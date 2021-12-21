17 пацанок, которые так изменились на реалити-шоу, что все воскликнули: «Мама дорогая!»
«Пацанки» — это одновременно жизненное, зрелищное и временами душераздирающее реалити-шоу. Возможно, именно этим оно и подкупило зрителей и потому завоевало такую популярность. Его героини плюют на мнение окружающих, а ведь такие девочки-бунтарки есть чуть ли не в каждом дворе. И от этого вдвойне любопытно наблюдать за их перевоплощением.
Мы в AdMe.ru взахлеб пересмотрели все сезоны шоу и решили сравнить фотографии ярких пацанок в их привычном образе и в совершенно новом для них амплуа.
Юлия Мишко (Краснодар), участница 4-го сезона
Екатерина Шелег (Москва), участница 2-го сезона
Екатерина Хорошенко (Санкт-Петербург), участница 2-го сезона
Виктория Константинова (Красноярск), участница 2-го сезона
Екатерина Ванышева (Верхнее Калино), участница 5-го сезона
Анастасия Наточий (Москва), участница 6-го сезона
Валерия Матвеева (Сыктывкар), участница 3-го сезона
Анжелика Лужанская (Уфа), участница 5-го сезона
Диана Субботина (Тюмень), участница 3-го сезона
Мария Лебедева (Псков), участница 6-го сезона
Яна Цветкова (Нижний Новгород), участница 4-го сезона
Изольда Никифорова (Санкт-Петербург), участница 4-го сезона
Яна Венгерская (Салехард), участница 4-го сезона
Вера Дуванова (Санкт-Петербург), участница 5-го сезона
Татьяна Каширина (Новокузнецк), участница 6-го сезона
Кристина Желточенко (Хабаровск), участница 6-го сезона
Анна Загвоздкина (Москва), участница 6-го сезона
Как вы считаете, реалити-шоу пошло на пользу девушкам? Чье преображение вас больше всего поразило?
Фото на превью Пацанки / Телеканал «Пятница», Пацанки / Телеканал «Пятница»
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