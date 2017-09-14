17 ответов на вопросы, которые вы хотели знать, но ленились гуглить

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Дети постоянно задают множество вопросов, заставляя родителей брать в руки гаджеты и серфить в интернете в поисках ответов. Но взрослых также занимает множество вопросов об окружающем мире, однако мы редко тратим свое драгоценное время на то, чтобы ответить на свои «почему» и «как». AdMe.ru задался вопросами, которые мучают многих, и спешит рассказать, как же устроено все вокруг.

1. Почему мы не узнаем свой голос на записи?

Все дело в способности костей человека проводить звук. Ваши собеседники слышат только звуки голоса, проводимые воздухом. Запись также содержит только эти звуки. А вот к нашему восприятию собственного голоса добавляются еще и те низкочастотные звуки, которые проводят ваши кости черепа.

2. Почему от холодной еды и напитков болит голова?

Возможно, вы замечали, что когда вы наслаждаетесь мороженым, у вас резко начинает болеть голова. Или когда бегаете в парке прохладным утром, вдыхая холодный воздух через рот. Это связано с быстрым сужением или расширением кровеносных сосудов нёба, которое происходит в качестве реакции на холод.

3. Почему на солнце кожа темнеет, а волосы, наоборот, светлеют?

В обоих случаях солнце разрушает пигмент меланин, который отвечает за цвет волос и кожи. Только вот дело в том, что волосы, в отличие от кожи, неживые. И когда меланин разрушается, он не восполняется и цвет волос становится светлее. А вот кожа «отвечает» солнцу на разрушение меланина: она начинает вырабатывать его в больших количествах, из-за чего оттенок кожи темнеет.

4. Почему в детстве время идет медленно?

Возможно, так происходит потому, что ребенок больше запоминает. В детстве человек только знакомится с миром, его память запечатлевает все новые и новые сведения, и таким образом год «вмещает» больше событий, чем у взрослого. Вероятно также, что при оценке периодов человек соотносит их с уже прожитым им временем. Для ребенка неделя составляет большую часть жизни, чем для взрослого.

5. Почему глаза не замерзают в мороз?

Наши глаза лишены рецепторов, которые чувствительны к изменениям температуры. Кроме того, большая часть глазного яблока находится в черепе, и обильный кровоток «приносит» тепло.

6. Почему, когда ешь лимон, закрываются глаза?

Возможно, этот рефлекс достался нам от предков, и призван он защитить глаза от попадания в них брызг кислого сока, которые могут вызвать раздражение глаз.

7. Почему городские голуби не сидят на деревьях?

Голуби, которые населяют наши города, в природе селятся в скалистой местности, где нет деревьев. А значит, и нет привычки на них сидеть. Хотя строение лапок позволяет этим птицам садиться на ветки, и изредка их все же можно заметить на дереве, но они просто «так воспитаны» и пока не приучены к такому времяпрепровождению.

8. Почему пыль на белом фоне черная, а на черном — белая?

На самом деле пыль обычно серая. Однако из-за крошечного размера пылинок мы не замечаем точного цвета, а лишь фиксируем темнее или светлее пылинки, чем фон.

9. Почему еноты полощут еду?

Причин может быть несколько. Свою еду еноты-полоскуны зачастую добывают у воды, и на ней может остаться ил или водоросли. Прополоскав ее, енот избавляется от налета. Еще одна причина совсем не милая: так зверек умерщвляет свою добычу, заполаскивая ее до смерти.

10. Почему птицы летают клином?

Во-первых, таким образом экономится энергия: птицы, которые летят впереди, крыльями создают завихрения воздуха. А те, что летят сзади, «ловят» эти завихрения, что позволяет им экономить собственные силы. Во-вторых, смысл такой организации полета в том, чтобы каждый из членов стаи видел летящего первым вожака.

11. Зачем ежу яблоки на спине?

Еж, несущий на спине яблоко, — не более чем миф или яркая картинка из детской книги. Ежи не интересуются растительной пищей. Этот зверек — насекомоядный. И, обнаружив на грибе слизняка, он тут же его съест, а не станет накалывать на иголки. К тому же это физически неудобно. Если вы все же увидели ежика с листком или ягодой на спине — значит, предмет просто случайно упал на зверька и зацепился за иглы.

12. Почему журчит ручей?

Этот звук возникает, когда захватываемые струей воды пузырьки воздуха лопаются и разрываются. Отсюда и многообразие звуков, которое мы воспринимаем как журчание воды.

13. Почему в транспорте укачивает?

Это происходит из-за противоречивой информации, которую передают мозгу ваши органы. Например, если вы находитесь на корабле, ваше внутреннее ухо может ощущать движение волн, а вот глаза никакого движения не видят. Мозг пытается согласовать все эти противоречивые сигналы и в конечном счете «запутывается».

14. Почему стрелки часов движутся слева направо?

До изобретения механических часов их роль выполняли солнечные — с тенью от шеста в роли стрелки. Такая «стрелка» двигалась в том же направлении, что и Солнце по небу, т. е. в северном полушарии — слева направо. Именно в Северном полушарии позже и были созданы механические часы.

15. Почему кровь берут из безымянного пальца?

Во-первых, большой палец и мизинец связаны напрямую с кистью. Поэтому если вдруг случится инфекция, то она может распространиться выше по руке. Таким образом, рекомендуется брать кровь из безымянного, среднего или указательного пальцев. Во-вторых, безымянный палец хорош тем, что так получается наименее болезненно. Это самый «нерабочий» палец, и кожа на нем тоньше. К тому же, раз палец меньше двигается, ранка заживет быстрее.

16. Почему бегут мурашки?

Оказывается, это очень древний феномен, который мы унаследовали от животных (у них он выражается в поднятии шерсти). Вызваны мурашки сокращением мышц волосяных фолликулов. В мире животных поднятие шерсти в холод помогает согреться, а при возникновении угрозы напуганное животное, например кошка с поднятой шерстью и выгнутой спиной, кажется больше своему противнику. У нас также бегут мурашки в холод или в эмоциональных ситуациях. Причина всему этому — подсознательное выделение гормона адреналина.

17. Где раки зимуют?

Зимуют раки там же, где и живут остальную часть года. Просто в холодный сезон они спускаются глубже, ведь там температура воды выше. На такой глубине человек не сможет прожить и пары минут, вот почему выражение «покажу, где раки зимуют» отсылает нас к практиковавшейся на Руси казни через утопление.