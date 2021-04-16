17 клиентов, которые даже не подозревают, насколько они кому-то в душу запали и в память врезались

У каждого человека, работающего в сфере услуг, найдется не один десяток историй о клиентах и заказчиках, которые запомнились на долгие годы. Один удивил добротой, другой был откровенно странным, третий доставил кучу неприятностей, но все без исключения внесли свой вклад в копилку жизненного опыта.

Мы в AdMe.ru, читая истории менеджеров, продавцов и водителей, сошлись во мнении, что всем, кто оказывает услуги населению, нужно медали выдавать за терпение, выдержку и чувство юмора. А еще мы приготовили для вас бонус: нашли самого вредного заказчика, сердиться на которого не получится, как ни старайся.

Работал в такси. Как-то получаю вызов, где в адресе доставки была указана улица Космонавтов, но не было номера дома. Я подъехал, вышла пассажирка, села в машину. Я спросил ее: «Космонавтов, сколько?» Она ответила: «Сейчас еще 3 выйдет». © Подслушано / Ideer

Однажды я потратил 5 минут на то, чтобы объяснить клиентке, почему ее скидочная карта Starbucks не работает в нашем кафе, которое никак не Starbucks. Ее убойным аргументом было: «Ну вы же тоже продаете кофе, какая разница?» © Lo-Fi_Kuzco / Reddit

У нас с другом маленькое дело. В очередной раз клиентка заказала товар. Мы скрепя сердце отдали его ей в надежде, что в этот раз все будет лучше, чем в прошлый. Надежда нас подвела: 2 месяца были разные причины, почему она не оплачивает заказ. Последнее сообщение от клиентки — просто ступор! Смеялись долго! © KelevraShot / Pikabu

Продавал краску женщине, которой нужно было покрасить забор. Я дал ей советы и объяснил, как подготовить поверхность. Она задает вопрос: «Мне нужно что-нибудь, чтобы нанести краску?» Я такой: «Ага, валик или кисть». Затем она на полном серьезе спросила: «А я могу просто плеснуть краской на забор?» Женщина, это не Looney Tunes, это реальность! © konnektion / Reddit

Работал когда-то телемастером в муниципальном телеателье. Звонок диспетчеру. Клиентка: «Здравствуйте, у меня телевизор не включается, вы не могли бы посмотреть его?» Диспетчер: «Да, конечно. Мастер подойдет к вам с 15:00 до 16:00». Прихожу выполнить заявку. Клиентка ставит стул перед телевизором и уходит на кухню. Вполне рядовая ситуация: клиент не стоит над душой, и телемастер от этого только выигрывает. Через полчаса кричу хозяйке: «Все готово!» Женщина заходит в комнату, смотрит на работающий телевизор и ничего не говорит. Далее диалог: «С вас 300 рублей». — «За что?» — «Как за что? За ремонт...» — «Я не просила телевизор ремонтировать». — «А что вы просили?» — «Я просила просто посмотреть телевизор». © Irbis1962/ Pikabu

Я ветеринар. Однажды люди в 3 часа ночи прибежали с котом, крича: «У него лишай!» Показали 2 «пятна». Одно из них — шрам, другое — пупок. © Подслушано / Ideer

Работаю в мебельном салоне в маленьком городе, специализируемся в основном на кухнях: делаем на заказ и продаем готовые модульные кухни. Приходит ко мне месяц назад клиентка. Нужна кухня, но только «нормальная». Говорю, что можем сделать под заказ из пластика. Считаю, выходит 65 тысяч рублей. Заказчица говорит, что это очень дорого. Ок, говорю, что дешевле будет модульная пленка. Считаю, выходит 40 тысяч. Клиентка говорит, что цена ее устраивает. Показываю фото в каталоге, фасады вживую, образцы столешниц... Заказываем. Привозят кухню, сборщик ее собирает. Заказчица в истерике. Основная претензия, что кухня не выглядит «дорого». Мол, как она друзьям ее будет показывать? Ведь видно, что она недорогая. Я отвечаю: «Может, это потому, что она и есть недорогая?» В итоге заказчица обещает навести на меня порчу. Сижу жду. © Vita77 / Pikabu

