салдана, 42 года

Риз Уизерспун и Мелисса Джоан Харт, 45 лет

Оливия Колман и Элизабет Бэнкс, 47 лет

Кейт Бекинсейл и Кристен Уиг, 47 лет

Клаудия Шиффер и Мелисса Маккарти, 50 лет

Хизер Грэм и Ума Турман, 51 год

Джейми Ли Кертис и Анджела Бассетт, 62 года

Эллен Дедженерес и Мишель Пфайффер, 63 года

Иман и Изабель Аджани, 65 лет

Анна Винтур и Мерил Стрип, 71 год

Миа Фэрроу и Присцилла Пресли, 76 лет