17 историй о том, какие скелеты могут хранить в шкафу школьные учителя

Учитель физики однажды опоздал на урок. Он странно шел и буквально уперся телом в классную доску. Потом он взял пластиковую ручку, в которую обычно засовывают мел, и попытался писать на доске, хотя мела в ней не было. И все это время он бессвязно бормотал. Позже выяснилось, что у него случился инсульт, но каким-то образом он сумел приехать на работу. © AnusEinstein / reddit

Уважаемый учитель в школе, где я работал, откровенно оскорблял учащихся. За любую провинность он орал на них, что они ведут себя как маленькие дети и не имеют права учиться в его замечательном классе. Из-за этого ребята вели себя хорошо, хотя считались проблемным классом. Вся администрация обожала этого учителя, несмотря на то что дети явно отставали в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Им главное, чтобы была дисциплина. © SecretlyFBI / reddit

Подруга моей сестры очень плохо училась, и ей нужен был кто-то, кто мог бы подтянуть ее по предметам. Этот «кто-то» был школьный учитель. Он то забывал, что у них занятие, то говорил, что у него выходной — в общем, динамил как мог, чтобы девочка совсем ничего не успела и родители перевели ее в другое учреждение. Причина? Это элитная школа, в которой все ученики имеют высокие оценки. Детей с низкой успеваемостью нужно отправлять в школы для «отбросов». © RedMerida97 / reddit