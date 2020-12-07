17 детских фотографий знаменитых спортсменов, которые, несмотря ни на что, смогли покорить мир

«Физкультура лечит, а спорт калечит» — эту пословицу как никто другой может подтвердить профессиональный спортсмен. Зрители видят только момент выступления, награждения, минуту триумфа, и мало кто догадывается, сколько сил, времени, здоровья вложено в слаженное и легкое на вид шоу. Большинство знаменитых спортсменов и тренеров в детстве, кроме зала, ничего не видели, а их родителям приходилось принимать радикальные решения о переезде и терпеть лишения всей семьей. И все ради одного — чтобы реализоваться в этом нелегком деле.

Мы в AdMe.ru покопались в архивах и изучили биографии людей, которые шли напролом через боль и травмы. А заодно выяснили, как спортсмены выглядели в начале своего пути, когда были простыми ребятами с района.

1. Татьяна Тарасова

На коньки Татьяна встала, едва научившись ходить. Сказались гены — ее отец, легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов, мечтал о большом спортивном будущем дочери. Однако главное ее достижение как фигуристки — золото Универсиады-1966. Для 19-летней Татьяны этот турнир стал последним большим стартом в паре с Григорием Проскуриным. Всего 3 взрослых сезона — и Тарасова получает вывих плеча. В 19 лет она навсегда закончила карьеру фигуристки и начала тренерскую, которая продолжается до сих пор. Но костюм Тарасовой буквально вошел в историю, даже спустя 50 лет такие смелые наряды — большая редкость.

2. Алина Кабаева

Hачала заниматься художественной гимнастикой в Ташкенте в 3,5 года. В 11-летнем возрасте, чтобы полностью развить спортивный потенциал, Алина с матерью переехала в Москву для тренировок у Ирины Винер. Наставница поставила условие: похудеть. По гимнастическим меркам Кабаева была склонна к полноте. Уже в 13 лет Алина выступала за сборную команду России, а в 15 лет выиграла чемпионат Европы. Не обошлось и без скандала: в 2001 году ее уличили в применении фуросемида, дисквалифицировали на 2 года и лишили всех наград этого года. После чего она вернулась и выиграла Олимпиаду в Афинах. Алина завершила спортивную карьеру в 2007 году и занялась общественной деятельностью и благотворительностью.

Алина Кабаева (справа).

3. Мария Шарапова

Родители Марии родом из Гомеля, но к тому моменту, как девочка начала заниматься теннисом в 4 года, ее семья уже жила в Сочи. В 6 лет Шараповой довелось сыграть с Мартиной Навратиловой на показательном уроке тенниса в Москве. Та, разглядев талант в совсем еще юной теннисистке, настоятельно посоветовала отцу отдать Машу в Академию Ника Боллетьери, расположенную в штате Флорида. Отец стремился развивать теннисный талант дочери и переехал туда с ней, трудился на низкооплачиваемых работах, в том числе и мойщиком посуды, чтобы оплачивать занятия. Это дало поразительные результаты: Мария стала первой ракеткой мира, победительницей 5 турниров Большого шлема и одной из 10 женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» — она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы. Кроме того, она один из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира.

4. Хабиб Нурмагомедов

С детства тренировался под руководством своего отца в Дагестане. Хабиб сам говорит, что первые его шаги были сделаны на борцовских матах. На сегодняшний день он занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Также Хабиб возглавил рейтинг Forbes самых успешных россиян, не достигших 40 лет. В 2020 году у мужчины умер отец. Это событие самым серьезным образом повлияло на дальнейшую карьеру Нурмагомедова. Боец заявил о том, что уходит из спорта, так как хочет больше времени проводить с матерью.

5. Ирина Винер

В детстве Ирина очень любила играть в школьных спектаклях и даже мечтала о карьере актрисы. Художественной гимнастикой она начала заниматься в 11 лет в Ташкенте и трижды была чемпионкой Узбекистана. А после переехала в Москву, где работала тренером и подготовила целый ряд знаменитых гимнасток. Личная жизнь остается закрытой для публики, известно лишь, что она вышла замуж за миллиардера Алишера Усманова. В детстве он занимался фехтованием в одном Дворце спорта с Ириной.

6. Леонид Слуцкий

Будущий тренер российской сборной по футболу Леонид Слуцкий сам занимался этим видом спорта с 3-го класса в футбольной школе в Волгограде. В институте играл на позиции вратаря, но, сыграв всего 13 матчей, получил бытовую травму, после чего не смог вернуться в большой футбол. Вот как он описывает происшествие: «Собирался на тренировку. Зашла соседка. У нее был кот, она его случайно выпустила, он залез на тополь. Попросила за ним слазить. Я в жизни никогда на деревья не лазил, но не мог никому отказывать... Потом мне сказали, что у тополя осенью очень хрупкие ветки. Ветка обломилась, схватился за верхнюю — тоже обломилась, и полетел на асфальт — с высоты 3-го этажа. Диагноз: перелом левого надколенника, перелом носа, сотрясение мозга. Травма была несовместима с футболом. Год провел в больнице. Мне говорили, что нога вообще не будет гнуться. Я начал долго и мучительно разрабатывать сустав. И даже пытался вернуться в футбол, но не получилось». Зато Леонид в полной мере реализовал себя как тренер.

