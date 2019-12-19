17 моментов из жизни монархов, которые выдержит далеко не каждая психика
На первый взгляд кажется, что жизнь королей и императоров — это сплошной праздник: с утра тебя наряжают в роскошную одежду, в обед усаживают за стол с 10 переменами блюд, а вечером устраивают бал с танцами и увеселениями. На самом деле каждый из правителей тащил на себе воз государственных обязанностей, был окружен недоброжелателями и страдал от «милых» особенностей своей эпохи — от несоблюдения элементарных правил гигиены до необходимости постоянно производить на свет наследников.
Мы в AdMe.ru с головой закопались в энциклопедии и пересмотрели фильмы о личностях, вершивших историю. В результате мы поняли, что монархам в любое время приходилось несладко. Да вы сами посмотрите.
-
Появление на свет ребенка королевской крови было событием, которое вызывало беспокойство общественности. Подданных интересовало все — от пола до состояния здоровья наследника. В 1778 году, когда французская королева Мария-Антуанетта рожала дочку, в ее спальне присутствовало 200 человек. В итоге женщина упала в обморок от жары, а зрители не обратили на это внимания, карабкаясь на мебель, чтобы увидеть рождение особы королевской крови.
-
Султан Османской империи Сулейман II перед вступлением на престол провел 36 лет в заточении, переписывая и украшая Коран. В итоге во время своего правления он почти не занимался государственными делами. Его психика была практически разрушена пребыванием под надзором и постоянным страхом смерти. Это было связано с большой конкуренцией среди принцев. Власть доставалась старшему брату, который стремился избавиться от других претендентов на трон: казнил за мнимую попытку восстания или изолировал в кафесе — дворце, который играл роль роскошной тюрьмы.
-
Рождение наследника было главной задачей королевы. Поэтому нередко общественное давление на нее начиналось сразу же после свадьбы. Екатерина Медичи настолько отчаянно желала забеременеть, что обращалась за советами к народным целителям, которые предлагали ей снадобья на основе «природных средств» — коровьего навоза и молотого рога оленя.
-
С годами Елизавета I стала понимать, что постепенно теряет свою привлекательность. Плохие зубы английской королевы можно увидеть в фильме «Аноним», посвященном загадочной фигуре поэта Уильяма Шекспира. Ванессу Редгрейв, играющую роль пожилой Елизаветы, загримировали практически до неузнаваемости и серьезно «испортили» ей улыбку.
-
С возрастом Елизавета I начала носить пышные платья, много пудрилась и редко улыбалась. Все из-за того, что лицо правительницы стало уже не таким привлекательным из-за появившихся морщин, а зубы были напрочь испорчены сладостями. Именно от этих недостатков Елизавета старалась отвлечь внимание дорогими нарядами и толстым слоем косметики. Этот образ использовали в своем творчестве режиссеры исторических фильмов. Набеленное лицо королевы ярче всего показали в киноленте «Золотой век».
-
К моменту, когда Елизавета заняла английский престол, ей было уже 25 лет. Для XVI века, когда многие не доживали до 50, это был вполне солидный возраст. Однако королева умудрялась выглядеть гораздо привлекательнее своих сверстниц. Помимо физической активности и умеренности в питании, этой моложавости способствовало и то, что королева не была изнурена многократными родами и выкидышами, как большинство женщин ее лет.
-
Вилка была впервые привезена в Россию в багаже Марины Мнишек, супруги Лжедмитрия I. В 1605 году на свадебном пиру в Кремле демонстративное использование этого столового прибора повергло бояр в глубокий шок. В дальнейшем вилка, как символ нерусского происхождения Лжедмитрия, стала поводом для недовольства его противников.
-
Будущая российская императрица Елизавета Петровна получила имя, которое ранее не использовалось в династии Романовых: оно просто нравилось ее отцу Петру I. 16-пушечное судно, строительство которого было начато в 1706 году по проекту царя, называлось «Лизетт». То же имя носили и одна из собак Петра (гладкошерстный терьер Лизетта) и любимая лошадь царя, кобыла персидской породы.
