17 историй от любителей офисных розыгрышей, которые заслуживают личный котел в аду
Монотонная работа каждый день может быть очень скучной. И есть люди, которые не готовы с этим мириться. Некоторые от большой любви к коллегам, некоторые просто веселья ради начинают как-то подшучивать над теми, с кем находятся в офисе постоянно. Вот что интересно: большинство шуток, которыми люди поделились на Reddit, можно взять на заметку, ведь они действительно могут принести массу эмоций.
AdMe.ru делится историями людей, которые в один момент просто взяли и решили развлечься на работе.
- Каждый день в течение 2 месяцев я приходил к нашим шкафчикам раньше своего коллеги и клал 1 монетку в его правый ботинок. Спустя полторы недели я заметил, что он выглядит озадаченно, находя монету. Но через какое-то время он уже окончательно привык каждый день вытряхивать монетку из своего правого ботинка. Поэтому однажды я решил положить монету в левый ботинок. Он пришел, как обычно, стал трясти правый ботинок, но ничего не вывалилось. В тот момент на его лице было такое облегчение, будто он поднял огромный вес. Затем он надел левый ботинок и чертовски офигел. В ярости он со всей силы запустил через всю комнату свой ботинок, крича и проклиная того, кто с ним это делает. После этого я прекратил класть монету в его ботинки. Но решил, что буду все же повторять этот процесс один раз в год, чтобы напоминать об этом случае. И самое классное, что никто не знал и не знает, что все это делал я. @GeronimoEKIAx2
- Я учитель музыки. Однажды у нас с учителем физкультуры было соперничество. Она отправляла детей из начальных классов ко мне на урок, говоря, что у меня сегодня день рождения и что я просто обожаю обниматься. И это она им говорила дважды в месяц. Но я отвечала ей, поэтому отправляла детей к ней на урок, рассказав, что она просто обожает, когда кто-то наступает ей на ногу. Дети набросились на нее и начали топтаться по ногам. В ответ она сказала детям прийти ко мне на урок, но ничего не говорить, а просто смотреть. И это было самое жуткое из всего. Она победила. @Jabez77
- У меня есть несколько коллег (в том числе и я), которые просто без ума от стикеров. На самом деле. Их рабочие места выглядят как сцена с Пепе Сильва в песне «Always Sunny». Я решил немного поиздеваться. Я отлично копирую чужой почерк, поэтому решил писать странные выражения на стикерах и крепить на рабочие места коллег. Одними из моих любимых записок были «Спроси Линду про пчел» и «Парад ножей?» @ExtraMediumGonzo
- Я решил подшутить над коллегой и подключил свою беспроводную мышь к его компьютеру. В течение дня я несколько раз просто водил мышью, и этого было достаточно, чтобы слышать его крики и ругательства. Я повторял все то же самое несколько дней подряд. Время от времени я подходил к нему просто поболтать и брал в этот момент беспроводную мышь с собой. И когда он хотел на что-то кликнуть, я просто медленно, чтобы коллега не заметил, двигал мышью, чтобы у него ничего не вышло. Это было гениально. @CrepuscularPizza
- Я установила «облако-попа» на компьютер своего коллеги. Это расширение браузера Chrome, которое делает так, что все слова «облако» заменяются на слово «попа». И он не замечал этого несколько месяцев. Но на прошлой неделе он наконец спросил, что клиент мог иметь в виду, говоря: «Загрузите файлы на мою попу». @unknown author/Reddit
- Я прикрепил кусочек скотча снизу на компьютерную мышь, где находится датчик. Мышь от этого работать не перестала, но раздражать коллегу начала, потому что курсор плохо передвигался. Но ничего необычного коллега не заметил. Я продолжал наклеивать по кусочку скотча каждый день до тех пор, пока он не сообразил, в чем же причина такой плохой работы мыши. @LupinThe8th