7. Евгений Плющенко

Будущий чемпион родился в самой простой семье. Коньки достались Евгению совершенно случайно. Однажды они с мамой встретили знакомую и ее маленькую дочку. Девочка рыдала — ни в какую не хотела кататься. Тогда женщина взяла у девочки коньки и повесила их на шею Евгению. Вот такая судьба. Когда мальчику было 11 лет, семья жила в Волгограде и Женя явно подавал надежды, но Дворец спорта закрыли, и родителей с трудом уговорили отправить сына в Петербург. Он жил в квартире у своего нового тренера Алексея Мишина. Утром бежал на тренировку, потом в школу, затем снова на тренировку. И ужасно страдал от одиночества. Тогда к нему переехала мама. В их жизни были моменты полного безденежья, им даже приходилось собирать бутылки. Но все испытания того стоили. На сегодняшний день Плющенко — дважды олимпийский чемпион по фигурному катанию, многократный победитель чемпионатов мира и Европы. Стал первым из спортсменов, сумевших выполнить сложнейшую комбинацию: четверной тулуп + тройной тулуп + тройной риттбергер.

8. Елена Исинбаева

Елена из обычной волгоградской семьи. Отец — сантехник, мама работала в котельной. Когда девочке было 5 лет, родители отдали их с сестрой на спортивную гимнастику. Сделали они это потому, что с детьми некому было сидеть — родителям надо было работать. В самом начале у тренера Александра Лисового были сомнения относительно будущего Елены в гимнастике из-за высокого роста, но в секцию принял. Спустя время наставник решил, что у нее больше шансов в прыжках с шестом. Позже Елена подарит своему первому тренеру квартиру за то, что он для нее сделал. В прыжках с шестом она стала лучшей — дважды олимпийской чемпионкой и установила несколько мировых рекордов, например в Стокгольме прыгнула в помещении на высоту 5,01 метра. Перед чемпионатом мира 2013 года она заявила, что после этого выступления собирается на время прервать или даже завершить свою карьеру из-за того, что хочет стать мамой.

9. Владислав Третьяк

Хоккеем Владислав начал заниматься в 11 лет — его туда привела мама. Поначалу Третьяк играл на позиции нападающего, но его смущало отсутствие формы, которой на всех не хватало. В то время в команде не было вратаря. Тогда он подошел к тренеру и сказал, что если ему дадут настоящую форму, то он будет вратарем. Отец не одобрял выбор сына — говорил, что сын с клюшкой похож на дворника с метлой. Окончательно смирился с выбором ребенка, когда тот стал приносить домой первые заработанные на играх деньги. 14-летним вратарем заинтересовался тренер ЦСКА Анатолий Тарасов и позвал в команду. «Я был горд тем, что живу в пансионате ЦСКА, что мне разрешают переодеваться в раздевалке рядом с легендарными хоккеистами», — писал Третьяк. За время свой работы стал чемпионом мира, олимпийским чемпионом и первым советским спортсменом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто. Третьяк оставил профессию в 32 года, поскольку хотел больше времени уделять семье. Но продолжил работать как тренер.

10. Анна Курникова

Анна родилась в Москве в спортивной семье. Отец занимался борьбой, мама — тренер по теннису. Так что вопрос, куда определить дочь, особо не стоял. Она считалась одной из перспективных учениц, но для девочки теннис поначалу был просто увлечением. Все кардинально изменилось в 1988 году, когда 7-летняя Анна выиграла турнир в Москве среди сверстников. В 1991 году упорную, целеустремленную спортсменку заметили иностранные специалисты и пригласили за границу в знаменитую Академию Ника Боллетьери. Она считается мировой кузницей теннисных звезд. Девушка закончила свою карьеру в 2003 году из-за травмы. Помимо этого, Анна Курникова делала карьеру фотомодели, появлялась на обложках знаменитых глянцевых журналов и на съемках клипа познакомилась с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Сейчас у звездной пары 3 детей.

11. Федор Емельяненко

Мальчик родился в семье сварщика и преподавателя. В 1978 году семья Емельяненко переехала в Старый Оскол, где Федор оставался жить и тренироваться, даже будучи знаменитым спортсменом. Семья жила в коммунальной квартире, занимая комнату, изначально предназначавшуюся для сушки белья, и делила с соседями кухню и ванную. Поначалу Федор занимался самбо и дзюдо. По словам тренера, в детстве Емельяненко ничем не выделялся на фоне своих сверстников и добился успехов благодаря упорству и тяжелейшей работе на протяжении многих лет.

