17 пацанок, которые так изменились на реалити-шоу, что все воскликнули: «Мама дорогая!»

«Пацанки» — это одновременно жизненное, зрелищное и временами душераздирающее реалити-шоу. Возможно, именно этим оно и подкупило зрителей и потому завоевало такую популярность. Его героини плюют на мнение окружающих, а ведь такие девочки-бунтарки есть чуть ли не в каждом дворе. И от этого вдвойне любопытно наблюдать за их перевоплощением.