17 откровений из дневника русской девушки, которая эмигрировала в Испанию

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Привет! Меня зовут Ксения Мохамед, я живу в Испании и воспитываю троих детей. Первый раз мы побывали в этой стране 5 лет назад. С тех пор часто ездили сюда в отпуск, а уже в 2017 году перебрались насовсем.

Сейчас я веду блог, в котором описываю здешнюю жизнь, делюсь опытом и даю полезные советы тем, кто готовится сюда переехать. Надеюсь, что читателям AdMe.ru тоже будет интересно узнать, как проходят наши испанские будни.

1. Стразы на ногтях — это красиво, седина — тоже

Женщины в Испании живут как хотят. Они могут не пользоваться косметикой, не красить волосы, носить спортивную одежду, если им так удобно. Но если им нравится, то ничто их не остановит в любви к красной помаде и маникюру со стразиками. В соседнем регионе Мурсия есть свое региональное телевидение. Я сильно удивилась, когда увидела, что у одной тележурналистки седые волосы. Она их вообще не красит и ходит с длинными волосами и белыми прядками на висках. И это на телевидении.

2. Коммунальные платежи + коммунидад до € 200

Если вы живете в своей квартире, то кроме оплаты коммунальных услуг вам нужно будет скидываться на обслуживание дома — коммунидад. Его размер зависит от наличия бассейна, охраны или садовника и может доходить до € 200. У нас, например, квартира в небольшом доме на 6 семей, полы в подъезде мы моем сами, бассейна нет, и коммунидад составляет € 90 в год.

3. Декрет длится 4 месяца, а воскресенье — папин день

Испанки много и охотно работают, а отпуск по уходу за ребенком тут длится всего 16 недель. Дальше в декрете тоже можно сидеть, но за свой счет. Некоторые выходят на работу очень рано, отдав детей в гвардерии — платные ясли, куда малышей берут буквально с рождения. А еще здешние женщины не тянут весь воз домашних обязанностей — они их активно разделяют с мужьями.

4. Улицы здесь и правда моют шампунем

Не швабрами, конечно, а специальными машинами. Набережную — каждый день, а остальной город — несколько раз в неделю. Мне кажется, что мытье дорог шампунем — вынужденная необходимость, связанная с сухим климатом. Там, где дождь бывает от силы два десятка раз в году, ждать, что грязь смоется сама собой, придется очень долго. И кстати, испанцы не снимают обувь дома. Ну а что, дороги ведь мытые. Я эту привычку никак не могу принять, но зато, бывает, действую наоборот: убегаю за детьми в школу в домашних сланцах.

5. В 40 лет жизнь только начинается

Здесь нет такого, что после 25 лет — уже старая дева, а после 40 можно заворачиваться в саван и ползти на кладбище. Наоборот, многие испанки выходят замуж сильно после 30, когда уже есть какая-то карьера, а детей рожают после 35. Иной раз на улице я не могу угадать, мама идет с ребенком или бабушка. Надо ли говорить, что у женщин настоящая жизнь начинается уже сильно после 40, никто тут не ставит на себе крест после определенного возраста.

6. Почему в Испании такие узкие улочки?

В полдень и в районе обеда здешние улицы накаляются от солнца до такой степени, что по ним просто невозможно ходить. Поэтому дома строят так, чтобы балконы давали тень. А если и делают широкие тротуары, то сторону рядом с дорогой стараются засаживать деревьями. Это фото сделано в обед, когда мы как раз ходили по делам. Заметьте, тень на обеих сторонах дороги, что очень удобно.

7. Жить в одном городе, работать — в другом, покупать продукты — в третьем

В Испании мало крупных городов. В первую очередь это миллионники Мадрид и Барселона. Затем идут Валенсия, Севилья, Сарагоса и Малага с населением свыше 500 тыс. человек. А потом, по российским меркам, начинается провинция. Куда же делись 46 млн человек, которые составляют население Испании? Они равномерно растеклись по всей территории страны. По сути вся Испания — это небольшие городки, плавно перетекающие друг в друга. Иногда даже сложно сказать, где заканчивается один и начинается следующий. Люди могут жить в Кревиенте, ездить на работу в соседний Эльче, а на шопинг отправляться в Аликанте.

8. Бородачи, кожаные куртки и «ананасы» на голове

В Испании вы обязательно встретите на улице 3 типа мужчин. То ли это мода, то ли они и правда просто так похожи. Во-первых, здесь много парней с густой бородой, в очках и с короткой стрижкой. Ходят они обычно в пиджаках или в клетчатых рубашках. Еще есть ребята с трехдневной небритостью, одетые в кожаные куртки и джинсы. Смотрела я на Новый год местный «Голубой огонек», а там как раз такой красавчик поет. Одна проблема — после каждой песни уходит со сцены. Оказалось, что это все разные артисты были. А третий типаж — это парни со стрижкой «ананас», когда по бокам и сзади выбрито, а сверху куст растет.