К подруге-фармацевту пришла клиентка и попросила что-нибудь для депиляции. Выбрала воск в гранулах. Через неделю возвращается с жалобами, что средство не работает. После нескольких наводящих вопросов выясняется, что она попросту глотала гранулы, как таблетки. © Тиночка / AdMe.ru

Работаю в «Яндекс.Такси», город Иркутск. Заказ из аэропорта. Садится парень и с ходу просит телефон поставить на зарядку, а у меня музыка как раз с него играет. Говорю, мол, тогда поедем без музыки. Вытаскиваю из телефона шнур и отдаю ему. Пассажир просит еще и AUX подключить. Думаю, сейчас включит свою безвкусную музыку... Даю шнур и начинаю грустить. Краем уха слышу, что вроде тихонько музыка моя играет. Оказывается, клиент нашел у себя в телефоне песню, которая у меня играла, и запустил ее на своем телефоне для меня. Сказал, это чтобы я не разочаровывался сильно и не грустил! Вот такая история. © Slavemaster2 / Pikabu

«Клиент просил позвонить в звонок. Да с удовольствием!»

Работаю в турфирме. Были у нас молодожены, которым родственники подарили шикарное свадебное путешествие на Мальдивы за 500 с лишним тысяч рублей. А парочка просто забыла, что вылетает 10-го числа, и приехала в аэропорт 11-го! Теперь все родственники полным составом грозятся подать на нас в суд и практически прописались у нас в офисе. А парочка... Они купили путевку в Таиланд за 40 тысяч — и след их простыл. © Подслушано / Ideer

20 лет назад работала у матери в конфетном киоске. Однажды пришла бабуля, которая попросила взвесить ей полкилограмма «морских камешков» (изюм в глазури), только без синих. А это, между прочим, было разноцветное ассорти. Я отказалась, и она привела ко мне 2 милиционеров, которые заставили меня сделать так, как она просит. Сейчас я бы послала их всех вместе лесом, но тогда растерялась, и пришлось мне выковыривать эти синие конфетки. © Марта Брахман / AdMe.ru

Работаю в службе доставки еды. Был заказ на 2 дюжины пончиков. Когда приехал по адресу, покупатель сказал, что одна из коробок для меня. Удивительно и вкусно! © balogha1 / Reddit

Подруга делает ошейники для собак своими руками, и сегодня у нее попросили сделать ошейник для гуся. © conterriti / Twitter

Я работал в отделе по продаже домашних компьютеров. Зашел клиент, хотел купить компьютер и комплектующие. Ему нужны были модем, принтер и программное обеспечение для связи. Все, что у нас было на складе, — это компьютер. Не спрашивая ничего, я беру телефон и обзваниваю магазины по соседству, чтобы узнать, что у них есть в наличии. Затем я рисую карту, показываю клиенту, где купить все нужное, и он уходит. Получилось, что я ничего не продал. Через час покупатель возвращается и сообщает: «Я купил все аксессуары, теперь пришел за компьютером». Я спросил его: «Разве в других магазинах не было компьютеров?» «Были. Но поскольку вы были самым полезным, я думаю, вы заслуживаете продажи», — сказал покупатель. Я продал ему компьютер и навсегда запомнил этого человека. © AmenusUK / Reddit

Меня как-то клиентка просила повернуть фотографию так, чтобы она стояла на изображении лицом (она стояла спиной, да и фото не мое, а из ее архива). Я сначала думала, что она шутит, но нет... Она считала это реальным: «Ведь фотошоп творит волшебные вещи, сам, а вы его просто включаете и говорите, что ему сделать». © Вероника Неретина / AdMe.ru

Бонус: «Заказчик попался не ахти. Постоянно вносил правки в проект и старался лично поучаствовать на каждом этапе его осуществления»