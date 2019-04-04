17 малоизвестных исторических фактов, о которых не принято рассказывать в школе

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За тысячи лет существования человеческой цивилизации набралось немало фактов, способных удивить даже в ХХI веке. Наши предки определенно мыслили иначе и в некоторых случаях были мудрее нас. Например, попробуйте догадаться, из-за чего люди со шрамами на лице легче получали работу в XVIII веке, почему футболки придумали для холостяков и что связывает Жанну д’Арк и заколку-крабик.

Все дело в том, что мы в AdMe.ru любим познавать мир через нестандартные исторические факты. Они всегда разгоняют скуку и вызывают желание тщательнее изучать наше общее прошлое.

В 1925 году инженер не понял юмора начальства и случайно сделал то, что считалось невозможным

При приеме на работу в компанию General Electric Марвин Пипкин узнал о задании, согласно которому новому сотруднику требовалось сделать «ледяную лампочку». Большинство его коллег отнеслось к этому как к шутке. Но Марвин не испугался вызова и придумал способ сделать то, что раньше считалось невозможным. В итоге он не только получил работу, но и открыл способ создания матового покрытия стекла.

Мужчины в шутку предложили женщине поучаствовать в выборах мэра, а она их выиграла

В 1887 году группа мужчин добавила в число кандидатов на пост мэра города Аргония женщину, Сюзанну Солтер (Susanna Madora Salter), чтобы доказать, что это не женское дело — управлять людьми. В результате она получила 2/3 голосов избирателей и стала первым мэром женского пола в Америке.

В XVIII веке людям со шрамами было проще получить работу

Считалось, шрамы от оспы на лице гарантируют, что человек переболел сам и точно уже не сможет заразить других.

Старый хлам переплавляют в медицинские инструменты, потому что современная сталь содержит радиоактивные элементы

Для спутников, медицинских приборов и инструментов используют сталь, произведенную до 1940-х годов: отправляют на переработку старый металлолом — например части затопленных кораблей. Дело в том, что после атак на Хиросиму и Нагасаки, а также из-за испытаний ядерных и водородных бомб по всей планете сталь, произведенная в наши дни, содержит радиоактивные элементы. Это не так опасно, как кажется, но для ряда вещей она должна быть «чистой». Пока нет способа производить сплав с ультранизким содержанием радиоактивных элементов, поэтому приходится переплавлять что-то старое.

Работать массажистом в Корее могут только незрячие люди, потому что так решила Япония

В 1913 году японские колонизаторы ввели закон на территории Кореи, согласно которому только слепые люди имели право работать массажистами. Это гарантировало незрячему человеку возможность зарабатывать на жизнь собственным трудом. Закон действителен до сих пор. Кстати, человек, который обращается к зрячему массажисту, считается соучастником преступления.

В 1847 году в Торонто проживало больше беженцев, чем местных жителей

В 1845–1849 годах в Ирландии разразился Великий голод: картофель, который был основным продуктом в рационе большинства крестьян, оказался зараженным. Пока одни люди умирали от голода, других выкашивали эпидемии и экстремальные морозы зимой 1946–1947 годов. Корабли, приплывавшие к берегам Канады с беженцами, называли «плавучими гробами»: из 100 тыс. пассажиров примерно 16 тысяч умирали в пути. Но жители крошечного Торонто не бросили людей в беде. Известно, что в 1847 году в городе проживало всего около 20 тыс. человек, и они согласились принять 38 560 беженцев, покинувших Ирландию из-за Великого голода.

Еврейский актер и эталон красоты Третьего рейха оказались одним и тем же человеком

Актер Лайонел Ройс был евреем, из-за чего потерял работу в Германии в 1930-е годы, когда к власти пришли фашисты. Мужчина ушел жить в горы, отрастил бороду и окрасил волосы перекисью, превратившись в блондина. Затем вернулся на сцену, представившись крестьянином-самоучкой. Никто не заподозрил обмана, а многие немцы ставили его в пример как представителя истинной красоты арийской расы.

Футболки придумали для одиноких мужчин

В 1904 году компания Cooper Underwear представила футболку как что-то новое в мире мужского нижнего белья. Ее можно было надевать через голову, на ней не было никаких пуговиц, булавок и застежек, а значит, вещь можно было носить без лишних обращений к швее. Футболку продавали в первую очередь холостякам: без женщины в доме они не могли самостоятельно пришить пуговицу или залатать дыру, а услуги швеи стоили дорого. Футболка легко стиралась, быстро сохла и сначала ее добавили в гардероб солдаты, затем мода дошла до фермеров, шахтеров и рабочих фабрик. Но настоящая слава к футболке пришла в 1951 году, когда вышел фильм «Трамвай „Желание“», в котором актер Марлон Брандо щеголял в обтягивающей белой футболке.