9. Выход на пенсию не повод отказываться от новых платьев

Испанские бабушки вовсю гоняют с сумками на колесиках на рынок и просаживают свою пенсию в салонах красоты. Они бегают по улицам, наводняют все кафе в округе, купаются, ходят на променад по берегу и выбирают платья на рынке. Моя соседка Кончита в свои 64 года поет арии по утрам, красит волосы в розовый цвет, носит кожаную косуху и драные джинсы. Кстати, ее муж до сих пор работает, а по пятницам проезжает на велосипеде около 20 км.

10. На медицине здесь лучше не экономить

В государственной больнице в Испании можно целый год ожидать очереди на УЗИ. А еще здесь нельзя просто так вызвать скорую помощь. Конечно, если вы сломаете ногу, то к вам еще приедут, а вот если только руку — вызывайте такси. Поэтому сами испанцы активно пользуются частной медициной, которая стоит от € 40 в месяц. Нас в семье пятеро, и каждый месяц мы платим € 190 за возможность ходить в больницу без очередей.

11. В школе можно выбрать специальное меню

Здесь ответственно относятся к соблюдению пищевых ограничений у детей. При поступлении дочери в школу я написала, что у нее непереносимость коровьего белка. В результате для нее и еще для нескольких детей готовят специальную еду. А еще в столовой родители могут выбирать меню для ребенка на месяц. Причем с любой диетой: без глютена, без молока или без свинины.

12. На работе завтрак переходит в обед, а потом — в сиесту

Лично я все дела с испанцами планирую только на 10 часов утра. Потому что в 8–9 утра они завтракают в кафе, в 11–11:30 у них уже начинается второй завтрак. В 13–14 часов стартует обед, который может длиться 3 часа (сиеста же), а в 17:00 уже пора домой. Вот и выходит, что по-настоящему среднестатистический испанец работает с 10 до 11 утра.

13. «Милые» тараканы длиной до 6 см

Если вы погуглите «тараканы в Испании», то найдете ссылки на блоги и форумы, где их называют пальмовыми жуками, или по-испански кукарачами. Многие пишут, что эти насекомые безобидны и по-своему милы: «Да ничего такого, это всего лишь безобидный пальмовый жук. Убейте его тапкой». На самом деле ничуть эти тараканы не милые. Они выглядят как наши всем известные домашние насекомые, только жирные, лоснящиеся и примерно 6 см в длину.

14. То ли палата в роддоме, то ли номер люкс в гостинице

Я много чего повидала, но палата испанского роддома меня приятно удивила. Больше всего она была похожа на номер в пятизвездочном отеле: телевизор, диван с комплектом постельного белья для папы, набор косметики в санузле. А моя кровать складывалась во все мыслимые положения, отовсюду можно было что-то вытянуть, чтобы удобнее расположить подушки или сложить ноги. У головы висела кнопка вызова медсестры, а рядом был экран, где можно было выйти в интернет, посмотреть телевизор и выбрать меню на следующий день.

15. Чтобы встать в очередь в супермаркете, может понадобиться талончик

В Испании даже в автобус все заходят друг за другом, не толкаясь. Если где-то стоит больше трех человек, то обязательно нужно спрашивать, кто последний. Ну и аппараты с электронной очередью есть практически везде, где может быть хотя бы намек на скопление людей. Эти штуки ставят в государственных учреждениях, банках и, чего я никак не ожидала, в некоторых отделах в супермаркетах.

16. Скандалить в учреждениях считается дурным тоном

Если в какой-то организации что-то не складывается с вашим делом, то ни в коем случае не надо качать права. Не полагается и угрожать обращением в вышестоящие инстанции. Здесь мило улыбаются обидчикам, а потом приходят домой и пишут кляузы. Кричать в таких ситуациях просто не принято. Если вдруг свидетелем этой сцены окажется ваш сосед, то будьте уверены, что с вами перестанет общаться весь район.

17. Испанцы, которые живут на крыше

Крыша в Испании — это не просто техническое помещение, где можно поставить солнечную батарею для нагрева воды. Местные там натурально живут. Практически в каждом доме есть так называемый солярий — открытая терраса на крыше. Его обустраивают по своему вкусу: выращивают цветы, ставят обеденные столики, проводят воду и устраивают летнюю мини-кухню. Если же поставить на крыше затеняющий навес, то вся семья может проводить там целый день.