17 ляпов в произведениях мировой литературы, которые мы все дружно упустили из виду

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Каждому человеку свойственно ошибаться, каким бы делом он ни занимался в жизни. И даже прославленные писатели порой могут оплошать и перепутать возраст персонажей или продлить беременность героини до 11 месяцев. Обычно такие вещи незаметны рядовому читателю, но есть и те, кто распознает любые недочеты.