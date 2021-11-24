17 комиксов о покупателях, которые прошли сквозь огонь, воду и медные трубы во время шопинга

Отдельные магазины и торговые центры обустраивают специальным образом, чтобы обеспечить покупателям комфортный шопинг. Но, к сожалению, для многих из нас поход в магазин из приятного времяпровождения превращается в пытку. И на то есть причины.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие же вещи раздражают посетителей магазинов больше всего.

1. Советы продавцов и кассиров иногда кажутся медвежьей услугой. Или не кажутся

2. По невнимательности или умышленно, но один товар иногда кассир пробивает несколько раз

3. У кассира может не оказаться нужной сдачи, и это нормально. А вот хамить в ответ на протянутую крупную купюру — уже нет

4. Нередко у касс встречаются покупатели, задерживающие своими причудами других людей

5. Из-за того, что парковка у некоторых торговых центров бесплатна лишь в течение пары часов, приходится спешить

6. Знакомая дилемма для тех, кто растит мальчика и девочку: в какой туалет все-таки идти?

7. Узкие, неудобные раздевалки и вещи, которые шили будто на кукол, а не на реальных людей... Что может быть хуже для магазина одежды?

8. Спешка при работе с деньгами может сыграть с кассиром злую шутку. Однако нарочито ленивое поведение сотрудника может вывести из себя всю очередь

9. В некоторых магазинах найти одежду по своей фигуре — это практически невыполнимая миссия. Все вещи либо слишком большого, либо слишком маленького размера

10. Увы, дорогие магазины славятся предвзятым отношением к покупателям. Раз человек скромно одет, значит, покупка ему явно не по карману

11. Всем нам знакома ситуация, когда в примерочной вещь смотрится на фигуре просто изумительно, а когда примеряешь ее дома перед зеркалом, она болтается, словно мешок из-под картошки

12. Всевозможные акции — отличный способ привлечь внимание покупателей. Особо хитрый персонал этим охотно пользуется

13. Бонусы на карточке — странный предмет. Они как бы есть, но их как бы нет

14. Не все родители готовы следить в магазине за своими детьми. И тогда малыши пускаются во все тяжкие

15. Охранникам магазинов приходится отдуваться за украденный товар. Поэтому они подходят к своей работе ответственно. Но иногда даже слишком

16. Плюшкины, трясущиеся над каждой копейкой, — страшный сон как для сотрудников магазина, так и для покупателей

17. После капитального шопинга, да еще и с детьми, хочется капитального отдыха за вкусным обедом. Но из-за цен и отсутствия свободных мест это тот еще стресс