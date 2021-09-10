17 любопытных фактов о жизни кетов — сибирском народе, которому куклы помогают делать уборку

Кеты, енисейские остяки, енисейцы — у этого загадочного народа, « пришедшего с небес», много названий . Себя же этот крошечный этнос, который насчитывает меньше полутора тысяч человек, именует просто «люди» или «народ».

AdMe.ru решил разобраться, почему же кеты считают себя «пришельцами» и вот уже несколько тысяч лет не желают расставаться с этим убеждением. А заодно мы познакомились с «живыми куклами» остяков и кетскими блюдами, которые по вкусу сможет оценить далеко не каждый из нас.