12. Ирина Слуцкая

Ирина начала заниматься фигурным катанием с 4 лет. В 1996 году победила на чемпионате Европы, выполнив чисто обе программы. После она победит в этом соревновании еще 7 раз. В 2002 году впервые стала чемпионкой мира. Через год она перенесла тяжелую болезнь — воспаление сосудов, но через 2 года вернулась в спорт. «Мне вот задают вопрос: как ты после падения в прошлом году смогла так подняться? Это совершенно неправильно. Нельзя так говорить. Когда человек болен — это не падение, это беда. И никто, к сожалению, от этого не застрахован. Я только хочу сказать тем, кто не верит в свое выздоровление: верьте, боритесь... Я поднялась, подниметесь и вы», — сказала в интервью чемпионка. На данный момент Ирина занята общественной работой и участвует в проектах на телевидении в качестве ведущей.

13. Андрей Аршавин

Мальчик родился в Санкт-Петербурге и начал заниматься футболом с 7 лет в школе «Смена». Интерес к игре Аршавину привил отец, в прошлом неплохой игрок. А в 19 лет Андрея приняли в основной состав «Зенита». Пиком участия Аршавина в «Зените» стала игра в победном Кубке УЕФА. После этого его пригласили в английскую команду «Арсенал». В результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» Андрей занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.

14. Александр Овечкин

Желание заниматься хоккеем стало проявляться у Александра с самого детства. В 2 года он гулял с мамой, увидел хоккейную форму и не уходил от витрины, пока ее не купили. Родители были против увлечения сына, считая этот вид спорта слишком травмоопасным. А из-за высокой занятости родителей, которые не могли водить Александра на каток, ему пришлось бросить занятия. Вернуть ребенка в секцию маму и папу уговорил один из тренеров, разглядевший в Овечкине талант. В 12 лет он побил рекорд Павла Буре, забив 59 шайб в чемпионате Москвы. В 2000 году Александра перевели во взрослую команду. Слава о нем как о восходящей звезде хоккея распространилась за границу. Он долго лавировал между зарубежными и российской сборной. И в итоге остался на родине. Хоккеист заявлял, что женится только на русской девушке. В 30 лет так и случилось — спортсмен женился на модели Анастасии Шубской. У пары 2 детей. Хобби спортсмена тоже связано с хоккеем — Овечкин коллекционирует клюшки с автографами знаменитых хоккеистов.

15. Ирина Роднина

В детстве девочка 11 раз переболела пневмонией, и врачи посоветовали заниматься физкультурой, лучше всего на открытом воздухе. Поэтому родители привели Ирину на каток. А потом мама записала дочь в секцию. До 15 лет она выступала одна, а после тренер поставил ее в пару. Наибольших успехов Ирина достигла с партнером Александром Зайцевым. У них был даже такой случай: на чемпионате мира 1973 года в Братиславе отключилось звуковое сопровождение во время произвольной программы. Тренер из-за бортика дал указание продолжать программу, и пара откаталась без музыки под аплодисменты зала. Рефери Карл Эндерлин отметил их «волю к победе». Роднина стала самой успешной фигуристкой в истории парного катания: трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира, одиннадцатикратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой СССР. За 11 лет она не проиграла ни одного соревнования.

16. Николай Валуев

В школе занимался баскетболом. В составе сборной команды в Ленинграде стал чемпионом страны по баскетболу и мастером спорта по метанию диска. Первая тренировка по боксу Николая прошла весной 1993 года, когда ему было 20 лет. А уже в октябре состоялся дебют на профессиональном ринге. В 2010 году Николай Валуев оставил бокс из-за доброкачественной опухоли головного мозга. До сих пор каждый месяц он проходит необходимую терапию.

17. Ляйсан Утяшева

Девушка родилась в Башкирии в семье историка и библиотекаря, но затем семья переехала в Волгоград. Родители намеревались отдать Утяшеву в балетную школу, но случайно в очереди в магазин девочку заметила тренер по гимнастике Надежда Касьянова, отметив необычайную гибкость суставов. Так начался ее долгий путь к вершинам художественной гимнастики, переезд в Москву и множественные награды. В 2002 году из-за неудачного приземления спортсменка отбила ступню. Обследование травмы не выявило, и Утяшева продолжала соревноваться, что только усугубило ситуацию. Через месяц был поставлен диагноз — множественные переломы ладьевидной кости одной ноги и расхождение из-за постоянного переноса нагрузки костей ступни другой ноги. Было опасение, что она не сможет ходить. Несколько лет реабилитации дали результат — в 2004 году Утяшева вновь выступала в составе сборной России, стала чемпионкой Европы. Собиралась выступать на пекинской Олимпиаде, но на очередной тренировке у нее вылетело колено, был наложен гипс. После этого Ляйсан приняла решение оставить спорт. В 2012 году вышла замуж за шоумена Павла Волю и родила 2 детей. Сейчас Утяшева — популярная телеведущая и блогер.