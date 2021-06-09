17 обалденных вещей, которые есть в каждом японском доме. Вот бы нам хоть одну из них

Японию неспроста называют другой планетой. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в квартиру обычного жителя Страны восходящего солнца. Дверца холодильника открывается в разные стороны, белье сушится вовсе не на балконе, а на кухне вряд ли найдется прихватка. Зато небольшой гриль есть почти у всех.

Мы в AdMe.ru всей редакцией залипли в блогах и составили список ну очень полезных мелочей, которыми может похвастаться японское жилье.

1. Слив с решеткой для волос

Многие знают, что перед тем, как понежиться в ванне, японцы принимают душ. При этом вода стекает на пол. Слив в душевой оснащен специальным ситечком, которое собирает волосы. И если мы во время уборки просто чистим ванну, то японцы еще и убирают волосы. Таким образом риск засоров сводится к минимуму.

2. Пол с особой текстурой в ванной комнате

Пол ванной комнаты имеет ребристую поверхность, чтобы обитатели дома не поскользнулись во время водных процедур.

3. Кнопка для управления сливом ванны

Чтобы закрыть слив, достаточно нажать на кнопку в уголке ванны, и пробка встанет в нужное положение. Потом останется лишь выбрать температуру воды на соответствующей панели управления.

4. Многофункциональная вентиляция

Вентиляция в японской ванной не только вытягивает сырой воздух. Она может выполнять функцию кондиционера и сушилки для белья. Нужный режим устанавливается на панели управления.

5. Очень большая раковина

Раковину используют не только для того, чтобы мыть руки, но также для купания маленьких детей или стирки небольших личных вещей. Кстати, раковины делают со специальным выступом, куда можно усадить ребенка.

6. Устройство для подогрева зеркала

Во многих японских ванных комнатах помимо панели управления температурой и набором воды есть еще одна кнопка. Ей пользуются, если зеркало запотело после водных процедур. Оно нагревается, и необходимость протирать его отпадает.

7. Шкаф для обуви

Сразу при входе в дом располагается высокий шкаф. Предназначен он вовсе не для одежды: японцы хранят в нем обувь, зонты и сумки. В некоторых шкафах можно регулировать высоту полок для разной обуви, например сапог или кроссовок.

8. Почтовый ящик для оповещений о доставке

На дверях квартир есть почтовые ящики. В них курьеры кладут оповещения о том, что пытались доставить заказанный товар, но не застали хозяев дома. По возвращении домой такое письмо можно найти в специальном отсеке.

9. Домофон с функцией видеозаписи

В домах установлены домофоны с функцией видеозаписи. Если в отсутствие жильцов кто-то звонил в квартиру, потом можно будет посмотреть запись и узнать, кто и в какое время приходил.

10. Холодильник, дверца которого открывается в разные стороны

Благодаря тому, что дверца холодильника открывается в обе стороны, он может вписаться в кухню любой планировки. А еще таким прибором удобно пользоваться левшам.

11. Специальная полка для кухонной техники

Для экономии пространства тостер, рисоварку, чайник и другие приборы ставят на выдвижную полку, оснащенную вытяжкой. Розетки делают на уровне расположения техники.

12. Гриль или отсек для приготовления рыбы

В японских плитах есть гриль, газ в нем подается сверху. Многие используют этот отсек исключительно для приготовления рыбы.

13. Держатели вместо прихваток

В комплекте к противням идут специальные держатели для них. Они позволяют достать горячую посуду из духовки без прихваток.

14. Плита, работающая на батарейках

Японские газовые плиты устроены не совсем так, как наши. Их питание идет от батареек, которые вставляются в специальный отсек кухонного прибора.

15. Шкаф для хранения мусора

Как правило, в кухонном гарнитуре есть место для хранения мусора. Причем часто там стоит не одна емкость, а 2 или 3 — для разных видов отходов.

16. Раковина, которая не дает трубам засориться

Слив раковины в Стране восходящего солнца снабжен специальной сеточкой. В нее попадают остатки пищи, смываемые с грязной посуды. Когда сеточка будет заполнена целиком, она выбрасывается вместе с мусором. В некоторых раковинах установлен измельчитель отходов.

17. Кухонная вытяжка-полка

Вытяжка на кухне по совместительству является полкой. На ней можно хранить приправы и другие мелочи, необходимые для готовки.