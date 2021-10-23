17 голливудских красоток, которые надели мужской костюм и доказали, что женственность не зависит от одежды

В современном мире нет места гендерным стереотипам относительно одежды. Сложно представить, что еще 100 лет назад брюки на женщине были чем-то из ряда вон выходящим. Актрису Марлен Дитрих, например, даже грозились заключить под стражу в Париже за мужской костюм.

Мы в AdMe.ru решили сравнить образы наших любимых актрис в милых платьях и в костюмах, которые в начале прошлого века считались сугубо мужскими. Эти дамы отлично выглядят в элегантных нарядах, но вот брюки и пиджаки явно добавляют их образам огонька.

Анджелина Джоли

Кира Найтли

Кристен Стюарт

Элизабет Мосс

Эван Рэйчел Вуд

Зендея

Энн Хэтэуэй

Ким Бейсингер

Лейтон Мистер

Кэри Маллиган

Леди Гага

Джессика Бил

Сальма Хайек

Блейк Лайвли

Пенелопа Крус

Дакота Джонсон

Моника Беллуччи