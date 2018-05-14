17 историй от любителей офисных розыгрышей, которые заслуживают личный котел в аду

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Монотонная работа каждый день может быть очень скучной. И есть люди, которые не готовы с этим мириться. Некоторые от большой любви к коллегам, некоторые просто веселья ради начинают как-то подшучивать над теми, с кем находятся в офисе постоянно. Вот что интересно: большинство шуток, которыми люди поделились на Reddit, можно взять на заметку, ведь они действительно могут принести массу эмоций.