Компания сделала состояние на жвачках, которые сначала дарила в подарок к мылу

Компания Wrigley’s сначала занималась мыловарением. В подарок к каждому куску мыла производители решили добавлять пекарский порошок. Со временем спрос на него вырос, и компания начала продавать его. В подарок к пекарскому порошку решили добавлять жвачку. В какой-то момент и жвачка стала пользоваться огромной популярностью, из-за чего компания снова решила сменить направление работы и не прогадала.

Жители Рима опустошали город и уходили жить в горы, чтобы заставить власти пойти на уступки

Простые жители Древнего Рима несколько раз демонстративно покидали город в знак протеста. Такая форма борьбы за свои права была эффективной, так как парализовывала жизнь города надолго, и властям приходилось идти на значительные уступки. В будущем это привело к появлению представителей народа, которые вместе с властями корректировали законы.

Немецкий генерал не подчинился приказу Гитлера, сочтя распоряжение сумасшедшим, и сдался, чтобы спасти Париж

Дитрих фон Хольтиц был последним немецким комендантом Парижа, который отказался выполнить приказ Адольфа Гитлера. Фюрер требовал сровнять город с землей и уничтожить Эйфелеву башню. Комендант отказался, так как не видел в этом никакого военного смысла. Он сначала подписал перемирие, а затем сдался в плен союзникам.

Жанна д’Арк ввела в моду стрижку боб-каре

Жанна д’Арк, героиня Франции, превратилась в икону стиля для парикмахера Александра де Пари, который был настоящим изобретателем и поклонником истории. Он выбрал Жанну как символ женщины-борца и вдохновился ее обстриженными короткими волосами, придумав стрижку боб-каре — универсальную для любого типа лица, простую в укладке и невероятно удобную. А затем на ее основе создал образ Клеопатры для Элизабет Тейлор. Девизом Александра де Пари было: «Никогда не разочаровывать женщину». Именно он придумал заколку-краб, широкую резинку, обшитую тканью, и лично заботился о красоте волос Грейс Келли, Марии Каллас, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Греты Гарбо и Софи Лорен.

300 лет ученые не могли найти ответ на вопрос, «видят» ли слепые люди мир руками

В 1688 году ученые умы занимала следующая философская загадка: если слепой с рождения человек на ощупь научится отличать по форме сферу от куба, сможет ли он по виду отличить эти фигуры, если вдруг станет зрячим? В конце 2000-х наконец было доказано на практике, что это невозможно. Операция подарила слепым людям возможность увидеть мир, но ни один из них не смог сразу визуально определить, где куб, а где сфера.

Путь экспедиции смогли определить по следам ртути, которая содержалась в экскрементах путешественников

В 1806 году во время первой сухопутной экспедиции через США Мериуэзер Льюис и Вильям Кларк принимали таблетки, содержащие ртуть. Они были убеждены, что это вылечит их от запоров и сифилиса. К сожалению, такое лекарство убивает не только бактерии, но и отравляет организм больного. Но благодаря ему спустя сотни лет удалось обнаружить больше 600 стоянок и реконструировать путь экспедиции по следам ртутных отложений на местах «биотуалетов».

В 2015 году Великобритания выплатила кредит, потраченный в 1833 году на выкуп людей из рабства

В 1833 году Великобритания потратила сумму, равную 40 % годового дохода казначейства, чтобы выкупить и сделать свободными всех рабов в империи. Для этого Великобритании пришлось взять кредит у двух банкиров, который она выплачивала вплоть до 2015 года.

Япония использовала обычных мух как солдат особого назначения

Во время Второй мировой войны японские военные использовали комнатных мух как оружие: их покрывали жидкостью, содержащей бактерии холеры, и выпускали на волю в Китае. У местных жителей не было иммунитета, в результате чего пострадали почти полмиллиона человек. Японцев защищала вакцина.

Календарь древних египтян состоял из 360 рабочих дней и 5 выходных

Древние египтяне жили по календарю, согласно которому в каждом из 12 месяцев было ровно 30 дней. В конце последнего месяца начинался период празднеств, который состоял из дополнительных 5 дней. В результате год длился ровно 365 дней. Интересно, что при этом египтяне считали, что существует только 3 времени года, связанные с разливами Нила. На каждое приходилось по 4 месяца. А каждый месяц состоял из 3 недель, по 10 дней в каждой.

А что вам запомнилось из уроков истории в школе?