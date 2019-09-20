17 историй о том, какие скелеты могут хранить в шкафу школьные учителя
Любая школа полна слухами и сплетнями. Как правило, речь идет о романтических отношениях между учителями или других темных сторонах жизни преподавателей. Порой на этой почве разворачивается настоящая «Санта-Барбара».
AdMe.ru раскопал несколько историй о том, как люди узнали страшные секреты своих преподавателей.
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Наша учительница английского ненавидела «непристойные» сцены в литературных произведениях. Оказывается, ее муж изменял ей и они находились в процессе болезненного развода, поэтому она не могла читать эти тексты. © Onepopcornman / reddit
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Моя мама училась в католической школе, а потом пришла туда работать преподавателем. Она чуть не получила инфаркт, когда столкнулась в коридоре с одной из монахинь, у которой был огромный живот. Мама просто не знала, что, пока она училась в университете, эта монахиня отказалась от служения и вышла замуж. © SoldMySoulForHairDye / reddit
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Несколько лет назад я пошла на курсы по дизайну. Уроки у нас вел декан. В самом конце семестра мы проходили тему юмора в рекламе. Профессор рассказывал, как использовать шутки, чтобы убедить клиента сделать то, что вам надо. Он и сам всю лекцию шутил (довольно неплохо, кстати), а в конце сказал, чтобы мы не смели недооценивать силу чувства юмора. В конце концов, это единственное, что помогло ему провести лекцию в этот день, ведь его отец умер всего 2 дня назад. Он заплакал, когда сказал нам это. Самый мощный урок в моей жизни. © Malcmodnar / reddit
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Моя подруга преподает в школе. Она закрутила роман с учителем испанского, который тоже находится в браке. Обе пары развелись, когда правда раскрылась. Самое интересное — последствия: бывший муж моей подруги и бывшая жена учителя испанского встретились и поженились, учитель испанского холост и ведет беспорядочную половую жизнь, а моя подруга из-за этого скандала не смогла найти новую работу и уехала в другую страну. © Rollergirl66 / reddit
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Учитель в нашей школе давал ученикам флешку, если у них не было своей. Однажды на этой флешке нашли фотографию обнаженной ученицы. Естественно, было расследование. Выяснили, что фото сделал один из старшеклассников. Среди всего этого хаоса и слухов случайно раскрылась другая правда: у того учителя с флешкой был роман с преподавательницей по обществознанию (а она замужем). Итог: учитель все еще женат, а его любовница развелась с мужем. Она думала, что ее возлюбленный оставит свою жену. © TweedleTrashed68 / reddit
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Наша учительница была стальной леди. Поэтому у всех был шок, когда она расплакалась из-за того, что ребенок назвал ее «питбулем» (у дамы просто была внушительная челюсть). © somemetausername / reddit
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Самым большим сюрпризом было узнать, что у тихого, скромного и очень вежливого учителя по естественным наукам вся рука от плеча до кисти забита татуировками. © lethal_rads / reddit
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В старшей школе я готовил проект в учительской. Целую неделю я сидел там в сплошном дыму: курили все учителя, кроме физрука. Понятия не имею, как им это удавалось, ведь курить в зданиях было запрещено. © davisherm / reddit
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Есть огромная разница между тем, как учителей воспринимает администрация и как — школьники. В моей школе есть преподавательница, которая постоянно летает по стране и получает всевозможные награды за прекрасную работу. Между тем я видела, какие комментарии она оставила одной школьнице к ее эссе. Там было написано, что девочка глупая и нет ничего тупее того, что она написала. Ученица плакала. Теперь я не разговариваю с этой учительницей. © totomaya / reddit
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Учитель физики однажды опоздал на урок. Он странно шел и буквально уперся телом в классную доску. Потом он взял пластиковую ручку, в которую обычно засовывают мел, и попытался писать на доске, хотя мела в ней не было. И все это время он бессвязно бормотал. Позже выяснилось, что у него случился инсульт, но каким-то образом он сумел приехать на работу. © AnusEinstein / reddit
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Уважаемый учитель в школе, где я работал, откровенно оскорблял учащихся. За любую провинность он орал на них, что они ведут себя как маленькие дети и не имеют права учиться в его замечательном классе. Из-за этого ребята вели себя хорошо, хотя считались проблемным классом. Вся администрация обожала этого учителя, несмотря на то что дети явно отставали в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Им главное, чтобы была дисциплина. © SecretlyFBI / reddit
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Подруга моей сестры очень плохо училась, и ей нужен был кто-то, кто мог бы подтянуть ее по предметам. Этот «кто-то» был школьный учитель. Он то забывал, что у них занятие, то говорил, что у него выходной — в общем, динамил как мог, чтобы девочка совсем ничего не успела и родители перевели ее в другое учреждение. Причина? Это элитная школа, в которой все ученики имеют высокие оценки. Детей с низкой успеваемостью нужно отправлять в школы для «отбросов». © RedMerida97 / reddit
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В школе, где я учился, у учительницы по английскому языку был тайный роман с физруком. Потом я сам работал учителем в другом учреждении и случайно увидел ее в подсобке. Выяснилось, что пару лет назад она вышла замуж за того физрука, но начала изменять ему с физруком из другой школы. Недавно я устроился в третью школу. Иду по коридору и вижу... ее. Она проводит собеседование на должность учителя физкультуры и выбирает из всех кандидатов самого молодого. Что ж, у этой женщины есть определенный вкус. © charli1409 / reddit
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Я учитель. Сознательно помещаю в одну группу детей, один из которых запал на другого. Мне проводить с ними 180 дней, и я хочу увидеть драму! © grumpybatman / reddit
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Когда я учился в 6-м классе, у нас в школе решили провести тест на психическое здоровье и суицидальные наклонности. Вопросы были такие: «Чувствуешь ли ты неуверенность, тревогу?», «Хочется ли тебе уйти из дома?», «Часто ли ты думаешь о смерти?», «Доверяешь ли ты своим родителям?» и так далее. После того как мы заполнили бланки, классный руководитель собрала их и начала проверять. «Виталик, подойди сюда. Это же кошмар! То, что ты написал, — это просто ужасно! Вот тебе чистый бланк, давай переписывай». Виталик переписал и оказался таким же «жизнерадостным» ребенком, как и все остальные. А через 2 года его отец сел за то, что систематически избивал своих детей. © Maleficaro / pikabu
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В 90-х годах я ходил в детский центр при католической школе. Однажды один из наших священников пропал. Нам сказали, что его перевели работать в другую церковь, где не хватало людей. А на самом деле его уволили за домогательство. Но он по-прежнему занимает какой-то пост, потому что из прихода его не исключили, а просто перевели в другой. © ImNotRacistBuuuut / reddit
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В моей школе временно отстранили от работы 4 учителей, в том числе моего любимого учителя психологии. Нам причину не назвали. Спустя какое-то время я попал в эту школу как преподаватель и выяснил, что эти четверо издевались над своим коллегой, который был нетрадиционной ориентации. Теперь у меня нет ни капли уважения к учителю психологии, который когда-то мне очень нравился. © Gneissisnice / reddit
Ваша очередь делиться секретами, которые вам удалось узнать о ваших учителях.
Фото на превью Maleficaro / pikabu