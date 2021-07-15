17 особенностей воспитания дворян, от которых современники впадут в ступор

Дворянское сословие возникло в XII веке, но очень долго уровень грамотности среди его представителей оставался низким. Чтобы повлиять на плачевную ситуацию, детей принудительно заставляли учиться и отправляли за рубеж. И это дало свои плоды. Со временем образование из внешнего и навязываемого фактора стало важной частью жизненного планирования представителей дворянства.

Важно понимать, что дворянское воспитание и образование в XVIII–XIX веках — это не педагогическая система, а, скорее, культурная традиция. Это образ жизни, стиль поведения, основанный на подражании идеалу. Мы в AdMe.ru попытались разобраться, как же воспитывали молодых дворян и какие специфические умения отличают их от большинства наших современников.

Ребенок должен был заслужить любовь родителей

Взаимоотношения в семьях были выстроены таким образом, что ребенок должен был заслужить проявление любви и внимания . Расстроить родителей считалось тяжелым проступком. «Ты недостоин моей дружбы», — говорил будущему писателю Николаю Бестужеву недовольный его поведением отец.

. Расстроить родителей считалось тяжелым проступком. «Ты недостоин моей дружбы», — говорил будущему писателю Николаю Бестужеву недовольный его поведением отец. Жизнь маленького дворянина проходила отдельно от жизни родителей. Личное пространство матери и отца нельзя было нарушать. Во многих семьях детские комнаты находились в другом крыле дома, в максимальном удалении от кабинета отца, чтобы не мешать тому вести дела. Такой тип отношений между родителями и детьми иллюстрирует сцена приезда князя Андрея Болконского к своему отцу в романе «Война и мир». Попав домой в тот час, когда у родителя было запланировано время для отдыха, князь Андрей спокойно ждет, пока расписание дня отца позволит им увидеться.

Учеба начиналась с ранних лет

С 7 лет ребенок уже воспринимался как взрослый человек, с этого возраста дети начинали проводить больше времени со взрослыми — им позволяли находиться при беседах, которые ведут взрослые, читать ту же литературу. После 7 лет детей часто наказывали за то, что они играют в игры , — взрослому человеку такое поведение не подобает.

, — взрослому человеку такое поведение не подобает. В начале XIX века, когда литературные интересы поглощали дворянское общество, за обедами и ужинами часто происходили литературные состязания и поединки . Ольга Муравьева, потомок старинного дворянского рода, вспоминает, что во времена ее детства летом на даче члены семьи играли в стихотворную чепуху, все ужасно хохотали. Будучи взрослой, она попыталась так развлечь своих друзей, но ничего не получилось, потому что никто рифмовать уже не умел.

. Ольга Муравьева, потомок старинного дворянского рода, вспоминает, что во времена ее детства летом на даче члены семьи играли в стихотворную чепуху, все ужасно хохотали. Будучи взрослой, она попыталась так развлечь своих друзей, но ничего не получилось, потому что никто рифмовать уже не умел. С раннего детства и мальчики, и девочки знали язык орденов. Поэтому они без подсказок могли рассказать о той или иной награде на портрете своего старшего родственника. Во всех дворянских поместьях были галереи с портретами предков-героев.

Дворянин должен был уметь держаться одинаково со всеми людьми, невзирая на происхождение. Заносчивость и неучтивость считались недостойными чертами поведения. Людей, которые отличались дарованиями и успехами, принимали на равных в высшем обществе. Так, знаменитый актер Щепкин, который дружил с Пушкиным, был из крепостных. Жуковский — великий поэт, воспитатель наследника — незаконнорожденный сын пленной турчанки. Плетнев — ректор Московского университета — из крепостных.

К 16 годам обучение дворянских детей заканчивалось, начиналась взрослая жизнь. Исключение — зарубежное образование, тогда этот срок увеличивался до 18–20 лет. Молодые люди отмечали, что такие путешествия их очень сильно вводили в траты. Когда тяжело заболел глава большой дворянской семьи Роман Воронцов и стало понятно, что у него достаточно большой долг, сыновья писали ему: «Мы знаем, что эти долги появились из-за того, что мы получали образование в Европе».

С детства дворян учили не бояться холода

Для укрепления здоровья практиковались прогулки в любую погоду. Особым шиком считалось одеваться легко в мороз. Филипп Вигель пишет в своих мемуарах, что в семье князей Голицыных зимой и летом каждое утро детей обливали холодной водой. А академик Берг, окончивший морской корпус, говорил, что после такого обучения ничто в жизни никогда не казалось ему трудным. Например, в ноябре в Петербурге их заставляли прыгать в Неву в полном обмундировании с ружьями и выплывать.

Филипп Вигель пишет в своих мемуарах, что в семье князей Голицыных зимой и летом каждое утро детей обливали холодной водой. А академик Берг, окончивший морской корпус, говорил, что после такого обучения ничто в жизни никогда не казалось ему трудным. Например, в ноябре в Петербурге их заставляли прыгать в Неву в полном обмундировании с ружьями и выплывать. Девушек тоже не баловали: легкая одежда, длительные прогулки в любую погоду — все для того, чтобы организм закалялся. Мемуаристка Анна Лабзина вспоминала, как ее в детстве воспитывала мать: «...шубы зимой у меня не было; на ногах, кроме нитяных чулок и башмаков, ничего не имела, в самые жестокие морозы посылала гулять пешком <...> летом будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку».

