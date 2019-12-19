17 моментов из жизни монархов, которые выдержит далеко не каждая психика

Наполеон буквально боготворил свою мать Марию Летицию Рамолино и даровал ей специально учрежденный титул «Мадам Мать Императора». Но несмотря на это пожилая француженка все равно осталась недовольна сыном. Она отказалась присутствовать на коронации Наполеона и Жозефины 2 декабря 1804 года, потому что недолюбливала новоявленную невестку. А еще Мария Летиция отличалась завидной скупостью и считала, что империя ее сына вот-вот развалится, поэтому нужно отложить побольше денег на черный день.

Людовик XIV вступил на престол, когда ему не было и 5 лет. Поэтому регентство было передано его матери Анне Австрийской, которая правила в тесном тандеме с кардиналом Мазарини. Молодым королем никто не занимался, он был заброшенным ребенком, отданным на попечение слуг. Однажды наследник едва не утонул в пруду, потому что никто не наблюдал за ним. Однако, как только Мазарини умер, молодой Людовик XIV собрал государственный совет, на котором объявил, что он отныне намерен править, не назначая первого министра. В течение 54 лет своего правления король Луи самостоятельно контролировал все вопросы в стране — от строительства дорог до богословских споров.