17 любопытных фактов о жизни кетов — сибирском народе, которому куклы помогают делать уборку
Кеты, енисейские остяки, енисейцы — у этого загадочного народа, «пришедшего с небес», много названий. Себя же этот крошечный этнос, который насчитывает меньше полутора тысяч человек, именует просто «люди» или «народ».
AdMe.ru решил разобраться, почему же кеты считают себя «пришельцами» и вот уже несколько тысяч лет не желают расставаться с этим убеждением. А заодно мы познакомились с «живыми куклами» остяков и кетскими блюдами, которые по вкусу сможет оценить далеко не каждый из нас.
- Кеты — небольшой народ, представители которого сегодня проживают в нескольких деревнях Красноярского края. И хотя кетов к настоящему дню осталось совсем мало, им удалось сохранить свой древний язык, родственный абхазскому, чеченскому и даже китайскому языкам.
- Несмотря на то что ученые уверены во вполне земном происхождении кетов, енисейские остяки считают иначе. Они верят, что их далекие предки прибыли с небес в час создания Земли. Такое верование объединяет енисейцев с другим загадочным народом — африканскими догонами, которые тоже считают себя потомками звездных путешественников.
Енисейский остяк в национальном костюме, 1799 г.
- Об истории кетов современным ученым известно довольно мало. Лишь одна легенда немного приоткрывает завесу тайны над их происхождением. Согласно ей когда-то давно предки этих людей подверглись преследованиям со стороны враждебного племени — тысьтади. Враги заставили остяков пересечь горный хребет, а затем и вовсе вытеснили их в Сибирь.
- Несмотря на свои сибирские корни, современные кеты генетически связаны с южноамериканскими индейцами. Вполне возможно, что именно их далекие предки на заре цивилизации отправились покорять далекие таинственные континенты.
- Енисейские остяки мало похожи на своих ближайших соседей. Считается, что предки кетов сформировались в результате смешения древних европеоидов с монголоидами, став промежуточным звеном между двумя расами.
- Кеты искренне считают себя детьми не только неба, но и природы в целом. Они верят, что у всего сущего есть своя душа. Животные, растения и даже камни — все они одушевленные и способны общаться.
- Из-за того, что жизнь кетов всегда была связаны с реками, эти люди не спрашивали адрес своих новых знакомых. Вместо этого остяки говорили: «На какой реке ты живешь?» или «Сколько рек нужно пройти, чтобы добраться до твоего селения?».
- Идущего навстречу кета можно было узнать издалека по его характерному запаху: жители лесных чащ спасались от комаров при помощи специальных дымокуров.
- Ни один кетский праздник не обходился без сказок. Местный рассказчик собирал вокруг себя весь народ и делился старинными легендами о животных, природе, силах добра и зла. Главным героем таких сказок часто становился местный супергерой Бальнэ, или Черемуховая Палица, который получил такое имя из-за своей особенной деревянной дубинки.
- Есть у кетов и еще одна интересная традиция. При рождении ребенка родители дарят ему личную песню, слова которой дополняются с течением его жизни. У песни не только свои слова, но и уникальный мотив — второй такой сыскать на белом свете невозможно.
- Для того чтобы жениться, жених привозил к чуму своей будущей невесты специальный котел с подарками: украшениями, сукном и беличьими шкурками. Если родственники девушки соглашались с намерением жениха, они оставляли котел нетронутым; при отказе же родители переворачивали котел вместе с дарами.
- Свадебный ритуал по традиции проводил местный шаман. Ведун подходил к этому важному событию основательно: он связывал косы жениха и невесты и обходил несколько раз вокруг будущей пары. На самой же свадьбе радовались, пожалуй, только родственники молодоженов. Так, пока новоиспеченные муж и жена сидели в разных чумах, отдельно друг от друга, их родные вовсю веселились и устраивали народные гулянья.
- Чум из бересты — традиционное летнее жилище енисейских остяков. Зимой же древнему народу приходилось выкапывать специальные полуземлянки с крышей из дерна, веток и земли. В центре таких домов находилось несколько деревянных столов, за которыми собиралась вся семья.
Летнее жилище кетов.
- Суровый климат и необходимость постоянного пополнения сил привели к формированию у кетов сугубо мясной кухни. К слову, рацион кетов совсем не предполагает употребление в пищу растений. Единственным десертом, который этот древний сибирский народ считает достойным своего внимания, является отваренная в рыбьем жире ягода морошка.
- Одним из главных кетских блюд остается квашеная рыба. Для ее приготовления остяки прячут свежий улов в земляную яму под снег на несколько месяцев. Вот и весь нехитрый рецепт: по истечении указанного времени северное блюдо «с душком» полностью готово к употреблению.
Строганина — одно из любимых лакомств северян.
- Кеты не только доблестные охотники, но и создатели одной из самых необычных кукол на планете. Кукла под названием «алэл» — это своеобразный оберег дома остяков от неприятностей и несчастий, за которым ухаживали почти как за полноценным членом семьи.
- Кеты верят, что алэлы живые. Согласно убеждениям остяков, алэлы по ночам помогают с уборкой: в доказательство тому кеты часто демонстрируют стоптанную обувь своих «помощниц».
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