Обучение танцам напоминало суровую тренировку

Чтобы дворянин мог держаться свободно и непринужденно в светском обществе, с детства большое внимание уделялось физической подготовке и, конечно, танцам. Обучение танцам начиналось с 5–6 лет. Часто это было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена. Изящество, сказывающееся в точности движений, являлось признаком хорошего воспитания.

Часто это было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена. Изящество, сказывающееся в точности движений, являлось признаком хорошего воспитания. Все дворяне знали бальный этикет. Во время кадрили могли обсуждаться повседнев­ные дела и общест­венные события, однако романтические разговоры были неуместны. А во время мазурки могло последовать объяснение в любви. Именно поэтому в романе «Анна Каренина» Кити Щербацкая, уже танцевавшая с Вронским вальс и кадриль, возлагала на мазурку большие надежды. Ведь «ей казалось, что в мазурке все должно решиться». Однако ее желанию не суждено было сбыться. А в пьесе «Свадьба Кречинского» главный герой делает предложение Лидочке именно во время мазурки.

В детях поощряли бесстрашие и храбрость

Молодые женщины гордились своим умением хорошо ездить верхом . В сцене охоты в «Войне и мире» Наташа Ростова, которая «ловко и уверенно» сидит на своем вороном Арапчике, своей неутомимостью вызывает безусловное одобрение окружающих. «Вот так графиня молодая, — с восхищением замечает дядюшка, — день отъездила, хоть мужчине впору, и как ни в чем не бывало!»

. В сцене охоты в «Войне и мире» Наташа Ростова, которая «ловко и уверенно» сидит на своем вороном Арапчике, своей неутомимостью вызывает безусловное одобрение окружающих. «Вот так графиня молодая, — с восхищением замечает дядюшка, — день отъездила, хоть мужчине впору, и как ни в чем не бывало!» Воспитание храбрости и силы духа — важная часть процесса. Екатерина Мещерская пишет, что ее воспитанием занимался старший брат. Как-то, зная, что сестра боится грозы, он посадил ее на подоконник раскрытого окна прямо под ливень. От страха Катя потеряла сознание, а когда пришла в себя, брат вытирал платком ее мокрое лицо и приговаривал: «Ну, отвечай: будешь еще трусить и бояться грозы?» Екатерина добавляет, что действительно больше не боялась.

Женщин физически и психологически готовили к трудностям жизни

С детства дворянок учили вести хозяйство. Если в семье были финансовые проблемы, то приходилось всячески выкручиваться, поэтому матери передавали свой опыт, как сгладить проблемы с финансами. Княгиня Мещерская писала своей дочери: « Следует избегать долгов . Лучше себе отказать не только в прихоти, но даже в нужном, чем войти в долг». Героиня фильма «Жестокий романс», обеднев после смерти мужа, делает все, чтобы устроить жизнь дочерей. Она умело маскирует отсутствие средств, в то время как ее младшая — Лариса — в одной из известных сцен, прячась от всех, уплетает любимое лакомство дворян — варенье.

Героиня фильма «Жестокий романс», обеднев после смерти мужа, делает все, чтобы устроить жизнь дочерей. Она умело маскирует отсутствие средств, в то время как ее младшая — Лариса — в одной из известных сцен, прячась от всех, уплетает любимое лакомство дворян — варенье. Дворян готовили к тому, что жизнь будет тяжелой и что нужно все невзгоды перенести мужественно, не теряя своего достоинства. Женщины не меньше мужчин были и психологически, и физически подготовлены к трудностям жизни. Это иллюстрирует распространенный в XVIII — начале XIX веков обычай, по которому старшие офицеры, выступая в поход, везли в армейском обозе свои семьи. Само собой, что и тяготы бивуачной жизни делились на всех.

Беременность воспринималась дворянками как самое обычное физиологическое и психологическое состояние, так как многократно повторяющиеся периоды беременности и родов составляли значительную часть их жизни. Если не было проблем со здоровьем и брак был крепким, то дворянка могла родить в течение жизни 15–20 детей. Например, в начале романа «Война и мир» Толстой указывает, что в семье Ростовых было 12 детей.

самое обычное физиологическое и психологическое состояние, так как многократно повторяющиеся периоды беременности и родов составляли значительную часть их жизни. Если не было проблем со здоровьем и брак был крепким, то дворянка могла родить в течение жизни 15–20 детей. Например, в начале романа «Война и мир» Толстой указывает, что в семье Ростовых было 12 детей. Некоторые наиболее просвещенные мужья следили за месячным циклом жены. Пример — Анатолий Половцов, который был типичным представителем формировавшейся во второй половине XIX века группы «новых идейных родителей». А когда выяснялось, что жена беременна, будущие мать и отец начинали вести специальные «дневнички», куда подробно заносили всю информацию о протекании беременности.