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Я спрятала в столе у своей коллеги небольшой диктофон, который проигрывал мяуканье кота каждые 2 часа. @whistledick
- Можно поменять автозаполнение имени коллеги так, чтобы при написании добавлялись странные сочетания слов. Например, Том Смит = Его красноречие, мастер церемониального утиного стада и участник дебатов по микроволновому этикету, Томас «Бархатный Молот» Смит. @USMC_0481
- Когда-то я работал на заправке. И она была частью большой стоянки, где еще были магазины, поэтому находилась далеко от других объектов. И много наших поручений было связано с магазинами, нам приходилось много ходить. Однажды я сказал менеджеру, что мой коллега готов на любую работу, лишь бы быть в этом магазине, потому что он влюблен в одну из продавщиц. Так целый месяц я никуда не ходил, а занимался просто отправкой отчетов и другими мелкими делами, пока мой коллега не раскусил мою хитрость. @Yoinkie2013
- Моя коллега думала, что у меня есть кот, которого зовут Винстон. Я отмазывалась от всех собраний и вечеринок после работы с помощью фразы «Мне нужно домой, чтобы покормить кота». У меня на телефоне даже есть фото кота, чтобы показать тому, кто захотел бы на него посмотреть. Естественно, никакого кота у меня нет. Но меня всегда умиляют мысли о Винстоне, моем воображаемом коте. @BartholomewOobleck
- Мои коллеги иногда оставляют открытыми на общих компьютерах свои аккаунты в Spotify, поэтому порой я добавлял им детские песни в плей-лист, например из «Телепузиков». @Beachbum313
- У нас открытая планировка офиса: сотрудников разделяют небольшие перегородки. Возле меня работала девушка, с которой мы всегда весело болтали и шутили. В один из дней у нее была назначена встреча с коллегой, и я знал, что она влюблена в него. Пока она была в уборной, я залез в ее компьютер, нашел фотографию этого парня на сайте нашей компании и сделал ее заставкой рабочего стола. Затем я вернул все программы, которые были открыты, у нее не было шансов заметить изменение. Она вернулась. Пришел парень на встречу, они говорили около 10 минут, а потом она стала что-то проверять на компьютере. Она была в полном смятении и моментально залилась краской, когда увидела заставку на рабочем столе. @Eoiny
- Я взял наклейки с надписью «Только для ректального использования» и прикрепил их на разные вещи: ручки, телефоны, степлеры, кулер с водой. И все шло прекрасно до тех пор, пока не пришел директор. Он опешил, но не мог перестать смеяться. @MadLintElf
- Я насвистываю рождественские песни круглый год, но только не в декабре. Просто пара строчек 2 раза в час. Спустя несколько часов коллеги начали спрашивать, почему песня Jingle Bells крутится у них в голове в середине июня. @JamezPS
- Мой коллега сидит рядом со мной за соседним столом. Каждый день я передвигал всего его вещи немного влево. Спустя несколько дней он заметил, что что-то не так, но не мог понять, что именно, и это просто взрывало его мозг. @Frey147
- У моей коллеги много аллергий, большинство из которых она придумала себе сама. Стоит ей только услышать о новом виде аллергии, как такой же тип появляется и у нее. У нее «аллергия» на все чистящие средства, поэтому нам запрещено использовать на своих рабочих местах что-то подобное, потому что это сразу отразится на ней. В моменты, когда она меня очень раздражает, я распрыскиваю бутылку воды возле своего рабочего места. Она слышит звук спрея и уже через полчаса исчезает с работы под предлогом того, что она «больна» из-за того, что кто-то распылял чистящее средство в офисе. @NitroBetty
- Я отправил своей коллеге конверт, полный блесток. Получив, она полностью разорвала его. Это было 2 года назад, но она до сих пор находит блестки в самых разных местах. Наш маленький офис теперь сказочный. @Wonder_WomanUnderoos
Подшучивали ли вы над своими коллегами? Или, может, вы сами оказывались жертвой розыгрыша?