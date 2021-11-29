17 известных женщин без капли стеснения показали, что скрывается за их безупречным макияжем

На красных ковровых дорожках знаменитые певицы, актрисы и модели сияют во всей красе. Их наряды тщательно подобраны, прически уложены волосок к волоску, а макияж просто идеален. Но в жизни многие из них не видят ничего плохого в том, чтобы явить миру себя настоящих.

Мы в AdMe.ru поддерживаем стремление известных женщин показать свою натуральную красоту. И подготовили новую подборку фото наших любимых знаменитостей, на которых они запечатлены совсем без косметики или с минимумом макияжа.

Деми Мур

Кэти Перри

Хайди Клум

Эль Фэннинг

Джованна Антонелли

Габриэль Юнион

Кристи Тарлингтон

Винни Харлоу

Алиша Киз

Сара Хайленд

Белла Торн

Адриана Лима

Кортни Лав

Роуз Макгоуэн

Флоренс Пью

Джиллиан Андерсон

Шэрон Стоун