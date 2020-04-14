17 ляпов в произведениях мировой литературы, которые мы все дружно упустили из виду
Каждому человеку свойственно ошибаться, каким бы делом он ни занимался в жизни. И даже прославленные писатели порой могут оплошать и перепутать возраст персонажей или продлить беременность героини до 11 месяцев. Обычно такие вещи незаметны рядовому читателю, но есть и те, кто распознает любые недочеты.
Мы в AdMe.ru узнали о 20 ляпах, которые допустили известные авторы или их редакторы, но уверены, что гениям можно простить такие мелочи.
Артур Конан Дойл — серия книг о Шерлоке Холмсе
- Все знают, что знаменитый сыщик использовал дедуктивный метод при расследовании. Однако в большинстве случаев он применял индукцию, которая основана на переходе от частного к общему, а также абдукцию, суть которой — в построении гипотез на обрывочных данных.
- В произведении «Голубой карбункул» Шерлок Холмс дал маху, когда сказал, что камень «имеет все свойства карбункула, кроме одного: он не рубиново-красный, а голубой». А после добавил: «Из-за 40 граней кристаллического углерода многих ограбили». Дело в том, что камни, относящиеся к карбункулам, не имеют ничего общего с кристаллическим углеродом.
- В повести «Собака Баскервилей» шерсть пса была намазана фосфором. Писатель не подумал, что животное непременно стало бы избавляться от такого «украшения» и слизывать его. Эта неточность всплыла наружу при съемке советских телефильмов о сыщике, когда четвероногий исполнитель главной роли не пожелал ходить намазанным фосфором.
Илья Ильф и Евгений Петров — «12 стульев»
- На просьбу беспризорника о 10 копейках Остап Бендер выдает свое легендарное: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» А перед этим великий комбинатор дает мальчику «нагретое яблоко». На самом деле яблоко было «наливным», а «нагрелось» благодаря ошибке наборщицы, и ляп разошелся по другим изданиям книги.
Джоан Роулинг — серия романов о Гарри Поттере
- Гарри купил книгу «Одна тысяча волшебных трав и грибов», но потом она меняет название на «Сто волшебных трав и грибов». Позже эту оплошность обнаружили и исправили.
- В письме из Хогвартса указано, что можно взять с собой в школу сову, кошку или жабу. Но Рон почему-то привозит крысу.
- В первом издании книги «Гарри Поттер и философский камень» в списке необходимых школьных принадлежностей дважды была указана волшебная палочка. В последующих изданиях ошибку исправили.
Марио Пьюзо — «Крестный отец»
- Автор пишет про Сантино, что все, кроме отца, зовут его Сонни. Но всего через несколько страниц отец называет его именем Сонни.
Лев Толстой — «Анна Каренина»
- В начале романа писатель называет Долли старшей сестрой, а Натали — младшей. В пятой же части положение дел почему-то меняется.
- С возрастом княгини Щербацкой тоже случился просчет: Долли показана 33-летней женщиной, а дальше Толстой пишет, что княгиня, мать Долли, вышла замуж 30 лет назад. Но, конечно, родить вне брака в то время порядочная женщина не могла.
Лев Толстой — «Война и мир»
- Лиза Болконская появляется на приеме в июле, будучи уже заметно беременной. Однако родила княгиня лишь в марте, так что в положении она была около 11 месяцев, а то и больше.
- Действие романа начинается в салоне фрейлины Анны Шерер, но фрейлины не могли иметь салон и принимать у себя гостей.
Дэн Браун — «Код да Винчи»
- Автор говорит, что Париж основали короли из династии Меровингов. Однако город упоминается за много веков до этого в записках Цезаря.
- Браун назвал Давида потомком самого царя Соломона. Только вот все наоборот: это Соломон был сыном Давида.
Федор Достоевский — «Преступление и наказание»
- В самом начале романа писатель допустил ляп, который стал одним из самых известных в мировой литературе. Так, Раскольников рассматривал мебель в комнате, которая, кроме прочего, состояла из «круглого стола овальной формы».
- Дети Катерины Мармеладовой — Коля, Поля и Лида — почему-то превращаются в Колю, Полю и Леню.
Стивен Кинг — «Зеленая миля»
- В переводе на русский язык была допущена нелепая ошибка. Рот одного из героев был заклеен клейкой лентой, а когда ее содрали, он «стал тереть губы. Он попытался заговорить, понял, что не сможет с прижатой ко рту рукой, и опустил ее». Только вот ранее Кинг написал, что герой этот был одет в смирительную рубашку и связан по рукам.
Какие ляпы вы замечали в книгах? Или не обращаете внимания на такие нестыковки?
Фото на превью War & Peace / BBC Cymru Wales