17 наших любимых персонажей, чья внешность в кино далека от той, что запечатлена на иллюстрациях в книгах

Мы уже не раз сравнивали литературных персонажей, сопоставляя внешность актеров, которые сыграли их в экранизациях, с той, что была описана в самой книге. И вот теперь мы решили узнать, насколько различаются наши любимые герои на иллюстрациях и на экранах.

Мы в AdMe.ru ночи напролет рассматривали рисунки, открытки и портреты, на которых художники запечатлели известнейших персонажей из книг, и поняли, что у режиссеров и художников зачастую было совершенно разное представление о том, как те должны выглядеть.

Шерлок Холмс, «Алое кольцо»

Профессор Мориарти, «Последнее дело Холмса»

Эмма Вудхаус, «Эмма»

Дориан Грей, «Портрет Дориана Грея»

Анна Каренина, «Анна Каренина»

Питер Пэн, «Питер Пэн»

Алиса, «Алиса в Стране чудес»

Шляпник, «Алиса в Стране чудес»

Родион Раскольников, «Преступление и наказание»

Наташа Ростова, «Война и мир»

Пьер Безухов, «Война и мир»

Татьяна Ларина, «Евгений Онегин»

Эдвард Рочестер и Джейн Эйр, «Джейн Эйр»

Григорий Печорин, «Герой нашего времени»

Маргарита Готье, «Дама с камелиями»

Элизабет Беннет, «Гордость и предубеждение»

Мистер Дарси, «Гордость и предубеждение»