-
Наполеон буквально боготворил свою мать Марию Летицию Рамолино и даровал ей специально учрежденный титул «Мадам Мать Императора». Но несмотря на это пожилая француженка все равно осталась недовольна сыном. Она отказалась присутствовать на коронации Наполеона и Жозефины 2 декабря 1804 года, потому что недолюбливала новоявленную невестку. А еще Мария Летиция отличалась завидной скупостью и считала, что империя ее сына вот-вот развалится, поэтому нужно отложить побольше денег на черный день.
-
Людовик XIV вступил на престол, когда ему не было и 5 лет. Поэтому регентство было передано его матери Анне Австрийской, которая правила в тесном тандеме с кардиналом Мазарини. Молодым королем никто не занимался, он был заброшенным ребенком, отданным на попечение слуг. Однажды наследник едва не утонул в пруду, потому что никто не наблюдал за ним. Однако, как только Мазарини умер, молодой Людовик XIV собрал государственный совет, на котором объявил, что он отныне намерен править, не назначая первого министра. В течение 54 лет своего правления король Луи самостоятельно контролировал все вопросы в стране — от строительства дорог до богословских споров.
-
Однажды к Людовику XIV прибыл посол Испании. От запаха немытого королевского тела у гостя заслезились глаза. Посол вежливо попросил перенести беседу в парк. Но там он потерял сознание из-за того, что в кустах обнаружилось множество нечистот и гниющих отбросов.
-
Королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что за всю жизнь мылась всего 2 раза — при рождении и в день своей свадьбы. Кстати, именно из-за нелюбви к личной гигиене в Средние века вошло в моду шелковое белье. Королевы и фрейлины полагали, что за скользкий материал не сможет уцепиться никакая вошь.
-
В Лувре, дворце французских королей, не было ни одного туалета. Дворяне справляли нужду без особых стеснений и порой использовали вместо нужников дворцовые камины, глухие ниши на лестницах и балконы. Раз в несколько месяцев королевский двор переезжал в новый замок, а предыдущий долго проветривали и отмывали.
-
Виктория была английской королевой, но при этом незамужней молодой женщиной. Поэтому, согласно принятым в обществе нормам, до вступления в брак ей пришлось жить с матерью. Та занимала отдаленные комнаты в Букингемском дворце, и Виктория часто отказывалась общаться с ней. Королева даже жаловалась министрам на сложные отношения с родственницей. Придворные сочувствовали, но говорили, что единственным решением этой проблемы станет обручальное кольцо на пальце Виктории.
-
124-й император Японии Хирохито Сёва в соответствии с конституцией страны обладал божественной властью, которая выводилась из мифов о происхождении императорской семьи от богини солнца Аматэрасу. После поражения во Второй мировой войне Хирохито отказался от претензий на божественность и практически утратил реальную власть, а пост императора превратился в церемониальный.
-
Жена последнего русского императора Александра Федоровна была любимой внучкой английской королевы Виктории, которая называла ее Sunny («Солнышко»). А вот со свекровью у нее отношения не сложились. Застенчивая и внешне холодная Аликс не пришлась по нраву яркой и обаятельной Марии Федоровне. Из-за этого по двору гуляли сплетни. Княгиня Ольга, сестра императора, писала: «Придворные утверждали, будто Аликс возмущалась тем, что не имеет возможности носить все рубины, бриллианты, изумруды и сапфиры, которые хранились в шкатулке моей матери (вдовствующей императрицы Марии Федоровны)».
-
Современные британцы постоянно подсчитывают, какая часть их налогов идет на содержание королевского двора. По данным Букингемского дворца, в 2014–2015 годах каждый британец потратил 56 пенсов на своих монархов. Эти суммы вызывают недовольство республикански настроенной части населения Великобритании, которая считает необходимым их урезать. Но чиновники, которые отвечают за развитие туризма, считают, что доход от посещения мест, связанных с монархией, покрывает любые расходы на ее содержание. Только после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон их поклонники накупили сувениров на £ 200 млн.
Ну как, у вас еще не пропала мечта стать императором или королевой?